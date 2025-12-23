Barkóczi Benedeknek el kell hagynia Brazíliát

A 20 éves, korábbi U-válogatott csatár, Barkóczi Benedek a múlt héten jelentette be, hogy szerződést bontott a brazil Santa Fével, mert nem kapott munkavállalási engedélyt, így nem játszhat a januári Copa Sao Paulo sorozatban. Friss posztjából pedig kiderült, hogy munkavállalási engedély hiányában elutasították a további, hosszabb tartózkodáshoz szükséges vízumkérelmét. Ezért hamarosan el kell hagynia az országot. Azt egyelőre még nem tudni, hol folytatja a pályafutását a csatár.

„Miután nem kaptam munkavállalási engedélyt és elutasították a további, hosszabb tartózkodáshoz szükséges vízumkérelmemet, így egyelőre nem maradhatok Brazíliában. Hamarosan kénytelen leszek elhagyni az országot, azt a helyet, ahol olyan sokat kaptam, amelynek olyan sokat köszönhetek” – fogalmaz a közösségi oldalán vezetett blogjában Barkóczi Benedek.



