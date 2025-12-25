A túlélés diadala, Rocky és a zombik – szavazzon, melyik dartsjátékosnak van a legjobb bevonulása

A szavazás menete: december 24-én és december 25-én rendezzük meg a két elődöntőt 13-13 résztvevővel. Mindkét elődöntőből a legjobb négy jut be a 26-ai döntőbe.

DIRK VAN DUIJVENBODE

BEVONULÓZENE: Radical Redemption – Just Like You

A világranglista 29. helyén álló holland tudja, mi kell a dartsot szerető közönségnek. Van Duijvenbode a közönséggel együtt őrül meg a Radical Redemption Just Like You című számára, a hatás pedig már tíz éve sem maradt el, és azóta is remekül működik.

Dirk van Duijvenbode sending Ally Pally into a spin! 🔊 pic.twitter.com/CQPqe7VihN — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) December 15, 2025

JAMES WADE

BEVONULÓZENE: Elton John – I’m Still Standing

A bevallottan ADHD-vel és bipoláris zavarral küzdő James Wade két éve változtatta meg bevonulózenéjét a Think Lizzy The Boys Are Back in Town daláról Elton John I’m Still Standing számára. Korábban Wade úgy nyilatkozott, hogy a váltás tisztelgés volt az általa támogatott mentális egészségügyi jótékonysági szervezetek, például a Bipolar UK előtt. „Szeretném, ha az emberek a walk-onjaimat a túlélés diadalaként és felhívásként értelmeznék, hogy merjenek kihívásokat vállalni, és meggyőzzék magukat arról, hogy képesek olyan dolgokra, amelyek kényelmetlenek számukra. A dalszöveg ijesztően releváns számomra. Úgy gondolom, szükségem van egy kis dartsos „álarcra”, hogy túléljem a színpadon való fellépést a reflektorfényben” – írta.

WILLIAM O’CONNOR

BEVONULÓZENE: The Cramberries – Zombie

Az ír játékos kétszer, 2019-ben és 2022-ben is a legjobb 32 között búcsúzott a világbajnokságon, ezek a legjobb eredményei. William O’Connor tehát nincs az élmezőnyben, a bevonulózene alapján viszont egyértelműen ott van a kedvencek között. A The Cramberries – Zombie hatására mindenki talpra állva üvölti a refrént.

STEPHEN BUNTING

BEVONULÓZENE: David Guetta – Titanium

Jellegzetes kép: Bunting a színpadon, kezeit a fülei mögé téve buzdítja a tömeget. Mielőtt a a dartstáblához lépne, megöleli fiát, aki pontosan ugyanúgy néz ki, mint ő, és a szerelés is egyezik. Bunting a színpadon áll széttárt karokkal, miközben a dalszöveg ott tart, hogy „lelőhetsz, de nem fogok elesni”. „A Titanium a fiam kedvenc dala, ezért választottam, és mert van egy bombabiztos refrénje” – mondta a Sky Sportsnak Bunting, aki korábban a The Trashmen Surfin’ Bird számára vonult be. Ezt állítása szerint azért cserélte le, mert elvárták tőle, hogy minden alkalommal eltáncolja a Family Guy animációs sorozatban látható mozdulatokat, amelyeket fárasztónak tartott.

DANNY NOPPERT

BEVONULÓZENE: Panic! At the Disco – High Hopes

„Ez a dal nagyon sokat jelent nekem. Van benne egy sor, ami így szól: Ahogy anya mondta, ne add fel!, és minden alkalommal, amikor hallom, a szüleimre gondolok. Mindketten már meghaltak, és ez a dalszöveg mindig eszembe juttatja őket” – mondta a Panic! At the Disco High Hopes című számáról Danny Noppert. „Ez felemeli a hangulatomat, feltölt érzelmileg és arra ösztönöz, hogy minden helyzetben a legjobbat hozzam ki magamból. Minden, amit a színpadon csinálok, az ő emléküket hordozza magában. Tudom, hogy hihetetlenül büszkék lennének arra, hogy milyen messzire jutottam” – vélte a világranglista 6. helyén álló játékos.

GIAN VAN VEEN

BEVONULÓZENE: Marco Schuitmaker, Donny, Russo – Losse Pols

Nem nagyon van hasonló, de Gian van Veen bevonulódala pont az ő dartsbevonulására készült. A hollandnak Marco Schuitmaker, Donny és Russo közösen írt dalt. „Néhány hónappal ezelőtt Russo megkeresett, hogy készíthetne-e nekem egy bevonulási dalt. Akkor azt mondtam: rendben. Néhány héttel később Russo elmondta, hogy Marco Schuitmaker és Donnie segítségét is igénybe vette. Tetszik, mert szép ritmusa van” – nyilatkozta Van Veen, aki emellett a Vicetone Astronomia számát használja.

MICHAEL SMITH

BEVONULÓZENE: Walk the Moon – Shut Up and Dance

Nem gyakori, de nem is egyedülálló Michael Smith esete. A korábbi világbajnok ugyanis elismerte, nem rajong a saját zenéjéért. „A bevonulási zeném már kicsit elavult. Gondolkodtam Robin S. Show Me Love című dalán, és a Dance Monkey is eszembe jutott – ez volt egykor a kedvenc számom. Volt pár dal, amelyet a fiam szeretett, de azok többnyire rajzfilmzenék voltak, azt hiszem, most már maradok a Walk the Moon Shut Up and Dance számánál. Még a telefonomon sincs rajta. Annyiszor hallottam már, hogy nem is igazán szeretem. De úgy tűnik, mindenki más szereti, úgyhogy nem hiszem, hogy változtatnék ezen.”

RAYMOND VAN BARNEVELD

BEVONULÓZENE: Survivor – Eye of the Tiger

A 2007-es PDC világbajnok Raymond van Barneveld több évtizede meghatározó alakja a dartsos közösségnek. Az 58 éves hollandról mindenkinek beugorhat a Rocky filmből ismert Survivor Eye of the Tiger című száma – Van Barneveld bevonulása főleg hazájában kap hatalmas ovációt.

DAMON HETA

BEVONULÓZENE: Bruce Springsteen – Dancing in the Dark

Damon Heta szeret interakcióba lépni a közönségével, Bruce Springsteen Dancing in the Dark című száma pedig alkalmas az energikus belépőre, bár ő is gyakran váltogatja a bevonulózenéit.

JOE CULLEN

BEVONULÓZENE: Oasis – Don't Look Back in Anger

Joe Cullen az Oasis zenekar Don’t Look Back in Angerére lépe színpadra. A Rockstar becenevű játékos zeneválasztással is igazolja, nem véletlenül hivatkoznak rá így, persze a sajtótájékoztatókon adott reakciók is hozzájárultak ehhez.

Végezetül mindkét elődöntőben megemlítünk néhány kevésbé ismert játékost, aki az elmúlt időszakban nagy népszerűségre tett szert bevonulásával.

TACUNAMI MICUHIKO

BEVONULÓZENE: KC & The Sunshine Band – That's the Way (I Like It)

Think this has been one of the best ever days of The Darts. Mitsuhiko Tatsunami with an entertaining walk-on, then wins the first set in his game against Michael van Gerwen 🇯🇵🎯 pic.twitter.com/wUXRNSbn9Y — James Nalton (@JDNalton) December 18, 2025

NITIN KUMAR

BEVONULÓZENE: Panjabi MC – Mundian To Back Ke

SZAKAI MOTOMU

BEVONULÓZENE: MAHO Dou – Ojamajo Carnival!