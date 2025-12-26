A Liverpool sztárigazolásai csalódást okoztak; nagy fogás Madridban, Münchenben és Manchesterben

Akik beváltak...

Omar Marmus (Eintracht Frankfurt→Manchester City, 75 millió euró)

Talán nem túlzás azt állítani, hogy Pep Guardiola csapata az egyiptomi támadónak köszönheti a 2024–2025-ös idény megmentését – már amennyire lehetett januártól kezdve, mindenesetre a Bajnokok Ligája-indulás meglett. Marmus nyolc gólt és három gólpasszt jegyzett a tavaszi szezonban, de nemcsak a számait érdemes kiemelni, hanem azt is, hogy érkezésével visszatért a tűz a manchesteri gárdához. A Bournemouth elleni „rakétáját” a Premier League-kiírás legszebb góljának választották. Az igazsághoz tartozik az is, hogy a jelenleg az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő Marmus helyét nem igazán találja Guardiola az új idényben, pláne, hogy a játékos sérülésekkel is bajlódott ősszel.

Hvicsa Kvarachelia (Napoli→Paris Saint-Germain, 70 millió euró)

Tény, hogy a lehető legjobbkor csatlakozott a párizsiakhoz, de az is biztos, hogy a sikerekhez ő is nagyban hozzájárult. Ha csak a legfontosabbat nézzük, a BL-győzelemből három góllal és két előkészítéssel vette ki a részét – a döntőben is betalált –, összesen pedig 53 meccs, 14 gól és 13 gólpassz a mérlege a francia fővárosban.

Álvaro Carreras (Benfica→Real Madrid, 50 millió euró)

Gólja és gólpassza is van már új csapata színeiben, de ami ennél sokkal fontosabb a „királyi gárda” számára, hogy úgy néz ki, hosszú évekre megtalálta az első számú balhátvédjét. Az utóbbi években Ferland Mendy rengeteg kritikát kapott ezen a poszton, Eduardo Camavinga pedig mindig is a középpályára vágyott. Carreras viszont szinte kirobbanthatatlan Xabi Alonso kezdőcsapatából, hatalmas munkát végez mérkőzésről mérkőzésre.

Rayan Cherki (Olympique Lyon→Manchester City, 36.5 millió euró)

Már a nyári klubvilágbajnokságon, valamint a bajnokság nyitó fordulójában látszott, hogy az „égszínkékek” óriási üzletet üthettek nyélbe, az idő pedig erre csak ráerősített. Cherki az utóbbi hetekben indult be igazán: egyrészt a kezdőcsapat állandó tagjává vált, másrészt pályafutása leghatékonyabb időszakát éli azzal, hogy meccsenként átlagosan 1.14 gólt vagy asszisztot jegyez. A játékát látva az az ember érzése, hogy Kevin De Bruynét mégiscsak lehet pótolni, ahogyan annak idején Sergio Agüerót is lehetett Erling Haalanddal...

Luis Díaz (Liverpool→Bayern München, 70 millió euró)

22 meccs, 13 gól, 7 gólpassz – ennyire magas számokat a „vörösök” játékosaként sem hozott a kolumbiai szélső egy őszi szezon alatt. Díaz mind a bajnokságban, mind a BL-ben eredményes, Vincent Kompany vezetőedzőnek pedig az egyik legbiztosabb pontja a kezdőcsapat összeállításakor. 28 évesen tökéletes korban van ahhoz, hogy élete idényét teljesítse – az első fele erősre sikerült.

Akiknek még időre van szükségük...

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen→Liverpool, 125 millió euró)

Éppen a cikkünket megelőző fordulóban jegyezte első bajnoki gólpasszát, de az átigazolási díjához és ahhoz képest, hogy mekkora harc volt érte a sztárklubok között, csalódásra ad okot az első fél idénye. Wirtz éppen egy német csapat ellen játszotta a legjobb meccsét liverpooliként, akkor két asszisztra futotta tőle. Gólja még nincs, Arne Slot szenvedő csapatán a legtöbbször ő sem tudott segíteni. Pedig a tehetsége és a minősége megvan, talán tényleg csak időre van szüksége a beilleszkedéshez.

Alexander Isak (Newcastle United→Liverpool, 145 millió euró)

Az ő kifogása nem lehet a német és az angol bajnokság közti különbség, hiszen a Newcastle United játékosaként már nem egyszer bizonyított a PL-ben. Sok kritikát kapott ősszel, de három gólt azért így is összehozott, mielőtt lábtörést szenvedett. Már meg is műtötték, hosszú hónapokra harcképtelenné vált.

Xavi Simons (Leipzig→Tottenham Hotspur, 65 millió euró)

Bár volt egy-két jó meccse, összességében jócskán várakozásokon alul teljesít a holland válogatott középpályás, ahogyan Thomas Frank irányításával az egész Spurs is. Bár Simons anélkül is hasznos tudna lenni, hogy betalálna vagy gólpasszt adna, egyelőre a játékával is vannak problémák – mint oly sok futballistának már, aki a Bundesligáról váltott a PL-re. Ráadásul nemrég kiállították egy hatalmas butaság miatt...

Xavi Simons Lipcsében sokkal jobban teljesített, mint Londonban... (Fotó: Getty Images)

Yoanne Wissa (Brentford→Newcastle United, 57.7 millió euró)

A kongói válogatott csatár december elején lépett először pályára új csapata színeiben, azaz több mint három hónapon át kidobott pénzt jelentett. A 29 éves játékosnak van már egy gólja, amelyet a Ligakupában szerzett, de erőnléte még messze van az elvárttól – ezt jól mutatja az is, hogy Wissa nemet mondott az afrikai kontinenstornára.

Benjamin Sesko (Leipzig→Manchester United, 76.5 milliő euró)

A számok (2 gól, 1 gólpassz) alapján egyelőre nem úgy tűnik, hogy a szlovén válogatott csatár hatalmas előrelépést jelentene Rasmus Höjlundhoz képest. Sesko sokszor Rúbem Amorim kezdőcsapatából is kimarad, pedig nem kevés pénzbe került...