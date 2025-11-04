A remeklő Szoboszlai gólpasszal járult hozzá a Liverpool Real Madrid elleni győzelméhez

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

LIVERPOOL FC (angol)–REAL MADRID (spanyol) 1–0 (0–0)

Liverpool, Anfield, 59 916 néző. Vezette: Kovács István (romániai)

LIVERPOOL: Mamardasvili – C. Bradley, I. Konaté, Van Dijk, A. Robertson (Kerkez, 88.) – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 79.) – Szalah, Ekitiké (Gakpo, 79.), Wirtz (Chiesa, 88.). Menedzser: Arne Slot

REAL MADRID: Courtois – Valverde (Brahim Díaz, 90.), É. Militao, Huijsen, Carreras – Camavinga (Rodrygo, 69.), Tchouaméni – Güler (Alexander-Arnold, 82.), Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: A. Mac Allister (61.)

Kellemetlen epizód vezette fel a Bajnokok Ligája liverpooli rangadóját. A Real Madrid soraiban először tért vissza az Anfieldbe Trent Alexander-Arnold, aki nyáron igazolt át a spanyol klubóriáshoz, a viszontlátást azonban nem fogadta mindenki örömmel: a Sybil Street és Anfield Road sarkán található, róla készült freskót ismeretlenek kedd hajnalban fehér festékkel öntötték le, és az „Adios, el rata” (Viszlát, patkány!) feliratot fújták rá.

A feszültséget csak fokozta, hogy a futballista az előző este virágot helyezett el Diogo Jota síremlékénél, amelyet a szurkolók állítottak fel az Anfield előtt, miután a portugál támadó tragikus körülmények között elhunyt. A gesztus sokak szerint őszinte tiszteletadás volt egykori csapattársa emlékének, mások viszont cinikus PR-lépésként értékelték. Bár a Liverpool hivatalosan nem kommentálta az esetet, a klub azonnal intézkedett a leöntött és falfirkás kép megtisztításáról, s a meccs kezdésére helyreállították az eredeti állapotot. Több szurkolói csoportosulás elítélte a rongálást, hangsúlyozva, hogy a mű nemcsak Trent Alexander-Arnoldról szól, hanem a közösségi összefogásról is, az már más kérdés, hogy a stadionban sem fogadták lelkesen az érintettet.

A közutálatnak örvendő védő a kispadról figyelte a mérkőzést, amely első félidejének forgatókönyve az volt, hogy Szoboszlai Dominik hiába kísérletezett bárhonnan, Thibaut Courtois mindent védett. A magyar középpályás tíz méterről, ziccerben próbálkozott (Florian Wirtz adott jó labdát), de a belga lábbal hárított, amikor húsz méterről, nagy erővel lőtt, nagyot vetődve ütötte ki a labdát a kapus. A szünet után szabadrúgást végzett el Szoboszlai Dominik, a kapus ezt is védte, majd a magyar játékos újabb szabadrúgása után – amely során a kapu elé ívelte a labdát – Alexis Mac Allister gólt fejelt.

A hátralévő fél órában pedig kiderült, ez elegendő is volt a három ponthoz. A találkozó krónikájához hozzátartozik, hogy Szoboszlai végig a pályán volt, a 88. percben pedig pályára lépett Kerkez Milos is. 1–0