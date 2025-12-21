Redzic Damir: Éreztem, hogy elérkezik az én időm

– Hogyan értékeli az elmúlt hónapokban nyújtott teljesítményét?

– Eddigi pályafutásom legjobb formájában játszottam, gólokkal és gólpasszokkal segítettem a DAC-ot – válaszolta lapunknak Redzic Damir, a dunaszerdahelyiek 22 esztendős, egyszeres magyar válogatott támadója. – Egyetlen pont a hátrányunk a címvédő Slovan mögött, ez biztató. Sajnálom, hogy a butaságom miatt – az Eperjes ellen kiállítottak, aztán eltiltottak – az utolsó három őszi bajnokin nem játszhattam. Boldog vagyok, hogy álmomat valóra váltva bemutatkozhattam a magyar válogatottban, nagy fájdalmam viszont, hogy éppen azon a selejtezőn az írek ellen elveszítettük az esélyt a vb-re jutásra. Remélem, a jövőben kárpótoljuk szurkolóinkat.

– Az idény elején a DAC-ot kizárták a Konferencialigából – hogyan emlékszik vissza arra az időszakra?

– Vártuk a Kl-meccseket, aztán derült égből villámcsapásként jött a kizárás, nehéz volt feldolgozni. De az élet nem állt meg, a bajnoki rajtra próbáltunk figyelni, szerencsére jól jöttünk ki ebből a kellemetlen helyzetből.

– Bár az első bajnokin pontokat veszített a csapat, utána beindult.

– Már a felkészülés során éreztük, hogy jók lehetünk az ősszel, mert a vezérkar kiváló játékosokat igazolt, fokozatosan összeálltunk. Kifejezetten jó, látványos futballt játszunk, bátran mondhatom, a legszebbet Szlovákiában. Sok helyzetet alakítunk ki, jönnek a gólok – no meg a kapufák is, elképesztő, hogy az ősszel huszonötször találtuk el a meccseinken.

– A DAC-nak a legjobb, plusz huszonegyes a gólkülönbsége, és a legkevesebb gólt kapta a bajnokságban, tizenhármat.

– Ebben nagy szerepe van kapusunknak, Alekszandar Popovicsnak, szenzációsan védett, továbbá stabil a védelmünk. Támadásban és védekezésben egyaránt egységesek vagyunk, bírjuk a strapát, ami az erőnléti edzőink munkáját is dicséri.

– Kilenc gólt szerzett a DAC őszi tétmérkőzésein. Elégedett?

– Ha nincs annyi kapufám, még több lenne… A nyáron egyébként éreztem, elérkezik az én időm, örülök, hogy így alakult, szeretném a tavasszal ilyen formában folytatni. És persze fontos az egészségem megőrzése is, remélem, az elmúlt években elszenvedett sérülések után panaszmentes időszak következik. Hálás vagyok a DAC-nak, hogy mindenben támogatott, úgy érzem, jobb játékosként tértem vissza a legutóbbi sérülésem után.

– A szlovák Sport napilap értékelése alapján ön lett a Niké Liga legjobb játékosa az ősszel, a DAC szurkolói szerint pedig a csapaté.

– Nagyra értékelem ezt az elismerést. Szívből köszönöm a szurkolóknak a szavazatokat, valamint a csapatnak és a stábnak is. Ez az első egyéni díjam a felnőttek között – megbecsülöm, egyúttal még motiváltabbá tesz.

– Az Eperjes elleni bajnokin kapott piros lapja miatt három meccset kihagyott. Túltette magát a történteken?

– Szerencsére a csapat mindhárom mérkőzését megnyerte, így azért könnyebb volt feldolgozni. Butaságot csináltam, ráléptem a földön fekvő játékos lábára, többé ilyen nem fordul elő. Örülök, hogy a Nagymihály elleni kupameccsen visszatérhettem, két góllal járultam hozzá a továbbjutáshoz.

– Az ősz egyik csúcspontja volt a bemutatkozása a válogatottban. Hogyan élte meg?

– Fantasztikus hét volt, nagyszerű stábbal és kiváló játékosokkal dolgozhattam együtt, ráadásul pályára léphettem a telt házas Puskás Arénában az írek ellen. Csak hát a végeredmény…

– Hová teszi első válogatott mezét?

– A szobám falára, Harkányban.

– Hogyan telnek a következő napok?

– A családdal Párizsban voltunk, most pihenés következik otthon. Az ünnepek után egyénileg edzünk, január ötödikén pedig elkezdjük a csapattal a felkészülést a tavaszra. Bízom benne, hogy felejthetetlen lesz a kétezerhuszonhatos év a DAC-nak – szurkolóink tudják, hogy ezzel mire célzok...

Marco Rossi: A jövőben még több lehetőséget kaphat Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a szlovák Sport napilapnak nyilatkozva beszélt Redzic Damirról. „Az előző idényben sérülést szenvedett, ami kissé visszavetette a fejlődését. Amint azonban visszatért, ismét a látókörünkbe került, s elégedettek voltunk a teljesítményével, jól játszott, gólokat szerzett. Tehetséges, fejlődőképes labdarúgó, megvan a képessége ahhoz, hogy eljusson az öt európai elit liga valamelyikébe. A jövőjét mindamellett számos tényező és körülmény befolyásolhatja: az aktuális formája, a piaci lehetőségek, valamint az is, milyen szerepe lesz az ügynökének az esetleges ajánlatoknál. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben egyre több lehetőséget kap a válogatottban, és megmutathatja, mire képes a legmagasabb szinten. Csapatunkban eddig egyetlen mérkőzésen lépett pályára, novemberben Írország ellen – ami nekünk egyáltalán nem sikerült jól, hiszen a vereséggel elveszítettük a 2026-os világbajnokságra jutás esélyét. Már a hosszabbítás hosszabbításában jártunk, amikor gólt kaptunk… Damir a hajrában állt be, nem tehető felelőssé a történtekért. A keretbe elsősorban kiváló befejezőkészsége miatt került, a jövőben a pálya közepén is gyakrabban szerepelhetne, így több lehetősége nyílhat a gólszerzésre. Nemcsak jól lő kapura és gólveszélyes, hanem erős az egy az egy elleni párharcokban. Az edzők beszélhetnek taktikáról, pozíciós játékról vagy letámadásról, valódi veszélyt csak akkor jelent egy-egy csapat, ha elöl elegendő olyan játékosa van, aki egy az egyben is képes megverni az ellenfelét.”