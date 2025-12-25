Nemzeti Sportrádió

Afrika-kupa: nem játszhat pénteken a házigazda Marokkó csapatkapitánya

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.25. 20:13
null
Romain Szaissz (Fotó. AFP)
Címkék
Romain Szaissz Marokkó Afrika-kupa
Romain Szaissz, a házigazda marokkói labdarúgó-válogatott csapatkapitánya izomsérülés miatt nem játszhat pénteken Mali ellen az Afrikai Nemzetek Kupája csoportkörének második fordulójában.

 

Az év első felét bokaműtét miatt kihagyó középhátvéd vasárnap a Comore-szigetek ellen 2–0-ra megnyert nyitómeccs 19. percében könnyek között hagyta el a pályát egy ártalmatlannak tűnő lökés után.

Asraf Hakimi bokája még novemberben sérült meg klubcsapatánál, a Paris Saint-Germainnél. Ennek kapcsán Valid Regragui szövetségi kapitány csütörtökön elmondta, a közelmúltban a legjobb afrikai futballistának megválasztott védő rövid időt már pályán tölthet.

„Hakimi jól van, és a legjobb döntést fogjuk meghozni vele kapcsolatban” – fogalmazott a szakvezető.

Az előző világbajnokságon negyedik helyezett marokkóiak trénere cáfolta az Olympique Marseille középhátvédje, Najf Akerd sérüléséről szóló híreket.

„Ki mondta, hogy Akerd megsérült? A megszokott módon edz, és nincs semmi baja” – szögezte le Regragui.

Marokkó hétfőn Zambiával találkozik, a csoportkörből az első két helyezettek, valamint a négy legjobb harmadik jut tovább.

A toronymagas esélyesnek tartott házigazda eddig csak egyszer, 1976-ban nyerte meg az Afrikai Nemzetek Kupáját.

(MTI)

 

Romain Szaissz Marokkó Afrika-kupa
Legfrissebb hírek

A nagy esélyes Marokkó győzelemmel kezdett az Afrikai Nemzetek Kupáján

Minden más foci
2025.12.21. 22:05

Marokkó házigazdaként nagy favorit – kezdődik az Afrikai Nemzetek Kupája

Minden más foci
2025.12.21. 11:50

Áll a bál a kameruni válogatottnál az Afrika-kupa előtt – Samuel Eto'ót támadja a kirúgott szövetségi kapitány

Minden más foci
2025.12.17. 12:12

Az Afrika-kupa előtt kirúgták a kameruni válogatott szövetségi kapitányát

Minden más foci
2025.12.02. 12:17

A brazilokkal is játszik a magyar soccaválogatott a mexikói vb-n

Minden más foci
2025.11.18. 20:35

Meglepetés Chilében, Marokkó az U20-as világbajnok!

Minden más foci
2025.10.20. 07:40

Argentína és Marokkó játssza az U20-as futball-vb döntőjét

Minden más foci
2025.10.16. 07:10

Szenegál és Elefántcsontpart is megnyerte csoportját, és ott lesz a 2026-os vb-n

Foci vb 2026
2025.10.14. 23:02
Ezek is érdekelhetik