Távozott a Dunaújvárosi Acélbikák házi gól- és pontkirálya

A házi gól- és pontkirály, az orosz Makszim Aszkarov távozott a jégkorong Erste Ligában sereghajtó Dunaújvárosi Acélbikáktól.
A DAB pénteken a közösségi oldalán jelentette be, hogy a 28 éves csatár 19 mérkőzés után elhagyta a csapatot.
A nyáron igazolt Makszim Aszkarov 13 góllal és nyolc gólpasszal zárta rövid magyarországi pályafutását.
Az újvárosiak négy győzelemmel és 17 vereséggel a tabella utolsó (9.) helyén állnak.
