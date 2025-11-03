Mocsi Attila góljával nyert a Rizespor a török bajnokságban – videó

Mocsi közel két év után volt újra eredményes a török bajnokságban, és ez volt összesen a harmadik gólja.

⚽️ GOAL | Rizespor 1-0 Fatih Karag | Attila Mocsi 🇹🇷



Çaykur Rizespor is leading Fatih Karagümrük 1-0 in the Süper Lig ⚽️!#Rizespor #FatihKarag #RIZFAT #Footballpic.twitter.com/aHGNWxzJuZ — goalpostX (@GoalpostX) November 3, 2025

A Soccerway értékelése alapján Mocsi Attila volt a mérkőzés legjobbja 8.0-s osztályzattal.

Ezzel a győzelemmel a Rizespor feljött a 11. helyre a tabellán.