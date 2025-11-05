Victor Osimhen mesterhármasával nyert Amszterdamban a Galatasaray – Sallaival a soraiban

Nem volt meglepetés, hogy az Ajax elleni mérkőzésen Sallai Roland ott volt a Galatasaray kezdőcsapatában, ráadásul mérföldkőhöz ért, tizedik Bajnokok Ligája-mérkőzésén lépett pályára. Mi több, a magyar válogatott alapembere közelít az ötvenedik Galata-meccséhez – a szerdai volt a 48. találkozója az isztambuli sztárklubban. Noha a kezdőcsapattagsága nem volt váratlan, az már inkább, hogy ezúttal nem jobbhátvédként, hanem Leroy Sané és Victor Osimhen mellett a támadósor bal szélén kapott szerepet.

Az első nagy helyzet azonban nem előtte, hanem Victor Osimhen előtt adódott, aki némi dekázgatás után lőtt, azonban a 41 éves Remko Pasveer hatalmasat védett. Nem sokkal később a nigériai sztár fejesét is kiütötte a holland kapus, így okkal bosszankodtak a török csapat játékosai, kétszer is közel jártak a vezetés megszerzéséhez. A Galatasaray irányított, de további nagy helyzetig nem jutott, majd az első félidő hajrájában átvette a kezdeményezést az Ajax, ám a hollandok sem tudtak betalálni. Az első játékrész krónikájához hozzátartozik, hogy Anton Gaaei a Sallai Roland elleni szabálytalanságért kapott sárga lapot, miután buktatta a mellette elfutó magyar játékost.

A második játékrész előtt még a játékoskijáróban Victor Osimhen súgott valamit Sallai Roland fülébe, s jelzésértékű volt, hogy az első veszélyes szituáció éppen a magyar és a nigériai futballista nevéhez fűződött. Nem sokkal később Leroy Sané beadása után a szélső feje fölött szállt el a labda, de Osimhennek tökéletes volt, s remek fejesével megszerezte a vezetést a Galatasaraynak. Néhány perccel később Youri Baas kezezése után tizenegyeshez jutottak a törökök, Victor Osimhen értékesítette is, így gyakorlatilag hat perc alatt eldőlt a mérkőzés. A nigériai támadó a hajrában újabb – ezúttal Gerald Alders kezezése miatt megítélt – tizenegyesből is betalált, így az ő mesterhármasával nyert a Galata, amely a Liverpool és a Bodö/Glimt után az Ajaxot is legyőzte, így jó helyzetből várhatja a Bajnokok Ligája folytatását. 0–3

Továbbra is az élmezőnyben a Newcastle,

a kihagyott tizenegyes is belefért az Atalantának

A Newcastle mindkét félidő elején látványos fejes gólt szerzett, ezekkel verte meg az Athletic Bilbaót Az angol csapat sorozatban harmadik találkozóját nyerte meg az alapszakaszban, ezzel fél távnál nyolcaddöntőt érő helyen áll.

Az Atalanta felejthető meccset játszott Marseille-ben. A 14. percben Charles De Ketelaere tizenegyest hibázott – Geronimo Rulli hárította próbálkozását –, a franciáknál némileg veszélyesebben játszó bergamói csapat pedig sokáig nem tudta feltörni ellenfele védelmét. Aztán a 89. percben megtört a jég, Lazar Szamardzsics góljával pedig megnyerte a mérkőzést az Atalanta. Az olaszok ezzel rájátszást érő helyen állnak, míg a Marseille kicsúszott a továbbjutást érő helyekről – persze a 25. pozícióból még van, lehet visszaút.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Ajax (holland)–Galatasaray (török) 0–3 (Osimhen 59., 65., 78. – a másodikat és a harmadikat 11-esből)

Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 2–0 (Burn 11., Joelinton 49.)

Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz) 0–1 (Szamardzsics 89.)