Bundesliga: a hajrában fordított a Werder Bremen a Wolfsburg ellen
A Werder Bremen 2–1-re legyőzte a Wolfsburgot a német labdarúgó Bundesliga 10. fordulójának péntek esti, nyitó mérkőzésén.
A két, középmezőnybe tartozó együttes küzdelmes mérkőzést játszott egymással. A Werder Bremen immár sorozatban ötödik alkalommal maradt veretlen, mivel az egygólos wolfsburgi előnyt a hajrában képes volt megfordítani.
NÉMET BUNDESLIGA
10. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Werder Bremen–Wolfsburg 2–1 (Stage 83., Mbangula 90+4., ill. Svanberg 28.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
15.30: Hoffenheim–RB Leipzig
15.30: Bayer Leverkusen–Heidenheim
15.30: Hamburg–Borussia Dortmund
15.30: Union Berlin–Bayern München (Tv: Match4)
18.30: Mönchengladbach–1. FC Köln (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Freiburg–St. Pauli
17.30: VfB Stuttgart–Augsburg
19.30: Eintracht Frankfurt–Mainz
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|9
|9
|–
|–
|33–4
|+29
|27
|2. RB Leipzig
|9
|7
|1
|1
|19–10
|+9
|22
|3. Borussia Dortmund
|9
|6
|2
|1
|15–6
|+9
|20
|4. Stuttgart
|9
|6
|–
|3
|14–10
|+4
|18
|5. Bayer Leverkusen
|9
|5
|2
|2
|18–14
|+4
|17
|6. Hoffenheim
|9
|5
|1
|3
|18–15
|+3
|16
|7. Werder Bremen
|10
|4
|3
|3
|15–18
|–3
|15
|8. 1. FC Köln
|9
|4
|2
|3
|16–12
|+4
|14
|9. Eintracht Frankfurt
|9
|4
|2
|3
|22–19
|+3
|14
|10. Union Berlin
|9
|3
|2
|4
|11–15
|–4
|11
|11. Freiburg
|9
|2
|4
|3
|11–13
|–2
|10
|12. Wolfsburg
|10
|2
|2
|6
|12–18
|–6
|8
|13. Hamburg
|9
|2
|2
|5
|8–15
|–7
|8
|14. Augsburg
|9
|2
|1
|6
|12–21
|–9
|7
|15. St. Pauli
|9
|2
|1
|6
|8–18
|–10
|7
|16. Mönchengladbach
|9
|1
|3
|5
|10–18
|–8
|6
|17. Mainz
|9
|1
|2
|6
|10–17
|–7
|5
|18. Heidenheim
|9
|1
|2
|6
|8–17
|–9
|5
Legfrissebb hírek
Kettős emberhátrányban kapott ki Kölnben a Hamburg
Német labdarúgás
2025.11.02. 17:47
Jön a bajnokok csatája Münchenben
Német labdarúgás
2025.11.01. 08:44
Bundesliga: simán nyert otthon a Leverkusen
Német labdarúgás
2025.10.26. 17:34
Ezek is érdekelhetik