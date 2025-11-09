Messi két góllal és két gólpasszal segítette első playoffsikeréhez az Inter Miamit

Lionel Messi két góllal és két gólpasszal segítette az Inter Miamit a Nashville legyőzéséhez, a floridai csapat először nyert párharcot az MLS rájátszásában. Messi góljaival a 40. percben már 2–0-ra vezetett az Inter Miami az egyik fél második győzelméig tartó párharc harmadik, döntő összecsapásán, amelyet az első gólhoz asszisztáló, szintén argentin Tadeo Allende duplája tett biztossá. Messi mindkét második félidős találatnál gólpasszt jegyzett.

Mint ismert, Pintér Dániel a héten edzésen Jordi Albával ütközve megsérült, műtétre vár, emiatt nem lehetett ott a Miami keretében.

Véget ért az idény Gazdag Dániel és új klubja, a Columbus számára. A Crew egy hete hazai 4–0-s győzelemmel harcolta ki a harmadik, döntő meccset a Cincinnati ellen, ezen vezetett is 1–0-ra a második félidőben, de a hazai csapat a brazil Brenner duplájával fordított, a győztes gólt a 86. percben szerezte. Gazdag az utolsó idei bajnokiján a 90. percben állt be csereként.

A harmadik szombati párharc drámai végjátékot hozott. A Seattle korán 2–0-s vezetést szerzett a Minnesota St. Paul-i otthonában, s bár a United még az első félidő közepén egyenlített, egy piros lap miatt a 41. percben emberhátrányba került. A szünet után így is sikerült megfordítania az állást, a 88. percig vezetett is, amikor Jordan Morris góljával a Sounders kiharcolta a tizenegyespárbajt. Abban öt-öt kísérlet után 4–4-re álltak a csapatok, a hetedik és a nyolcadik körben mindkét fél hibázott, majd végül a tizedik páros döntött, a minnesotai Dayne St. Clair kapus belőtte a maga kísérletét (az emberhátrány miatt neki kellett lőnie a 10. párban), míg a túloldalon a szétlövésre becserélt Andrew Thomas kapus (aki az első minnesotai tizenegyesnél ujjsérülést szenvedett, de így is hárított kettőt) viszont a lécre lőtte a labdát, és ezzel eldőlt a párharc.

MLS, RÁJÁTSZÁS

Nyolcaddöntő (az egyik fél 2. győzelméig), 3. mérkőzések

FC Cincinnati–Columbus Crew 2–1

Továbbjutott: Cincinnati, 2–1-es összesítéssel

Inter Miami–Nashville 4–0

Tj: Miami, 2–1-gyel

Minnesota United–Seattle Sounders 3–3 – szétlövéssel 7–6

Tj: Minnesota, 2–1-gyel

Charlotte–New York City 1–3

Tj: New York City, 2–1-gyel

KÉSŐBB

Hétfő, 3.00: San Diego FC–Portland Timbers

Az állás: 1–1

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Philadelphia Union–New York City

Inter Miami–FC Cincinnati

San Diego FC/Portland Timbers–Minnesota United

Vancouver Whitecaps–Los Angeles FC