Niké Liga: Rózsahegy–Dunaszerdahely

A szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában a 3. helyen álló Dunaszerdahely a 9. Rózsahegynél vendégeskedik. Kövesse velünk a mérkőzés alakulását percről percre frissülő tudósításunkban.
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
14. FORDULÓ
MSK Ruzomberok (Rózsahegy)–Dunaszerdahely 0–1 – ÉLŐ
Rózsahegy. 1155 néző. V.: Dzivjak
Rózsahegy: Tapaj – Endl, Köstl, Král – Fila, Luterán (Múdry, 63.), Grygar, Selecky – Bacík (Buchvaldek, 63.), Sasinka (Chobot, a szünetben), Chrien. Vezetőedző: Ondrej Smetana
DAC 1904: Popovic – Kapanadze, Kacharaba, Nemanic, Mendez – Ouro, Tuboly, Udvaros (Sylla, 63.) – Redzic, Djukanovics (a Gagua, szünetben), Ramadan. Vezetőedző: Branislav Fodrek
Kiállítva: Selecky (44. – második sárga lappal)
G.: Redzic (3.)
Három a magyar igazság Dunaszerdahelyen
2025.11.02. 12:16
A Dunaszerdahely másodszor is legyőzte a Kassát
2025.11.01. 19:54
