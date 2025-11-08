Bundesliga: Schäferék megállították a Bayernt; Gulácsiék kikaptak a Hoffenheimtól

Az Union Berlin már a 10. percben igazolta, hogy van keresnivalója a Bayern München ellen: Ilyas Ansah találatát a VAR les miatt érvénytelenítette. Nem sokkal később már szabályos gól is összejött a berlinieknek, mégpedig Danilho Doekhi révén, aki laposan berúgott szöglet után járt túl Manuel Neuer eszén. A bajorok a szünethez közeledve a nagyszerű formában lévő Luis Díaznak köszönhetően egyenlítettek.

A fordulást követően mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei, Michael Olise lövésénél például bravúrra volt szükség Frederik Rönnow kapustól. Vincent Kompany az 59. percben beküldte a 17 éves Lennart Karlt, ezúttal azonban ő sem tudott segíteni a münchenieken, sőt: a 83. percben Doekhi egy lecsorgó labdára lecsapva másodszor is eredményes lett a mérkőzésen. A fővárosiak ezt követően hősiesen védekeztek, de meg kellett elégedniük a döntetlennel: a 93. percben Harry Kane maradt üresen, ő mentett pontot a vendégeknek. Schäfer András végig a pályán volt.

Az RB Leipzig vezetést szerzett a Hoffenheim otthonában Yan Diomande révén, ennek ellenére a Hoffenheim meglepően simán nyert hazai pályán. A vendégeknél Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a találkozót.

A Bayer Leverkusen egy laza hatossal tartotta otthon a három pontot, Patrik Schick és Ibrahim Maza is duplázott a Heidenheim ellen. A Hamburg a ráadás hetedik percében mentett 1–1-re a Borussia Dortmund ellen.

NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ, szombat

Hoffenheim–RB Leipzig 3–1 (Hajdari 20., Lemperle 38., Promel 79., ill. Diomande 9.)

Bayer Leverkusen–Heidenheim 6–0 (Schick 2., 22., Hofmann 16., Poku 27., Maza 45+1., 53.)

Hamburg–Borussia Dortmund 1–1 (Königsdörffer 90+7., ill. Chukwuemeka 64.)

Union Berlin–Bayern München 2–2 (Doekhi 27., 83., ill. L. Díaz 38., Kane 90+3.)

Később

18.30: Mönchengladbach–1. FC Köln

Vasárnap

15.30: Freiburg–St. Pauli

17.30: VfB Stuttgart–Augsburg

19.30: Eintracht Frankfurt–Mainz

Péntek

Werder Bremen–Wolfsburg 2–1 (Stage 83., Mbangula 90+4., ill. Svanberg 28.)