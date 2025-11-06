Nemzeti Sportrádió

Baráthék ikszeltek Prágában, a Fiorentina kikapott a Mainztól

D. S. B.D. S. B.
2025.11.06. 20:55
Baráth Péterék döntetlent játszottak Prágában a Spartával (Fotó: Getty Images)
Baráth Péter csereként lépett pályára, a lengyel Raków Czestochowa gól nélküli döntetlent játszott a Sparta Praha vendégeként a labdarúgó Konferencialiga alapszakaszának 3. fordulójában. Az eddig százszázalékos Fiorentina korai előnye ellenére 2–1-re kikapott a veretlenségét megőrző Mainztól idegenben. A Slovan Bratislava vezetett, azonban kétgólos vereséget szenvedett a finn Kuopiótól, a Samsunspor és a Celje pedig hazai sikerrel őrizte meg hibátlan mérlegét.

Baráth Péter csapata, az egy-egy győzelemmel és döntetlennel álló lengyel Raków Czesctochowa a Sparta Prahához látogatott. A kiegyenlített mérkőzésen nem született gól. A magyar játékos a 62. percben lépett pályára csereként.

Az olasz bajnokságban gyengélkedő, de a Kl-ben eddigi két meccsét megnyerő Fiorentina a német Bundesligában kieső helyen álló, a Kl-ben szintén hibátlan Mainz ellen ugyan korán vezetett Simon Sohm góljával, ám a hazaiak vezetőedzője, Bo Henriksen remek érzékkel küldte pályára Benedict Hollerbachot és Li Dzse Szungot. Előbbi néhány perccel becserélése után egyenlített, utóbbi pedig a 95. percben megszerezte a győztes gólt csapatának – a Mainz továbbra is százszázalékos.

A Slovan Bratislava már a harmadik percben vezetett a Kuopio otthonában, mire a finnek három góllal válaszoltak, és két döntetlen után első győzelmüket aratták. A Legia Warszawa Kacper Urbanski révén korán előnybe került a Celje vendégeként, azonban a szlovén csapat a második játékrészben öt perc alatt fordított, és hibátlan maradt. A Celjéhez hasonlóan szintén százszázalékos és még gólt sem kapott a török Samsunspor, amely ezúttal a máltai Hamrun Spartanst intézte el 3–0-val. Ugyanakkor a ciprusi AEK Larnaca otthon botlott, mivel gól nélküli döntetlenre végzett a skót Aberdeennel.

KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Mainz (német)–Fiorentina (olasz) 2–1
Sparta Praha (cseh)–Raków (lengyel) 0–0
Raków: Baráth Péter a 62. percben állt be csereként
AEK Athén (görög)–Shamrock Rovers (ír) 1–1
AEK Larnaca (ciprusi)–Aberdeen (skót) 0–0
Sahtar Doneck (ukrán)–Breidablik (izlandi) 2–0
Noa (örmény)–Sigma Olomouc (cseh) 1–2
Kuopio (finn)–Slovan Bratislava (szlovák) 3–1
Celje (szlovén)–Legia Warszawa (lengyel) 2–1
Samsunspor (török)–Hamrun Spartans (máltai) 3–0

KÉSŐBB
21.00: Häcken (svéd)–Strasbourg (francia)
21.00: Crystal Palace (angol)–AZ (holland)
21.00: Lausanne (svájci)–Omonia (ciprusi)
21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)
21.00: Skendija (északmacedón)–Jagiellonia (lengyel)
21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Rijeka (horvát)
21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Shelbourne (ír)–Drita (koszovói)
21.00: Rapid Wien (osztrák)–Universitatea Craiova (román)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL-KGk 
1. Samsunspor337–0+7 
2. Celje337–2+5 
3. Mainz334–1+3 
4. Larnaca3215–0+5 
5. Fiorentina3216–2+4 
6. Lausanne224–0+4 
7. Sahtar Doneck3216–4+2 
8. Kuopio3124–2+2 
9. Raków3123–1+2 
10. AEK Athén31118–4+4 
11. Rayo Vallecano2114–2+2 
12. Sparta Praha31114–2+2 
13. Strasbourg2113–2+1 
14. Jagiellonia2112–1+1 
15. FC Noa31113–3
16. Sigma Olomouc31113–4–1 
17. Zrinjski Mostar2115–1+4 
18. Lech Poznan2115–3+2 
19. Crystal Palace2112–1+1 
20. Rijeka2111–1
21. Legia Warszawa3123–4–1 
22. Shkëndija2111–2–1 
23. AZ Alkmaar2111–4–3 
24. Lincoln Red Imps2112–6–4 
25. Drita222–2
26. Häcken222–2
27. Omonoia2111–2–1 
28. Shelbourne2110–1–1 
29. Universitatea Craiova2111–3–2 
30. Shamrock Rovers3122–7–5 
31. Breidablik3120–5–5 
32. Aberdeen3122–9–7 
33. Slovan Bratislava332–6–4 
34. Hamrun Spartans330–5–5 
35. Dinamo Kijev220–5–5 
36. Rapid Wien221–7–6 

 

 

