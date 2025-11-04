Nemzeti Sportrádió

A remeklő Szoboszlai gólpasszal járult hozzá a Liverpool Real Madrid elleni győzelméhez

2025.11.04. 23:00
A gólpasszt adó Szoboszlai Dominik csapata legjobbja volt (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában a Liverpool hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Real Madridot. Az első félidő egyértelmű hazai fölényt hozott, csak Thibaut Courtois védései mentették meg a vendégeket a kapott góltól. A második félidő elején folytatódott a belga kapusa parádéja, de Szoboszlai Dominik beívelt szabadrúgása után Alexis Mac Allister fejesét már ő sem tudta védeni.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
LIVERPOOL FC (angol)–REAL MADRID (spanyol) 1–0 (0–0)
Liverpool, Anfield, 59 916 néző. Vezette: Kovács István (romániai)
LIVERPOOL: Mamardasvili – C. Bradley, I. Konaté, Van Dijk, A. Robertson (Kerkez, 88.) – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 79.) – Szalah, Ekitiké (Gakpo, 79.), Wirtz (Chiesa, 88.). Menedzser: Arne Slot
REAL MADRID: Courtois – Valverde (Brahim Díaz, 90.), É. Militao, Huijsen, Carreras – Camavinga (Rodrygo, 69.), Tchouaméni – Güler (Alexander-Arnold, 82.), Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: A. Mac Allister (61.)

Kellemetlen epizód vezette fel a Bajnokok Ligája liverpooli rangadóját. A Real Madrid soraiban először tért vissza az Anfieldbe Trent Alexander-Arnold, aki nyáron igazolt át a spanyol klubóriáshoz, a viszontlátást azonban nem fogadta mindenki örömmel: a Sybil Street és Anfield Road sarkán található, róla készült freskót ismeretlenek kedd hajnalban fehér festékkel öntötték le, és az „Adios, el rata” (Viszlát, patkány!) feliratot fújták rá.

A feszültséget csak fokozta, hogy a futballista az előző este virágot helyezett el Diogo Jota síremlékénél, amelyet a szurkolók állítottak fel az Anfield előtt, miután a portugál támadó tragikus körülmények között elhunyt. A gesztus sokak szerint őszinte tiszteletadás volt egykori csapattársa emlékének, mások viszont cinikus PR-lépésként értékelték. Bár a Liverpool hivatalosan nem kommentálta az esetet, a klub azonnal intézkedett a leöntött és falfirkás kép megtisztításáról, s a meccs kezdésére helyreállították az eredeti állapotot. Több szurkolói csoportosulás elítélte a rongálást, hangsúlyozva, hogy a mű nemcsak Trent Alexander-Arnoldról szól, hanem a közösségi összefogásról is, az már más kérdés, hogy a stadionban sem fogadták lelkesen az érintettet.

A közutálatnak örvendő védő a kispadról figyelte a mérkőzést, amely első félidejének forgatókönyve az volt, hogy Szoboszlai Dominik hiába kísérletezett bárhonnan, Thibaut Courtois mindent védett. A magyar középpályás tíz méterről, ziccerben próbálkozott (Florian Wirtz adott jó labdát), de a belga lábbal hárított, amikor húsz méterről, nagy erővel lőtt, nagyot vetődve ütötte ki a labdát a kapus. A szünet után szabadrúgást végzett el Szoboszlai Dominik, a kapus ezt is védte, majd a magyar játékos újabb szabadrúgása után – amely során a kapu elé ívelte a labdát – Alexis Mac Allister gólt fejelt.

A hátralévő fél órában pedig kiderült, ez elegendő is volt a három ponthoz. A találkozó krónikájához hozzátartozik, hogy Szoboszlai végig a pályán volt, a 88. percben pedig pályára lépett Kerkez Milos is. 1–0

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Bayern München

4

4

14–3

+11 

12 

  2. Arsenal

4

4

11–0

+11 

12 

  3. Paris SG

4

3

1

14–5

+9 

  4. Internazionale

3

3

9–0

+9 

  5. Real Madrid

4

3

1

8–2

+6 

  6. Liverpool

4

3

1

9–4

+5 

  7. Tottenham

4

2

2

7–2

+5 

  8. Borussia Dortmund

3

2

1

12–7

+5 

  9. Manchester City

3

2

1

6–2

+4 

10. Sporting

4

2

1

1

8–5

+3 

11. Newcastle United

3

2

1

8–2

+6 

12. Barcelona

3

2

1

9–4

+5 

13. Chelsea

3

2

1

7–4

+3 

14. Atlético Madrid

4

2

2

10–9

+1 

15. Qarabag

3

2

1

6–5

+1 

16. Galatasaray

3

2

1

5–6

–1 

17. PSV Eindhoven

4

1

2

1

9–7

+2 

18. Monaco

4

1

2

1

4–6

–2 

19. Atalanta

3

1

1

1

2–5

–3 

20. Eintracht Frankfurt

4

1

1

2

7–11

–4 

21. Napoli

4

1

1

2

4–9

–5 

22. Marseille

3

1

2

6–4

+2 

23. Juventus

4

3

1

7–8

–1 

24. FC Bruges

3

1

2

5–7

–2 

25. Athletic Bilbao

3

1

2

4–7

–3 

26. Royale Union Saint-Gilloise

4

1

3

4–12

–8 

27. Bodö/Glimt

4

2

2

5–8

–3 

28. Pafosz

3

2

1

1–5

–4 

29. Bayer Leverkusen

3

2

1

5–10

–5 

30. Slavia Praha

4

2

2

2–8

–6 

31. Olympiakosz Pireusz

4

2

2

2–9

–7 

32. Villarreal

3

1

2

2–5

–3 

33. Köbenhavn

4

1

3

4–12

–8 

34. Kajrat Almati

3

1

2

1–9

–8 

35. Benfica

3

3

2–7

–5 

36. Ajax

3

3

1–11

–10 

 

 

Ezek is érdekelhetik