Sallai Rolandék magabiztos győzelmet arattak Szalai Attiláék felett – videó

Két magyar válogatott labdarúgó is pályára lépett a találkozón, a hazaiaknál Sallai Roland, a vendégeknél Szalai Attila játszotta végig a meccset. A mérkőzés esélyese, a Galatasaray a 10. percben szerzett vezetést, Baris Alper Yilmaz húzott el a bal szélen, visszagurított Yunus Akgünnek, aki nyolc méterről a bal alsóba lőtt. Alaposan felborult a pálya, a címvédő többgólos előnyre is szert tehetett volna, a Kasimpasa viszont hősiesen védekezett, miközben az ellenfél kapujára teljesen veszélytelen volt.

A 82. percben dőlt el az összecsapás, amihez Szalai hibája is nagyban hozzájárult. A csapatkapitányi karszalagot viselő védő a saját tizenhatosán belül belerúgta a labdát Akgünbe, aki lekészítette a labdát lövésre, Gabriel Sara pedig nem hibázott. Ezt követően szétestek a vendégek, és ugyan Yilmaz még csak a lécre fejelt, nem sokkal később Mauro Icardi 12 méterről a bal alsóba lőtt.

Az újabb kapott gólt már megúszta a Kasimpasa, amely 15 pontjával a 14. helyen áll, míg az immár 42 pontos Galata továbbra is a vezeti a táblázatot, előnye három pont a Fenerbahce előtt.

TÖRÖK SÜPER LIG

17. FORDULÓ

Galatasaray–Kasimpasa 3–0 (Akgün 10., Sara 82., Icardi 88.)

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

Kasimpasa: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.