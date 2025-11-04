Nemzeti Sportrádió

Tóth Balázst sérülés miatt lecserélték a Blackburn meccsének hajrájában

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.11.04. 23:05
null
Tóth Balázst le kellett cserélni (Fotó: Getty Images)
Címkék
Blackburn Rovers légiósok Tóth Balázs angol másodosztály
Kedd este a négyszeres magyar válogatott Tóth Balázs csapata 1–0-ra nyert a Bristol City otthonában rendezett angol másodosztályú bajnoki mérkőzésen, miközben a Blackburn kapusát a 89. percben sérülés miatt le kellett cserélni.

Jó formában, két győzelemmel a háta mögött várta a Bristol City vendégeként a kedd esti bajnokit a Blackburn Rovers, amelynek kapujában ez alkalommal is az elmúlt időszakban remek formában teljesítő Tóth Balázs állt. A Rovers az első félidő végén megszerezte a vezetést, és a folytatás is úgy alakult, hogy a vendégek szép sorozata tovább tart, mert a hazaiak gyakorlatilag kaput eltaláló lövés nélkül hozták le a mérkőzést. Ugyanakkor Tóth Balázs mégsem örülhet felhőtlenül, a mérkőzés 89. percében ugyanis – a BBC tudósítása szerint – „kidobta a labdát, majd a földre feküdt, s ápolást kért. Úgy tűnik, valamilyen izomsérülést szenvedhetett el.” A csapat hivatalos Twitter-oldala szerint sántikálva hagyta el a pályát, amikor Aynsley Pears beállt a helyére.

A mérkőzést követően a Blackburn vezetőedzője, Valerien Ismael, már arról beszélt, hogy Tóthnak a térdével lehetnek problémái, de pontos diagnózis csak a részletesebb vizsgálatok után várható.

A West Bromwich Albion is kezdőként számított a magyar válogatott  játékosára, Callum Styles végig a pályán volt a Charlton Athletic otthonában a 95. percben kapott góllal 1–0-ra elvesztett mérkőzésen.

ANGLIA
Championship (II. osztály)
Bristol City–Blackburn Rovers 0–1
Blackburn: Tóth Balázs kezdőként kapott lehetőséget, a 89. percben megsérült, lecserélték.
Charlton Athletic–West Bromwich Albion 1–0
WBA: Callum Styles kezdőként végig a pályán volt.

 

Blackburn Rovers légiósok Tóth Balázs angol másodosztály
Legfrissebb hírek

Liga 2: korai gólok hozták meg a Sepsi győzelmét

Légiósok
6 órája

Tóth Balázs: Az öltözőben megtapsolt az egész csapat, libabőrös lettem

Légiósok
15 órája

Ebben a mutatóban Szoboszlai Dominik a Premier League legjobbja!

Légiósok
2025.11.03. 18:57

Heti légiósprogram: Liverpool–Real Madrid után Manchester City–Liverpool

Légiósok
2025.11.03. 13:27

Légióskörkép: válogatott védők gólpasszai és egy hatalmas gól Dunaszerdahelyről – videók

Légiósok
2025.11.03. 10:12

Nego végig játszott, ikszelt a Le Havre a Toulouse-zal

Francia labdarúgás
2025.11.02. 22:42

Tóth Balázs szerint élete egyik legnagyobb védését mutatta be a Leicester ellen

Légiósok
2025.11.02. 20:43

Ez még csak a kezdet – Yaakobishvili Áron Andorrában lépne nagyot a Barcelonához vezető úton

Légiósok
2025.11.02. 08:28
Ezek is érdekelhetik