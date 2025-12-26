Távozott a Dunaújvárosi Acélbikák házi gól- és pontkirálya

A DAB pénteken a közösségi oldalán jelentette be, hogy a 28 éves csatár 19 mérkőzés után elhagyta a csapatot.

A nyáron igazolt Makszim Aszkarov 13 góllal és nyolc gólpasszal zárta rövid magyarországi pályafutását.

Az újvárosiak négy győzelemmel és 17 vereséggel a tabella utolsó (9.) helyén állnak.