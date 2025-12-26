Tenisz: Jack Draper hamarosan visszatér és ott lesz Melbourne-ben

Jack Draper brit teniszező bejelentette, hogy a sérülését követően a jövő év elején visszatér, és ott lesz az ausztrál nyílt bajnokságon.
A világranglista tizedik helyezettje – aki júniusban még negyedik volt – bal karjának sérülése miatt szeptemberben visszalépett az amerikai nyílt bajnokságon, és azóta nem versenyzett.
„Nem ez volt a legjobb időszak számomra, de Ausztráliában játszani fogok” – szögezte le a 24 éves Draper.
