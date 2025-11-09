Szuperliga: IMT Beograd–Topolya

Az IMT Beograd otthonában próbál javítani a Topolya a szerb labdarúgó-bajnokság (Szuperliga) 15. fordulójában. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő szöveges tudósításunkban követhető.
SZERB SZUPERLIGA, 15. FORDULÓ
IMT Beograd–Topolya 0–0 – ÉLŐ
Loznica, Lagator Stadion. Vezeti: Szrdjan Jovanovics.
IMT: Bracs – Casas, Batisse, Jevtics, Lukovics – Novicsics – Radocsaj, Thill, Krsztics, Zagar – Karamoko. Vezetőedző: Zoran Vasziljevics.
Topolya: Szimics – Sztefan Jovanovics, Capan, Roux, Urosevics – Sztancsics, Radin – Jovicsics, Szasa Jovanovics, Mboungou – B. Petrovics. Vezetőedző: Nemanja Miljanovics.
