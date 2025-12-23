Nemzeti Sportrádió

Barkóczi Benedeknek el kell hagynia Brazíliát

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
Vágólapra másolva!
2025.12.23. 11:05
null
Barkóczi Benedek a Brasilis FC-ben kezdte a brazíliai pályafutását, legutóbb pedig a Santa Fé U20-as csapatában szerepelt (Fotó: facebook.com)
Címkék
Brazília Barkóczi Benedek légiósok
Barkóczi Benedek az év elején Kozármislenyből szerződött Brazíliába, előbb a Brasilis FC, majd a Santa Fé FC U20-as csapatában szerepelt, utóbbival a napokban bontott szerződést, kedden pedig már arról számolt be, hogy el kell hagynia Brazíliát, mert elutasították a vízumkérelmét.

 

A 20 éves, korábbi U-válogatott csatár, Barkóczi Benedek a múlt héten jelentette be, hogy szerződést bontott a brazil Santa Fével, mert nem kapott munkavállalási engedélyt, így nem játszhat a januári Copa Sao Paulo sorozatban. Friss posztjából pedig kiderült, hogy munkavállalási engedély hiányában elutasították a további, hosszabb tartózkodáshoz szükséges vízumkérelmét. Ezért hamarosan el kell hagynia az országot. Azt egyelőre még nem tudni, hol folytatja a pályafutását a csatár. 

„Miután nem kaptam munkavállalási engedélyt és elutasították a további, hosszabb tartózkodáshoz szükséges vízumkérelmemet, így egyelőre nem maradhatok Brazíliában. Hamarosan kénytelen leszek elhagyni az országot, azt a helyet, ahol olyan sokat kaptam, amelynek olyan sokat köszönhetek” – fogalmaz a közösségi oldalán vezetett blogjában Barkóczi Benedek.


 

 

Brazília Barkóczi Benedek légiósok
Legfrissebb hírek

Neymar újabb térdműtéte miatt legalább egy hónapig nem játszhat

Minden más foci
4 órája

Légióskörkép: Keresztes Krisztián gólt lőtt a Celtic ellen, Schäfer András győztes gólt szerzett a Bundesligában

Légiósok
Tegnap, 11:53

Brazília: Depay góljával kupagyőztes a Corinthians – egy zseniális csel után

Minden más foci
Tegnap, 7:45

Sallai Rolandék magabiztos győzelmet arattak Szalai Attiláék felett – videó

Légiósok
2025.12.21. 20:06

Redzic Damir: Éreztem, hogy elérkezik az én időm

Légiósok
2025.12.21. 07:44

Légiósok: Koszta Márk és Dénes Vilmos is betalált

Légiósok
2025.12.20. 22:00

Légiósok: Barkóczi Benedek szerződést bontott brazil klubjával

Légiósok
2025.12.20. 16:28

Sallaiért Londonból jelentkeztek – csillagászati összegért engednék el

Légiósok
2025.12.20. 14:18
Ezek is érdekelhetik