Bundesliga: a hajrában fordított a Werder Bremen a Wolfsburg ellen

A két, középmezőnybe tartozó együttes küzdelmes mérkőzést játszott egymással. A Werder Bremen immár sorozatban ötödik alkalommal maradt veretlen, mivel az egygólos wolfsburgi előnyt a hajrában képes volt megfordítani.

NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Werder Bremen–Wolfsburg 2–1 (Stage 83., Mbangula 90+4., ill. Svanberg 28.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

15.30: Hoffenheim–RB Leipzig

15.30: Bayer Leverkusen–Heidenheim

15.30: Hamburg–Borussia Dortmund

15.30: Union Berlin–Bayern München (Tv: Match4)

18.30: Mönchengladbach–1. FC Köln (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Freiburg–St. Pauli

17.30: VfB Stuttgart–Augsburg

19.30: Eintracht Frankfurt–Mainz