A hat labdavesztés miatt kikapott Minnesotában és elbúcsúzott a rájátszástól a Detroit – videók

WASHINGTON COMMANDERS–DALLAS COWBOYS

A rájászról egyaránt lemaradó Washington és Dallas nyitotta a karácsonyi menüsort. Az első félidőben ellenállhatatlan volt a Cowboys támadósora, mind a négy támadósorozatát ponttal, hármat ráadásul touchdownnal zártak Dak Prescotték. A hazaiaknál Jayden Daniels és Marcus Mariota sem volt bevethető, így a 39 éves Josh Johnson irányított, a Washington első félidei TD-jét azonban nem ő, hanem Jacory Croskey-Merritt szerezte. A remek első félidő után a második játékrészben csak két mezőnygólig jutott a Dallas, de ez is elég volt a győzelemhez. A Commanders ugyan Croskey-Merritt révén egy 72 yardos TD-vel zárkózott és két mezőnygólt is elért, hét pontnál közelebb egyszer sem került a vendégekhez, akik végül 30–23-ra győzedelmeskedtek.

A mindössze tizedik kezdő meccsén – 2021 óta első – pályára lépő Johnson 198 yardot passzolt, Deebo Samuel két elkapásból 68 yardot, míg Terry McLaurin öt elkapásból 63 yardot jegyzett, míg Croskey-Merritt 11 futásból 105 yarddal és két haptontossal zárt. A Dallasban Dak Prescottnak 37 passzkísérletéből 19 volt pontos 307 yardért és két touchdownért, ebből egyik KaVonte Turpin jegyezte, aki 86 yardos TD-t szerzett. A vendégek futójátéka remekül működött, 211 yardot haladtak a földön, Javonte Williams ebből 54 yardot és egy touchdownt vállalt, míg Malik Davis 103 yardot tett meg.

MINNESOTA VIKINGS–DETROIT LIONS

A forduló előtt minimális volt az esély arra, hogy a Lions rájátszásba jut, a Detroit azonban karácsonyi minnessotai vereségével már ebbe a vékony szalmaszálba sem kapaszkodhat. A már tét nélkül pályára lépő Vikings került előnybe az első negyed végén, Jared Goff fumble-je után Aaron Jones futásával használták ki a rövid pályát a hazaiak. A második negyedben ismét elvesztette a labdát a Lions, de ebből még first downt se ért el a Minnesota, cserében egy több mint tízperces, 19 játékból álló 80 yardos drive végén egyenlített a Detroit a szünet előtt.

A második félidőben folytatódott a Lions kálváriája, egy punt után sorozatban három támadósorozatnak is labdavesztés lett a vége, amiből két mezőnygólt szerzett a Vikings. Amikor a Detroit Jake Bates 48 yardos rúgásával zárkózott, akkor Jordan Addison a mérkőzésen először és utoljára megkapta a labdát, és 65 yardon át meg sem állt a célterületig. Reménytelennek tűnt a Detroit helyzete, egy újabb fumbe pedig le is zárta a mérkőzést, a Vikings 23–10-re nyert, ezzel az NFC-ben tavaly első kiemelt Lions lemarad a rájátszásról, míg a Packers ott lesz az utószezonban. A forduló előtt a Detroitnak volt a legkevesebb (8) labdavesztése, a Vikings ellen hatszor szórta el a labdát a Lions, amely így 8–8-as mérleggel a csoport utolsó helyére került.

A Vikinsgben irányító Max Brosmer 16 átadásából kilenc volt pontos 51 yardért, azonban hét sacket nyelt be, ezzel 48 yardot vesztett csapata. A Minnesota tehát nettó három passzolt yarddal nyert mérkőzést. A legutóbbi 42 évben csak a Texans nyert ennél kevesebb nettó passzolt yarddal mérkőzést, a Houston 2006-ban az Oakland Raiderst múlta felül 23–14-re mínusz öt yardot szerezve. Jordan Addison 65, Aaron Jones 53 yardot futott, mindketten egy touchdownt értek el. A túloldalt Jared Goff 197 yardot és egy touchdownt passzolt két eladott labda és három fumble mellett. Az irányító mellett egyszer Jahmyr Gibbs is fumble-t vétett, a futónak 23 elkapott és 41 futott yardja volt. Amon-Ra St. Brown nyolc elkapásból 68 yardig jutott, míg Isaac TeSlaa három elkapásból 49 yardot és 1 TD-t gyűjtött.

NFL

ALAPSZAKASZ

17. FORDULŐ

Csütörtök

Washington Commanders–Dallas Cowboys 23–30 (3–7, 7–17, 10–3, 3–3)

Minnesota Vikings–Detroit Lions 23–20 (7–0, 0–7, 6–0, 10–3)

Péntek

2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)

Szombat

22.30: Los Angeles Chargers–Houston Texans (Tv: Arena4)

Vasárnap

2.00: Green Bay Packers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

19.00: Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers

19.00: Cincinnati Bengals–Arizona Cardinals

19.00: Tennessee Titans–New Orleans Saints

19.00: Indianapolis Colts–Jacksonville Jaguars (Tv: Max4)

19.00: Miami Dolphins–Tampa Bay Buccaneers

19.00: New York Jets–New England Patriots

19.00: Carolina Panthers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

22.05: Las Vegas Raiders–New York Giants

22.25: Buffalo Bills–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: San Francisco 49ers–Chicago Bears (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Atlanta Falcons–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)