17 pontos hátrányból fordított és győzött a Knicks a Cavaliers ellen

2025.12.25. 20:58
Jalen Brunson (is) 34 pontot gyűjtött (Fotó: Getty Images)
NBA San Antonio Spurs Cleveland Cavaliers New York Knicks Oklahoma City Thunder
Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) alapszakaszának csütörtök esti játéknapján a New York Knicks 126–124-re legyőzte a Cleveland Cavalierst.

 

A Knicks 17 pontos hátrányban is volt már, ám a Madison Square Garden közönsége kiszurkolta a fordítást és a győzelmet. Ebben az idényben ez a legnagyobb különbség, amit a Knicks le tudott dolgozni.

Jalen Brunson és Donovan Mitchell is 34 pontot dobott, de győzelemnek csak az előbbi örülhetett. A clevelandi Darius Garland 20 pontja és 10 lepattanója szintén jelentős teljesítmény.

A Knicks ezzel a sikerrel 21–9-re javította a mérlegét, míg a Cavaliers 17–15-tel áll.

KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
New York Knicks–Cleveland Cavaliers 126–124 (23–38, 37–20, 24–38, 42–28)

Később
20.30: Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs (Tv: Sport1)
23.00: Golden State Warriors–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)
Péntek
2.00: Los Angeles Lakers–Houston Rockets (Tv: Sport1)
4.30: Denver Nuggets–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport1)

Az álláshoz kattintson ide!

 

NBA San Antonio Spurs Cleveland Cavaliers New York Knicks Oklahoma City Thunder
