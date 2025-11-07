Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: a hajrában fordított a Werder Bremen a Wolfsburg ellen

2025.11.07. 22:31
Jens Stage szerezte a brémai egyenlítő találatot (Fotó: Getty Images)
A Werder Bremen 2–1-re legyőzte a Wolfsburgot a német labdarúgó Bundesliga 10. fordulójának péntek esti, nyitó mérkőzésén.

A két, középmezőnybe tartozó együttes küzdelmes mérkőzést játszott egymással. A Werder Bremen immár sorozatban ötödik alkalommal maradt veretlen, mivel az egygólos wolfsburgi előnyt a hajrában képes volt megfordítani.

NÉMET BUNDESLIGA
10. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Werder Bremen–Wolfsburg 2–1 (Stage 83., Mbangula 90+4., ill. Svanberg 28.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
15.30: Hoffenheim–RB Leipzig
15.30: Bayer Leverkusen–Heidenheim
15.30: Hamburg–Borussia Dortmund
15.30: Union Berlin–Bayern München (Tv: Match4)
18.30: Mönchengladbach–1. FC Köln (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Freiburg–St. Pauli
17.30: VfB Stuttgart–Augsburg
19.30: Eintracht Frankfurt–Mainz

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München9933–4+29 27 
2. RB Leipzig971119–10+9 22 
3. Borussia Dortmund962115–6+9 20 
4. Stuttgart96314–10+4 18 
5. Bayer Leverkusen952218–14+4 17 
6. Hoffenheim951318–15+3 16 
7. Werder Bremen1043315–18–3 15 
8. 1. FC Köln942316–12+4 14 
9. Eintracht Frankfurt942322–19+3 14 
10. Union Berlin932411–15–4 11 
11. Freiburg924311–13–2 10 
12. Wolfsburg1022612–18–6 
13. Hamburg92258–15–7 
14. Augsburg921612–21–9 
15. St. Pauli92168–18–10 
16. Mönchengladbach913510–18–8 
17. Mainz912610–17–7 
18. Heidenheim91268–17–9 

 

 

