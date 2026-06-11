Költője saját vérével írta fel a börtöncellája falára az algériai himnuszt a legenda szerint – J-csoport

ARGENTÍNA

Hivatalos cím: Himno Nacional Argentino

Címe magyarul: Argentin nemzeti himnusz

Dalszövegét írta: Vicente López y Planes (1812)

Zenéjét szerezte: Blas Parera (1813)

Hivatalossá vált: 1813

Háttér:

A spanyol uralom elleni függetlenségi harc ihlette az argentin himnuszt, így nem csoda, hogy szövege hazafias lelkesedéssel és a szabadságért vállalt áldozat hangsúlyozásával átitatott. A spanyolellenes részeket 1924-ben kihúzták a szövegből, így azóta az eredetinél jóval rövidebb változat van használatban. „Éljünk dicsőséggel megkoronázva / Vagy esküdjünk meg arra, hogy dicsőségben halunk meg” – zárul a szöveg.

ALGÉRIA

Hivatalos cím: Kasszaman

Címe magyarul: Esküszünk

Dalszövegét írta: Mufdi Zakaria (1955)

Zenéjét szerezte: Mohamed Favzi (1962)

Hivatalossá vált: 1962, 2008

Háttér:

A francia elnyomás ellen harcoló algériai mozgalom egyik tagját, Mufdi Zakaria írót és költőt több alkalommal is börtönbe zárták, illetve megkínozták. Egy népszerű legenda szerint 1955-ben az algíri Barbarousse-börtönben sínylődve – papír és íróeszközök hiányában – saját vérével, cellája falára írta fel Esküszünk című – öt hétsoros versszakból álló – versét, amelyet a függetlenség elnyerésének évében, 1962-ben zenésítettek meg, majd tettek meg az ország himnuszának. 2008-ban az ország alkotmányát módosítva, megváltoztathatatlannak nyilvánították.

AUSZTRIA

Hivatalos cím: Land der Berge, Land am Strome

Címe magyarul: Hegyek országa, ország a folyam mentén

Dalszövegét írta: Paula von Preradović

Zenéjét szerezte: valószínűleg Johann Baptist Holzer vagy Paul Wranitzky

Hivatalossá vált: 1946 (dallam), 1947 (szöveg), 2011/2012 (mai szövegforma)

Háttér:

Az Osztrák–Magyar Monarchia és ezzel együtt a Habsburg-uralkodóház trónfosztásával Ausztriának le kellett váltania a „Gott erhalte, Gott beschütze / unsern Kaiser, unser Land” (magyarul: „Tartsa Isten, óvja Isten / Királyunk s a közhazát!”) kezdetű császári és királyi himnuszt. A ’20-as években átmenetileg egy hivatalosan soha el nem fogadott, az első köztársasági kormány kancellárja által írt dalt használtak, aztán 1929-ben visszatértek a császári himnusz népszerű dallamához, új szöveggel. Új dallamot 1938-ban sem kellett megtanulniuk az Ausztriában élőknek: amikortól a Harmadik Birodalom bekebelezte az országot, onnantól a „Deutschland, Deutschland über Alles” („Németország, Németország mindenek felett”) kezdetű szöveget is énekelték Joseph Haydn dallamára.

1945-ben a szövetségesek megszállták Ausztriát, az addig használt himnuszt pedig betiltották. Egy évvel később egy korábban tévesen Wolfgang Amadeus Mozartnak tulajdonított zeneművet jelölt ki himnusznak a Minisztertanács. Szövegét 1947-ben a bécsi születésű, szerb-horvát származású Paula von Preradović költőnő írta. A 2010-es évek elején a nemek közötti egyenlőség kifejezése érdekében apró módosításokat hajtottak végre rajta. A himnusz Ausztria szépségét: a hegyeit, folyóit, mezőit, templomait, továbbá lakóinak szorgosságát emeli ki.

JORDÁNIA

Hivatalos cím: Asz-szalam al-Malaki I-Urduni

Címe magyarul: Éljen soká’ a király!

Dalszövegét írta: Abdul Mun im Rifai

Zenéjét szerezte: Abdul Kvadir Tanir

Hivatalossá vált: 1946

Háttér:

Jordánia függetlenségének elnyerésekor vezették be a mai is használt – időközben több versszakkal is kibővített – himnuszt, amely a királyt magasztalja: a nemzeti egység, a fejlődés és a stabilitás jelképeként mutatva be.