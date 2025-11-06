Baráthék ikszeltek Prágában, a Fiorentina kikapott a Mainztól

Baráth Péter csapata, az egy-egy győzelemmel és döntetlennel álló lengyel Raków Czesctochowa a Sparta Prahához látogatott. A kiegyenlített mérkőzésen nem született gól. A magyar játékos a 62. percben lépett pályára csereként.

Az olasz bajnokságban gyengélkedő, de a Kl-ben eddigi két meccsét megnyerő Fiorentina a német Bundesligában kieső helyen álló, a Kl-ben szintén hibátlan Mainz ellen ugyan korán vezetett Simon Sohm góljával, ám a hazaiak vezetőedzője, Bo Henriksen remek érzékkel küldte pályára Benedict Hollerbachot és Li Dzse Szungot. Előbbi néhány perccel becserélése után egyenlített, utóbbi pedig a 95. percben megszerezte a győztes gólt csapatának – a Mainz továbbra is százszázalékos.

A Slovan Bratislava már a harmadik percben vezetett a Kuopio otthonában, mire a finnek három góllal válaszoltak, és két döntetlen után első győzelmüket aratták. A Legia Warszawa Kacper Urbanski révén korán előnybe került a Celje vendégeként, azonban a szlovén csapat a második játékrészben öt perc alatt fordított, és hibátlan maradt. A Celjéhez hasonlóan szintén százszázalékos és még gólt sem kapott a török Samsunspor, amely ezúttal a máltai Hamrun Spartanst intézte el 3–0-val. Ugyanakkor a ciprusi AEK Larnaca otthon botlott, mivel gól nélküli döntetlenre végzett a skót Aberdeennel.

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Mainz (német)–Fiorentina (olasz) 2–1

Sparta Praha (cseh)–Raków (lengyel) 0–0

Raków: Baráth Péter a 62. percben állt be csereként

AEK Athén (görög)–Shamrock Rovers (ír) 1–1

AEK Larnaca (ciprusi)–Aberdeen (skót) 0–0

Sahtar Doneck (ukrán)–Breidablik (izlandi) 2–0

Noa (örmény)–Sigma Olomouc (cseh) 1–2

Kuopio (finn)–Slovan Bratislava (szlovák) 3–1

Celje (szlovén)–Legia Warszawa (lengyel) 2–1

Samsunspor (török)–Hamrun Spartans (máltai) 3–0

KÉSŐBB

21.00: Häcken (svéd)–Strasbourg (francia)

21.00: Crystal Palace (angol)–AZ (holland)

21.00: Lausanne (svájci)–Omonia (ciprusi)

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)

21.00: Skendija (északmacedón)–Jagiellonia (lengyel)

21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Rijeka (horvát)

21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: Shelbourne (ír)–Drita (koszovói)

21.00: Rapid Wien (osztrák)–Universitatea Craiova (román)