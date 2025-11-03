Mocsi Attila góljával nyert a Rizespor a török bajnokságban – videó
Mocsi Attila döntötte el a Rizespor–Karagümrük török élvonalbeli (Süperlig) labdarúgó-mérkőzést a 11. fordulóban. A magyar védő a 82. percben talált be a vendégek kapujába, és ezzel nyerte meg a meccset 1–0-ra a hazai csapat.
Mocsi közel két év után volt újra eredményes a török bajnokságban, és ez volt összesen a harmadik gólja.
A Soccerway értékelése alapján Mocsi Attila volt a mérkőzés legjobbja 8.0-s osztályzattal.
Ezzel a győzelemmel a Rizespor feljött a 11. helyre a tabellán.
