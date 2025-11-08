Nemzeti Sportrádió

Kiválóan játszottak a Vidi korábbi légiósai, kikapott Bukarestben a Csíkszereda

Vágólapra másolva!
2025.11.08. 18:30
null
Címkék
román Superliga Dinamo Bucuresti FK Csíkszereda
Megszorítani sem tudta Bukarestben a Dinamót az FK Csíkszereda, a támadásban súlytalan székelyföldi csapat védelme négyszer is kapitulált a Superliga 16. fordulójában.

 

ROMÁN SUPERLIGA
16. FORDULÓ
Dinamo Bucuresti–FK Csíkszereda 4–0 (1–0)
Bukarest, Arena Nationala, 7892 néző. Vezette: Demetrescu 
Dinamo: Rosca – Ikoko, Kennedy Boateng, Sztojnov, Oprut (D. Armstrong, 66.) – Gnahoré, Marginean (Kirjaku, 53.), Cirjan (Mihai, 66.) – Soro, Karamoko (Perica, 72.), Musi (Milanov, 72.). Vezetőedző: Zeljko Kopic
FK Csíkszereda: Pap – Bloj, Celic, Hegedűs J., Ferenczi – Végh, Veres (Szilágyi, 77.) – Dzsebari (Anderson Ceará, a szünetben), Bakos (Bödő, 63.), Szabó B. (Dusinszki, 63.) – Eppel (Szalay, 69.). Vezetőedző: Ilyés Róbert 
Gólszerző: Karamoko (19. – 11-esből, 50.), Musi (60.), Soro (83.)


A Dinamo kényelmes tempóban passzolgatva is már az első perctől kezdve beköltözött a csíkiak térfelére, bár kapura kizárólag a pontrúgásai voltak veszélyesek: Cirjan szabadrúgását, majd Gnahoré fejesét kellett védenie Pap Eduardnak. A hazaiak vezető góljához pedig egy háromperces VAR-vizsgálat is kellett, Bloj és Musi összerúgását ugyanis elsőre elengedte Demetrescu játékvezető, de visszajátszásokat megnézve már büntetőnek ítélte az esetet – amikor az FK éppen az első szögletére készült. 

A tizenegyest a nyáron Újpestről igazolt Mamoudou Karamoko értékesítette a Dinamónak, hátrányban pedig már ki kellett nyílnia az FK-nak, amely azonban a szünetig csak célt tévesztett átlövésekig jutott. Demetrescu pedig a félidő végén megkegyelmezett a sárga lap birtokában is keményen odataposó Dzsebarinak – Ilyés Róbert vezetőedző viszont nem, és a szünetben lecserélte a spanyol-marokkói középpályást.  

A csíki támadójátékot azonban Anderson Ceará beállása sem pörgette fel, a Dinamo viszont negyedóra alatt végképp eldöntötte a mérkőzést. Előbb Mamoudou Karamoko fejelte be közelről Ikoko alapvonalról beemelt labdáját, majd az egyedül kapura törő Alexandru Musi a kapust is kicselezve talált be. A partjelző hiába intett be lest, a VAR pillanatok alatt megmutatta, hogy Hegedűs János pozíciója játékban tartotta a hazai szélsőt.

Az első komoly FK-helyzet a 76. percben jött el, amikor Anderson tisztára játszotta Szalay Szabolcsot, aki azonban futtából fölé lőtt. A Dinamo cseréi viszont mentek előre a negyedik gólért is, amelyet végül egy kezdő, Alberto Soro lőtt be közelről Perica beadásából. Hogy nem lett öt a vége, arról Pap gondoskodott három nagy védéssel a mérkőzés utolsó perceiben.

 

 

román Superliga Dinamo Bucuresti FK Csíkszereda
Legfrissebb hírek

Férfi kézi BL: négy magyar góllal verte meg a Wisla Plock a PSG-t

Kézilabda
2025.10.15. 22:20

Rostáék hiába küzdöttek nagyot, kikaptak Berlinben a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2025.10.09. 22:25

A csíkszeredai vereség után felmentését kérte a kolozsvári edző

Minden más foci
2025.10.04. 18:38

Idegenben félelmetes csapat érkezik az FK Csíkszeredához

Minden más foci
2025.10.03. 16:31

Távozik a Csíkszeredától Babati Benjámin

Minden más foci
2025.10.01. 14:47

A Csíkszereda egy félidőt emberelőnyben volt, de így sem nyert Aradon

Minden más foci
2025.09.27. 16:00

Román Kupa: székely derbi is lesz a csoportkörben

Minden más foci
2025.09.26. 16:00

Döcögős játékkal, de nyert a Veszprém Bukarestben a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.09.24. 20:23
Ezek is érdekelhetik