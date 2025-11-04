Tóth Balázst sérülés miatt lecserélték a Blackburn meccsének hajrájában

Jó formában, két győzelemmel a háta mögött várta a Bristol City vendégeként a kedd esti bajnokit a Blackburn Rovers, amelynek kapujában ez alkalommal is az elmúlt időszakban remek formában teljesítő Tóth Balázs állt. A Rovers az első félidő végén megszerezte a vezetést, és a folytatás is úgy alakult, hogy a vendégek szép sorozata tovább tart, mert a hazaiak gyakorlatilag kaput eltaláló lövés nélkül hozták le a mérkőzést. Ugyanakkor Tóth Balázs mégsem örülhet felhőtlenül, a mérkőzés 89. percében ugyanis – a BBC tudósítása szerint – „kidobta a labdát, majd a földre feküdt, s ápolást kért. Úgy tűnik, valamilyen izomsérülést szenvedhetett el.” A csapat hivatalos Twitter-oldala szerint sántikálva hagyta el a pályát, amikor Aynsley Pears beállt a helyére.

A mérkőzést követően a Blackburn vezetőedzője, Valerien Ismael, már arról beszélt, hogy Tóthnak a térdével lehetnek problémái, de pontos diagnózis csak a részletesebb vizsgálatok után várható.

A West Bromwich Albion is kezdőként számított a magyar válogatott játékosára, Callum Styles végig a pályán volt a Charlton Athletic otthonában a 95. percben kapott góllal 1–0-ra elvesztett mérkőzésen.

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Bristol City–Blackburn Rovers 0–1

Blackburn: Tóth Balázs kezdőként kapott lehetőséget, a 89. percben megsérült, lecserélték.

Charlton Athletic–West Bromwich Albion 1–0

WBA: Callum Styles kezdőként végig a pályán volt.