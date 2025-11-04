A remeklő Szoboszlai gólpasszal járult hozzá a Liverpool Real Madrid elleni győzelméhez

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
LIVERPOOL FC (angol)–REAL MADRID (spanyol) 1–0 (0–0)
Liverpool, Anfield, 59 916 néző. Vezette: Kovács István (romániai)
LIVERPOOL: Mamardasvili – C. Bradley, I. Konaté, Van Dijk, A. Robertson (Kerkez, 88.) – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 79.) – Szalah, Ekitiké (Gakpo, 79.), Wirtz (Chiesa, 88.). Menedzser: Arne Slot
REAL MADRID: Courtois – Valverde (Brahim Díaz, 90.), É. Militao, Huijsen, Carreras – Camavinga (Rodrygo, 69.), Tchouaméni – Güler (Alexander-Arnold, 82.), Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: A. Mac Allister (61.)
Kellemetlen epizód vezette fel a Bajnokok Ligája liverpooli rangadóját. A Real Madrid soraiban először tért vissza az Anfieldbe Trent Alexander-Arnold, aki nyáron igazolt át a spanyol klubóriáshoz, a viszontlátást azonban nem fogadta mindenki örömmel: a Sybil Street és Anfield Road sarkán található, róla készült freskót ismeretlenek kedd hajnalban fehér festékkel öntötték le, és az „Adios, el rata” (Viszlát, patkány!) feliratot fújták rá.
A feszültséget csak fokozta, hogy a futballista az előző este virágot helyezett el Diogo Jota síremlékénél, amelyet a szurkolók állítottak fel az Anfield előtt, miután a portugál támadó tragikus körülmények között elhunyt. A gesztus sokak szerint őszinte tiszteletadás volt egykori csapattársa emlékének, mások viszont cinikus PR-lépésként értékelték. Bár a Liverpool hivatalosan nem kommentálta az esetet, a klub azonnal intézkedett a leöntött és falfirkás kép megtisztításáról, s a meccs kezdésére helyreállították az eredeti állapotot. Több szurkolói csoportosulás elítélte a rongálást, hangsúlyozva, hogy a mű nemcsak Trent Alexander-Arnoldról szól, hanem a közösségi összefogásról is, az már más kérdés, hogy a stadionban sem fogadták lelkesen az érintettet.
A közutálatnak örvendő védő a kispadról figyelte a mérkőzést, amely első félidejének forgatókönyve az volt, hogy Szoboszlai Dominik hiába kísérletezett bárhonnan, Thibaut Courtois mindent védett. A magyar középpályás tíz méterről, ziccerben próbálkozott (Florian Wirtz adott jó labdát), de a belga lábbal hárított, amikor húsz méterről, nagy erővel lőtt, nagyot vetődve ütötte ki a labdát a kapus. A szünet után szabadrúgást végzett el Szoboszlai Dominik, a kapus ezt is védte, majd a magyar játékos újabb szabadrúgása után – amely során a kapu elé ívelte a labdát – Alexis Mac Allister gólt fejelt.
A hátralévő fél órában pedig kiderült, ez elegendő is volt a három ponthoz. A találkozó krónikájához hozzátartozik, hogy Szoboszlai végig a pályán volt, a 88. percben pedig pályára lépett Kerkez Milos is. 1–0
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
4
4
–
–
14–3
+11
12
|2. Arsenal
4
4
–
–
11–0
+11
12
|3. Paris SG
4
3
–
1
14–5
+9
9
|4. Internazionale
3
3
–
–
9–0
+9
9
|5. Real Madrid
4
3
–
1
8–2
+6
9
|6. Liverpool
4
3
–
1
9–4
+5
9
|7. Tottenham
4
2
2
–
7–2
+5
8
|8. Borussia Dortmund
3
2
1
–
12–7
+5
7
|9. Manchester City
3
2
1
–
6–2
+4
7
|10. Sporting
4
2
1
1
8–5
+3
7
|11. Newcastle United
3
2
–
1
8–2
+6
6
|12. Barcelona
3
2
–
1
9–4
+5
6
|13. Chelsea
3
2
–
1
7–4
+3
6
|14. Atlético Madrid
4
2
–
2
10–9
+1
6
|15. Qarabag
3
2
–
1
6–5
+1
6
|16. Galatasaray
3
2
–
1
5–6
–1
6
|17. PSV Eindhoven
4
1
2
1
9–7
+2
5
|18. Monaco
4
1
2
1
4–6
–2
5
|19. Atalanta
3
1
1
1
2–5
–3
4
|20. Eintracht Frankfurt
4
1
1
2
7–11
–4
4
|21. Napoli
4
1
1
2
4–9
–5
4
|22. Marseille
3
1
–
2
6–4
+2
3
|23. Juventus
4
–
3
1
7–8
–1
3
|24. FC Bruges
3
1
–
2
5–7
–2
3
|25. Athletic Bilbao
3
1
–
2
4–7
–3
3
|26. Royale Union Saint-Gilloise
4
1
–
3
4–12
–8
3
|27. Bodö/Glimt
4
–
2
2
5–8
–3
2
|28. Pafosz
3
–
2
1
1–5
–4
2
|29. Bayer Leverkusen
3
–
2
1
5–10
–5
2
|30. Slavia Praha
4
–
2
2
2–8
–6
2
|31. Olympiakosz Pireusz
4
–
2
2
2–9
–7
2
|32. Villarreal
3
–
1
2
2–5
–3
1
|33. Köbenhavn
4
–
1
3
4–12
–8
1
|34. Kajrat Almati
3
–
1
2
1–9
–8
1
|35. Benfica
3
–
–
3
2–7
–5
0
|36. Ajax
3
–
–
3
1–11
–10
0