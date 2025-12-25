A túlélés diadala, Rocky és a zombik – szavazzon, melyik dartsjátékosnak van a legjobb bevonulása
A szavazás menete: december 24-én és december 25-én rendezzük meg a két elődöntőt 13-13 résztvevővel. Mindkét elődöntőből a legjobb négy jut be a 26-ai döntőbe.
DIRK VAN DUIJVENBODE
BEVONULÓZENE: Radical Redemption – Just Like You
A világranglista 29. helyén álló holland tudja, mi kell a dartsot szerető közönségnek. Van Duijvenbode a közönséggel együtt őrül meg a Radical Redemption Just Like You című számára, a hatás pedig már tíz éve sem maradt el, és azóta is remekül működik.
JAMES WADE
BEVONULÓZENE: Elton John – I’m Still Standing
A bevallottan ADHD-vel és bipoláris zavarral küzdő James Wade két éve változtatta meg bevonulózenéjét a Think Lizzy The Boys Are Back in Town daláról Elton John I’m Still Standing számára. Korábban Wade úgy nyilatkozott, hogy a váltás tisztelgés volt az általa támogatott mentális egészségügyi jótékonysági szervezetek, például a Bipolar UK előtt. „Szeretném, ha az emberek a walk-onjaimat a túlélés diadalaként és felhívásként értelmeznék, hogy merjenek kihívásokat vállalni, és meggyőzzék magukat arról, hogy képesek olyan dolgokra, amelyek kényelmetlenek számukra. A dalszöveg ijesztően releváns számomra. Úgy gondolom, szükségem van egy kis dartsos „álarcra”, hogy túléljem a színpadon való fellépést a reflektorfényben” – írta.
WILLIAM O’CONNOR
BEVONULÓZENE: The Cramberries – Zombie
Az ír játékos kétszer, 2019-ben és 2022-ben is a legjobb 32 között búcsúzott a világbajnokságon, ezek a legjobb eredményei. William O’Connor tehát nincs az élmezőnyben, a bevonulózene alapján viszont egyértelműen ott van a kedvencek között. A The Cramberries – Zombie hatására mindenki talpra állva üvölti a refrént.
STEPHEN BUNTING
BEVONULÓZENE: David Guetta – Titanium
Jellegzetes kép: Bunting a színpadon, kezeit a fülei mögé téve buzdítja a tömeget. Mielőtt a a dartstáblához lépne, megöleli fiát, aki pontosan ugyanúgy néz ki, mint ő, és a szerelés is egyezik. Bunting a színpadon áll széttárt karokkal, miközben a dalszöveg ott tart, hogy „lelőhetsz, de nem fogok elesni”. „A Titanium a fiam kedvenc dala, ezért választottam, és mert van egy bombabiztos refrénje” – mondta a Sky Sportsnak Bunting, aki korábban a The Trashmen Surfin’ Bird számára vonult be. Ezt állítása szerint azért cserélte le, mert elvárták tőle, hogy minden alkalommal eltáncolja a Family Guy animációs sorozatban látható mozdulatokat, amelyeket fárasztónak tartott.
DANNY NOPPERT
BEVONULÓZENE: Panic! At the Disco – High Hopes
„Ez a dal nagyon sokat jelent nekem. Van benne egy sor, ami így szól: Ahogy anya mondta, ne add fel!, és minden alkalommal, amikor hallom, a szüleimre gondolok. Mindketten már meghaltak, és ez a dalszöveg mindig eszembe juttatja őket” – mondta a Panic! At the Disco High Hopes című számáról Danny Noppert. „Ez felemeli a hangulatomat, feltölt érzelmileg és arra ösztönöz, hogy minden helyzetben a legjobbat hozzam ki magamból. Minden, amit a színpadon csinálok, az ő emléküket hordozza magában. Tudom, hogy hihetetlenül büszkék lennének arra, hogy milyen messzire jutottam” – vélte a világranglista 6. helyén álló játékos.
GIAN VAN VEEN
BEVONULÓZENE: Marco Schuitmaker, Donny, Russo – Losse Pols
Nem nagyon van hasonló, de Gian van Veen bevonulódala pont az ő dartsbevonulására készült. A hollandnak Marco Schuitmaker, Donny és Russo közösen írt dalt. „Néhány hónappal ezelőtt Russo megkeresett, hogy készíthetne-e nekem egy bevonulási dalt. Akkor azt mondtam: rendben. Néhány héttel később Russo elmondta, hogy Marco Schuitmaker és Donnie segítségét is igénybe vette. Tetszik, mert szép ritmusa van” – nyilatkozta Van Veen, aki emellett a Vicetone Astronomia számát használja.
MICHAEL SMITH
BEVONULÓZENE: Walk the Moon – Shut Up and Dance
Nem gyakori, de nem is egyedülálló Michael Smith esete. A korábbi világbajnok ugyanis elismerte, nem rajong a saját zenéjéért. „A bevonulási zeném már kicsit elavult. Gondolkodtam Robin S. Show Me Love című dalán, és a Dance Monkey is eszembe jutott – ez volt egykor a kedvenc számom. Volt pár dal, amelyet a fiam szeretett, de azok többnyire rajzfilmzenék voltak, azt hiszem, most már maradok a Walk the Moon Shut Up and Dance számánál. Még a telefonomon sincs rajta. Annyiszor hallottam már, hogy nem is igazán szeretem. De úgy tűnik, mindenki más szereti, úgyhogy nem hiszem, hogy változtatnék ezen.”
RAYMOND VAN BARNEVELD
BEVONULÓZENE: Survivor – Eye of the Tiger
A 2007-es PDC világbajnok Raymond van Barneveld több évtizede meghatározó alakja a dartsos közösségnek. Az 58 éves hollandról mindenkinek beugorhat a Rocky filmből ismert Survivor Eye of the Tiger című száma – Van Barneveld bevonulása főleg hazájában kap hatalmas ovációt.
DAMON HETA
BEVONULÓZENE: Bruce Springsteen – Dancing in the Dark
Damon Heta szeret interakcióba lépni a közönségével, Bruce Springsteen Dancing in the Dark című száma pedig alkalmas az energikus belépőre, bár ő is gyakran váltogatja a bevonulózenéit.
JOE CULLEN
BEVONULÓZENE: Oasis – Don't Look Back in Anger
Joe Cullen az Oasis zenekar Don’t Look Back in Angerére lépe színpadra. A Rockstar becenevű játékos zeneválasztással is igazolja, nem véletlenül hivatkoznak rá így, persze a sajtótájékoztatókon adott reakciók is hozzájárultak ehhez.
Végezetül mindkét elődöntőben megemlítünk néhány kevésbé ismert játékost, aki az elmúlt időszakban nagy népszerűségre tett szert bevonulásával.
TACUNAMI MICUHIKO
BEVONULÓZENE: KC & The Sunshine Band – That's the Way (I Like It)
NITIN KUMAR
BEVONULÓZENE: Panjabi MC – Mundian To Back Ke
SZAKAI MOTOMU
BEVONULÓZENE: MAHO Dou – Ojamajo Carnival!
SZAVAZÁS
Ön szerint melyik dartsjátékosnak van a legjobb bevonulása?
