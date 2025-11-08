Nemzeti Sportrádió

Niké Liga: Rózsahegy–Dunaszerdahely

2025.11.08. 15:20
Redzic Damir a hetedik gólját szerezte a szlovák élvonalban ebben az idényben (Fotó: DAC 1904)
Rózsahegy DAC Dunaszerdahely
A szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában a 3. helyen álló Dunaszerdahely a 9. Rózsahegynél vendégeskedik. Kövesse velünk a mérkőzés alakulását percről percre frissülő tudósításunkban.

 

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
14. FORDULÓ
MSK Ruzomberok (Rózsahegy)–Dunaszerdahely 0–1 ÉLŐ
Rózsahegy. 1155 néző. V.: Dzivjak
Rózsahegy: Tapaj Endl, Köstl, Král Fila, Luterán (Múdry, 63.), Grygar, Selecky Bacík (Buchvaldek, 63.), Sasinka (Chobot, a szünetben), Chrien.  Vezetőedző: Ondrej Smetana
DAC 1904: Popovic Kapanadze, Kacharaba, Nemanic, Mendez Ouro, Tuboly, Udvaros (Sylla, 63.) Redzic, Djukanovics (a Gagua, szünetben), Ramadan. Vezetőedző: Branislav Fodrek
Kiállítva: Selecky (44. második sárga lappal)
G.: Redzic (3.) 

 

 

 

Rózsahegy DAC Dunaszerdahely
