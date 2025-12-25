Afrika-kupa: nem játszhat pénteken a házigazda Marokkó csapatkapitánya

Az év első felét bokaműtét miatt kihagyó középhátvéd vasárnap a Comore-szigetek ellen 2–0-ra megnyert nyitómeccs 19. percében könnyek között hagyta el a pályát egy ártalmatlannak tűnő lökés után.

Asraf Hakimi bokája még novemberben sérült meg klubcsapatánál, a Paris Saint-Germainnél. Ennek kapcsán Valid Regragui szövetségi kapitány csütörtökön elmondta, a közelmúltban a legjobb afrikai futballistának megválasztott védő rövid időt már pályán tölthet.

„Hakimi jól van, és a legjobb döntést fogjuk meghozni vele kapcsolatban” – fogalmazott a szakvezető.

Az előző világbajnokságon negyedik helyezett marokkóiak trénere cáfolta az Olympique Marseille középhátvédje, Najf Akerd sérüléséről szóló híreket.

„Ki mondta, hogy Akerd megsérült? A megszokott módon edz, és nincs semmi baja” – szögezte le Regragui.

Marokkó hétfőn Zambiával találkozik, a csoportkörből az első két helyezettek, valamint a négy legjobb harmadik jut tovább.

A toronymagas esélyesnek tartott házigazda eddig csak egyszer, 1976-ban nyerte meg az Afrikai Nemzetek Kupáját.

(MTI)