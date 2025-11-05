Szlovák Kupa: magabiztos idegenbeli győzelemmel ment tovább a DAC

A dunaszerdahelyiek egyik célja az idényben a kupagyőzelem, ezért Branislav Fodrek vezetőedző több alapemberét is pályára küldte a kezdőben. A műfüves pályán rendezett találkozón ott volt a kezdőcsapatban Taras Kacsaraba, Cotne Kapanadze, Viktor Dukanovics, Ammar Ramadan és Tuboly Máté is, míg az újdonsült magyar válogatott kerettag, Redzic Damir a kispadon kapott helyet.

A mérkőzés esélyese a vendégcsapat volt, és ennek megfelelően az első perctől irányította a játékot. A fölény már a 9. percben góllá érett: Rhyan Modesto bal oldali beadásából Ammar Ramadan közelről fejelt a kapuba. A DAC a folytatásban is fölényben futballozott, a hazaiak főként keménységükkel próbálták megnehezíteni a dolgát. A félidő közepén George Gagua ollózása okozott veszélyt, de a hazai kapus a helyén volt.

A játékrész hajrájában a pozsonyligetfaluiak is próbálkoztak, két veszélyes beadásuk jelezte támadási szándékukat.

A szünet után Viktor Dukanovics kétszer is növelhette volna a DAC előnyét: előbb az oldalhálóba lőtt, majd nem ért oda idejében egy hazaadásra. A vendégek kontroll alatt tartották a mérkőzést, ám a vártnál kevesebb helyzetet alakítottak ki.

Az utolsó húsz percben – 820 néző előtt – bátrabbá vált a másodosztályú gárda. David Bordác lövését Jan-Christoph Bartens hárította, majd Taras Kacsaraba fejjel blokkolta Christian Bacinsky kísérletét, megmentve ezzel csapatát a góltól. A házigazda mezőnyfölényben játszott, de komoly lehetőséget nem tudott kidolgozni.

A hosszabbítás negyedik percében a hazaiak kapusa, Pavel Halouska is előrement egy szöglethez, ám a DAC megszerezte a labdát, és Alioune Sylla harcosságának köszönhetően Sande Barro közelről az üres kapuba lőtt.

„Jól kezdtünk, megszereztük a vezetést, de sajnos nem tudtunk újabb gólt szerezni. A második félidőben feljöttek a hazaiak, ebben az időszakban nem tudtuk megtartani a labdát. Nem volt ideális a teljesítményünk, de elértük a célunkat: győztünk, továbbjutottunk” – értékelt Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője. 0–2

A Szlovák Kupa nyolcaddöntőjében a DAC hazai pályán fogadja a Nagymihályt.

SZLOVÁK KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Pozsonyligetfalu–DAC 0–2