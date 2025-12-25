Vívás: csak öt tust akart adni, végül ezüstérmes lett az ob-n Grósz

A múlt hét végén a fővárosi BOK-csarnokban rendezték a felnőtt vívók országos bajnokságát, melyen

az utánpótlásból a legjobb eredményt a tőröző Grósz Roland érte el, aki bravúros ezüstérmet szerzett.

A Budapesti Honvéd 17 esztendős ígérete a nyolc közé jutása után elsőéves juniorként zsinórban vívott a vb-bronzérmes válogatott három tagjával, és kettővel szemben sikerrel vette az akadályt. Marco Goncalves tanítványa Dósa Dánielt, majd Tóth Gergelyt is egyetlen tussal múlta felül (15:14), aztán a döntőben Szemes Gergő tudta legyőzni 15:5-re.

„Az országos bajnokság előtt nem gondoltam, hogy dobogóra állhatok, hiszen eddig keveset versenyeztem a felnőttek között. Konkrét célom nem is volt, csak szerettem volna a korosztályomnak megfelelően helytállni, és nagy eredménynek könyveltem, amikor bejutottam a legjobb nyolc közé. Már az egész egyenes kieséses szakaszban ahhoz a dolgokhoz nyúltam vissza, amelyeket a legrégebbb óta ismerek, és igyekeztem az olyan erősségeimet kihasználni, mint a távolságérzet vagy a gyorsaság. A negyeddöntőtől kezdve felszabadultan, teher nélkül vívhattam, és minden asszó előtt azt mondtam magamnak, hogy csak öt tust adjak, akkor már helytálltam. Nem állítom, hogy az ellenfeleim lebecsültek, de talán azt gondolták, hogy egy elsőéves junior legyőzése nem okozhat nagy gondot nekik. Én viszont nem fogtam magam vissza, magabiztos voltam, határozott akciókat csináltam és egy kis szerencsével a három világbajnoki bronzérmesből kettőt legyőztem, és végül ezüstérmes lettem. Nehezen hiszem még el ezt az eredményt.

2018-ban a Gerevich sportcsarnokban kisgyerekként jártam először felnőtt ob döntőjén, és akkor csak egy álom volt, hogy hét évvel később én fogok ott vívni a páston az aranyért.

Ez a kiskori emlék pluszban érzelmessé tette a második helyet. Marco Goncalvesszel ettől az évadtól dolgozom együtt komolyabban, ezért nagyon sokat köszönhetek az addig velem foglalkozó Babos Péternek is.”

Grósz Roland az ezüstéremmel Forrás: BHSE

Grósz Roland elmondta, hogy természetesen szeretne ott lenni az évadbeli korosztályos világeseményeken.

„Ismét sűrű lesz a szezon második fele, és nem könnyíti meg a dolgomat, hogy még érettségi is vár rám. A hazai juniorkorosztályban most nagyon erős mezőny jött össze, és több vívó is eséllyel pályázik a válogatott helyekre. Még leszenk fontos válogatóversenyek, amelyeken értékes ranglistapontokat szerezhetünk. Én mindent ki fogok adni magamból, de azt is tudom, hogy még van két évem a juniorok között, hogy eljussak Eb-re, vébére.”

