Redzic Damir: Éreztem, hogy elérkezik az én időm
– Hogyan értékeli az elmúlt hónapokban nyújtott teljesítményét?
– Eddigi pályafutásom legjobb formájában játszottam, gólokkal és gólpasszokkal segítettem a DAC-ot – válaszolta lapunknak Redzic Damir, a dunaszerdahelyiek 22 esztendős, egyszeres magyar válogatott támadója. – Egyetlen pont a hátrányunk a címvédő Slovan mögött, ez biztató. Sajnálom, hogy a butaságom miatt – az Eperjes ellen kiállítottak, aztán eltiltottak – az utolsó három őszi bajnokin nem játszhattam. Boldog vagyok, hogy álmomat valóra váltva bemutatkozhattam a magyar válogatottban, nagy fájdalmam viszont, hogy éppen azon a selejtezőn az írek ellen elveszítettük az esélyt a vb-re jutásra. Remélem, a jövőben kárpótoljuk szurkolóinkat.
– Az idény elején a DAC-ot kizárták a Konferencialigából – hogyan emlékszik vissza arra az időszakra?
– Vártuk a Kl-meccseket, aztán derült égből villámcsapásként jött a kizárás, nehéz volt feldolgozni. De az élet nem állt meg, a bajnoki rajtra próbáltunk figyelni, szerencsére jól jöttünk ki ebből a kellemetlen helyzetből.
– Bár az első bajnokin pontokat veszített a csapat, utána beindult.
– Már a felkészülés során éreztük, hogy jók lehetünk az ősszel, mert a vezérkar kiváló játékosokat igazolt, fokozatosan összeálltunk. Kifejezetten jó, látványos futballt játszunk, bátran mondhatom, a legszebbet Szlovákiában. Sok helyzetet alakítunk ki, jönnek a gólok – no meg a kapufák is, elképesztő, hogy az ősszel huszonötször találtuk el a meccseinken.
– A DAC-nak a legjobb, plusz huszonegyes a gólkülönbsége, és a legkevesebb gólt kapta a bajnokságban, tizenhármat.
– Ebben nagy szerepe van kapusunknak, Alekszandar Popovicsnak, szenzációsan védett, továbbá stabil a védelmünk. Támadásban és védekezésben egyaránt egységesek vagyunk, bírjuk a strapát, ami az erőnléti edzőink munkáját is dicséri.
– Kilenc gólt szerzett a DAC őszi tétmérkőzésein. Elégedett?
– Ha nincs annyi kapufám, még több lenne… A nyáron egyébként éreztem, elérkezik az én időm, örülök, hogy így alakult, szeretném a tavasszal ilyen formában folytatni. És persze fontos az egészségem megőrzése is, remélem, az elmúlt években elszenvedett sérülések után panaszmentes időszak következik. Hálás vagyok a DAC-nak, hogy mindenben támogatott, úgy érzem, jobb játékosként tértem vissza a legutóbbi sérülésem után.
– A szlovák Sport napilap értékelése alapján ön lett a Niké Liga legjobb játékosa az ősszel, a DAC szurkolói szerint pedig a csapaté.
– Nagyra értékelem ezt az elismerést. Szívből köszönöm a szurkolóknak a szavazatokat, valamint a csapatnak és a stábnak is. Ez az első egyéni díjam a felnőttek között – megbecsülöm, egyúttal még motiváltabbá tesz.
– Az Eperjes elleni bajnokin kapott piros lapja miatt három meccset kihagyott. Túltette magát a történteken?
– Szerencsére a csapat mindhárom mérkőzését megnyerte, így azért könnyebb volt feldolgozni. Butaságot csináltam, ráléptem a földön fekvő játékos lábára, többé ilyen nem fordul elő. Örülök, hogy a Nagymihály elleni kupameccsen visszatérhettem, két góllal járultam hozzá a továbbjutáshoz.
– Az ősz egyik csúcspontja volt a bemutatkozása a válogatottban. Hogyan élte meg?
– Fantasztikus hét volt, nagyszerű stábbal és kiváló játékosokkal dolgozhattam együtt, ráadásul pályára léphettem a telt házas Puskás Arénában az írek ellen. Csak hát a végeredmény…
– Hová teszi első válogatott mezét?
– A szobám falára, Harkányban.
– Hogyan telnek a következő napok?
– A családdal Párizsban voltunk, most pihenés következik otthon. Az ünnepek után egyénileg edzünk, január ötödikén pedig elkezdjük a csapattal a felkészülést a tavaszra. Bízom benne, hogy felejthetetlen lesz a kétezerhuszonhatos év a DAC-nak – szurkolóink tudják, hogy ezzel mire célzok...
|Marco Rossi: A jövőben még több lehetőséget kaphat
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a szlovák Sport napilapnak nyilatkozva beszélt Redzic Damirról.
„Az előző idényben sérülést szenvedett, ami kissé visszavetette a fejlődését. Amint azonban visszatért, ismét a látókörünkbe került, s elégedettek voltunk a teljesítményével, jól játszott, gólokat szerzett. Tehetséges, fejlődőképes labdarúgó, megvan a képessége ahhoz, hogy eljusson az öt európai elit liga valamelyikébe. A jövőjét mindamellett számos tényező és körülmény befolyásolhatja: az aktuális formája, a piaci lehetőségek, valamint az is, milyen szerepe lesz az ügynökének az esetleges ajánlatoknál. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben egyre több lehetőséget kap a válogatottban, és megmutathatja, mire képes a legmagasabb szinten. Csapatunkban eddig egyetlen mérkőzésen lépett pályára, novemberben Írország ellen – ami nekünk egyáltalán nem sikerült jól, hiszen a vereséggel elveszítettük a 2026-os világbajnokságra jutás esélyét. Már a hosszabbítás hosszabbításában jártunk, amikor gólt kaptunk… Damir a hajrában állt be, nem tehető felelőssé a történtekért. A keretbe elsősorban kiváló befejezőkészsége miatt került, a jövőben a pálya közepén is gyakrabban szerepelhetne, így több lehetősége nyílhat a gólszerzésre. Nemcsak jól lő kapura és gólveszélyes, hanem erős az egy az egy elleni párharcokban. Az edzők beszélhetnek taktikáról, pozíciós játékról vagy letámadásról, valódi veszélyt csak akkor jelent egy-egy csapat, ha elöl elegendő olyan játékosa van, aki egy az egyben is képes megverni az ellenfelét.”
|Jó teljesítmény, emelkedő piaci érték
A Transfermarkt becslése alapján az ősszel ugrásszerűen nőtt Redzic Damir piaci értéke. Amíg a nyáron 375 ezer euróra taksálták, szeptember közepén már 800 ezerre, jelenleg pedig egymillió eurónál is többet ér a játékjoga.
„Amikor tavaly a klubba érkeztem, Redzic Damir sérüléssel bajlódott, s korábban is sok problémája volt, nem tudott teljes értékű munkát végezni. A stábunk azonban kiváló munkát végzett: a műtétei után rengeteget dolgoztak vele fizioterapeutáink, Ladislav Kubalík egyéni edzéseket tartott neki, fokozatosan terheltük, és ragyogó formában tért vissza. Karakteres, rendes srác, gyors, dinamikus, jól cselez, ugyanakkor igazi csapatjátékos. Szép jövő áll előtte, még sokat fejlődhet, nagy klub játékosa is lehet” – Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője a Nemzeti Sportnak