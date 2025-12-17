17 pontos hátrányból fordított és győzött a Knicks a Cavaliers ellen

A Knicks 17 pontos hátrányban is volt már, ám a Madison Square Garden közönsége kiszurkolta a fordítást és a győzelmet. Ebben az idényben ez a legnagyobb különbség, amit a Knicks le tudott dolgozni.

Jalen Brunson és Donovan Mitchell is 34 pontot dobott, de győzelemnek csak az előbbi örülhetett. A clevelandi Darius Garland 20 pontja és 10 lepattanója szintén jelentős teljesítmény.

A Knicks ezzel a sikerrel 21–9-re javította a mérlegét, míg a Cavaliers 17–15-tel áll.

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

New York Knicks–Cleveland Cavaliers 126–124 (23–38, 37–20, 24–38, 42–28)

Később

20.30: Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs (Tv: Sport1)

23.00: Golden State Warriors–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)

Péntek

2.00: Los Angeles Lakers–Houston Rockets (Tv: Sport1)

4.30: Denver Nuggets–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport1)

Az álláshoz kattintson ide!