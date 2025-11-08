Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: Schäferék megállították a Bayernt; Gulácsiék kikaptak a Hoffenheimtól

2025.11.08. 17:34
Schäfer András (jobbra) melós összecsapáson van túl (Fotó: Getty Images)
A tizedik fordulóban ért véget a címvédő Bayern München győzelmi sorozata a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga): Vincent Kompany csapata a magyar válogatott Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin otthonából csak egy ponttal távozott. A Borussia Dortmunddal ellentétben a Bayer Leverkusen hozta a kötelezőt, míg az RB Leipzig kikapott Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a kezdőcsapatban.

Az Union Berlin már a 10. percben igazolta, hogy van keresnivalója a Bayern München ellen: Ilyas Ansah találatát a VAR les miatt érvénytelenítette. Nem sokkal később már szabályos gól is összejött a berlinieknek, mégpedig Danilho Doekhi révén, aki laposan berúgott szöglet után járt túl Manuel Neuer eszén. A bajorok a szünethez közeledve a nagyszerű formában lévő Luis Díaznak köszönhetően egyenlítettek.

A fordulást követően mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei, Michael Olise lövésénél például bravúrra volt szükség Frederik Rönnow kapustól. Vincent Kompany az 59. percben beküldte a 17 éves Lennart Karlt, ezúttal azonban ő sem tudott segíteni a münchenieken, sőt: a 83. percben Doekhi egy lecsorgó labdára lecsapva másodszor is eredményes lett a mérkőzésen. A fővárosiak ezt követően hősiesen védekeztek, de meg kellett elégedniük a döntetlennel: a 93. percben Harry Kane maradt üresen, ő mentett pontot a vendégeknek. Schäfer András végig a pályán volt.

Az RB Leipzig vezetést szerzett a Hoffenheim otthonában Yan Diomande révén, ennek ellenére a Hoffenheim meglepően simán nyert hazai pályán. A vendégeknél Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a találkozót.

A Bayer Leverkusen egy laza hatossal tartotta otthon a három pontot, Patrik Schick és Ibrahim Maza is duplázott a Heidenheim ellen. A Hamburg a ráadás hetedik percében mentett 1–1-re a Borussia Dortmund ellen.

NÉMET BUNDESLIGA
10. FORDULÓ, szombat
Hoffenheim–RB Leipzig 3–1 (Hajdari 20., Lemperle 38., Promel 79., ill. Diomande 9.)
Bayer Leverkusen–Heidenheim 6–0 (Schick 2., 22., Hofmann 16., Poku 27., Maza 45+1., 53.)
Hamburg–Borussia Dortmund 1–1 (Königsdörffer 90+7., ill. Chukwuemeka 64.)
Union Berlin–Bayern München 2–2 (Doekhi 27., 83., ill. L. Díaz 38., Kane 90+3.)
Később
18.30: Mönchengladbach–1. FC Köln

Vasárnap
15.30: Freiburg–St. Pauli
17.30: VfB Stuttgart–Augsburg
19.30: Eintracht Frankfurt–Mainz
Péntek
Werder Bremen–Wolfsburg 2–1 (Stage 83., Mbangula 90+4., ill. Svanberg 28.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Bayern München109135–6+2928
2. RB Leipzig1071220–13+722
3. Borussia Dortmund1063116–7+921
4. Bayer Leverkusen1062224–14+1020
5. Hoffenheim1061321–16+519
6. Stuttgart96314–10+418
7. Werder Bremen1043315–18–315
8. 1. FC Köln942316–12+414
9. Eintracht Frankfurt942322–19+314
10. Union Berlin1033413–17–412
11. Freiburg924311–13–210
12. Hamburg102359–16–79
13. Wolfsburg1022612–18–68
14. Augsburg921612–21–97
15. St. Pauli92168–18–107
16. Mönchengladbach913510–18–86
17. Mainz912610–17–75
18. Heidenheim101278–23–155

 

