Kiválóan játszottak a Vidi korábbi légiósai, kikapott Bukarestben a Csíkszereda

ROMÁN SUPERLIGA

16. FORDULÓ

Dinamo Bucuresti–FK Csíkszereda 4–0 (1–0)

Bukarest, Arena Nationala, 7892 néző. Vezette: Demetrescu

Dinamo: Rosca – Ikoko, Kennedy Boateng, Sztojnov, Oprut (D. Armstrong, 66.) – Gnahoré, Marginean (Kirjaku, 53.), Cirjan (Mihai, 66.) – Soro, Karamoko (Perica, 72.), Musi (Milanov, 72.). Vezetőedző: Zeljko Kopic

FK Csíkszereda: Pap – Bloj, Celic, Hegedűs J., Ferenczi – Végh, Veres (Szilágyi, 77.) – Dzsebari (Anderson Ceará, a szünetben), Bakos (Bödő, 63.), Szabó B. (Dusinszki, 63.) – Eppel (Szalay, 69.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

Gólszerző: Karamoko (19. – 11-esből, 50.), Musi (60.), Soro (83.)



A Dinamo kényelmes tempóban passzolgatva is már az első perctől kezdve beköltözött a csíkiak térfelére, bár kapura kizárólag a pontrúgásai voltak veszélyesek: Cirjan szabadrúgását, majd Gnahoré fejesét kellett védenie Pap Eduardnak. A hazaiak vezető góljához pedig egy háromperces VAR-vizsgálat is kellett, Bloj és Musi összerúgását ugyanis elsőre elengedte Demetrescu játékvezető, de visszajátszásokat megnézve már büntetőnek ítélte az esetet – amikor az FK éppen az első szögletére készült.

A tizenegyest a nyáron Újpestről igazolt Mamoudou Karamoko értékesítette a Dinamónak, hátrányban pedig már ki kellett nyílnia az FK-nak, amely azonban a szünetig csak célt tévesztett átlövésekig jutott. Demetrescu pedig a félidő végén megkegyelmezett a sárga lap birtokában is keményen odataposó Dzsebarinak – Ilyés Róbert vezetőedző viszont nem, és a szünetben lecserélte a spanyol-marokkói középpályást.

A csíki támadójátékot azonban Anderson Ceará beállása sem pörgette fel, a Dinamo viszont negyedóra alatt végképp eldöntötte a mérkőzést. Előbb Mamoudou Karamoko fejelte be közelről Ikoko alapvonalról beemelt labdáját, majd az egyedül kapura törő Alexandru Musi a kapust is kicselezve talált be. A partjelző hiába intett be lest, a VAR pillanatok alatt megmutatta, hogy Hegedűs János pozíciója játékban tartotta a hazai szélsőt.

Az első komoly FK-helyzet a 76. percben jött el, amikor Anderson tisztára játszotta Szalay Szabolcsot, aki azonban futtából fölé lőtt. A Dinamo cseréi viszont mentek előre a negyedik gólért is, amelyet végül egy kezdő, Alberto Soro lőtt be közelről Perica beadásából. Hogy nem lett öt a vége, arról Pap gondoskodott három nagy védéssel a mérkőzés utolsó perceiben.



