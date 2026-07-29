Nápolyban két dolog szent: a pizza széle és a költségvetési egyensúly

MINT MINDIG

Az olasz tulajdonosok ritkán rejtik véka alá a véleményüket, Aurelio De Laurentiis pedig pláne őszinte szokott lenni. Az elnök egy új, 70 ezer férőhelyes stadiont szeretne építeni három év alatt, elég messze a mostani „szentélytől” – annak ellenére is, hogy a város a Diego Maradona Stadiont szeretné inkább felújítani.

„Továbbra is egy olyan futballvilágban dolgozunk, amelyet nem mi irányítunk, ehelyett olyan intézmények irányítanak bennünket, amelyek éppen belőlünk gazdagodnak meg. Olaszországban, akárcsak Angliában, vannak nagymúltú klubok, amik veszteségesen működnek, még akkor is, ha a bevételünk háromszorosa vagy négyszerese a mienknek. Ez azt jelenti, hogy a futballban valami nem működik. Ennek számos oka van. Európában mindannyian az UEFA és a FIFA bábjai vagyunk, akik gyakorlatilag rajtunk gazdagodnak meg. És még csak alapos betekintést sem nyerhetünk a pénzügyeikbe. Határozott döntéseket kell hoznunk, különben két-három éven belül eltűnik a futball. Fennáll a veszélye, hogy károsítjuk játékosaink egészségét, és szinte olyan érzésem van, mintha a színfalak mögött egyesek a futball ellen vívnának háborút, bármit megtesznek, hogy megakadályozzák a futball fejlődését és növekedését. Versenyképesek leszünk, de az a fő probléma, hogy maga a rendszer, amiben versenyzünk, eleve rossz” – zengte De Laurentiis az új mester bemutatóján.

Aki maga odaszúrt egyet volt munkaadójának, a Milannak: „Örömmel edzem majd Rasmus Höjlundot. Az elmúlt szezonban nem lehetett a játékosom…”

A mérkőzések, nem nagy bölcsesség, a pályán dőlnek el: a nápolyi szenvedély és Allegri sokak által túl óvatos taktikájának elegye mindenesetre érdekes receptnek tűnik. De nem árt sietni a munkával: Nápolyban nem szokás félkész pizzát az asztalra tenni.

A SERIE A ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA

ATALANTA BERGAMO

ÉRKEZETT: Gianluca Gaetano (Cagliari, 12 000 000 euró)

Kölcsönből vissza: Vanja Vlahovics (Spezia), El Bilal Touré (Besiktas), Marco Palestra (Cagliari), Ben Godfrey (Bröndby), Ibrahim Sulemana (Cagliari), Daniel Maldini (Lazio), Giovanni Bonfanti (Spezia)

TÁVOZOTT: Marco Palestra (Chelsea, 57 000 000 euró), Marco Brescianini (Fiorentina, kölcsön után végleg, 10 000 000 euró)

Kölcsönbe: Ben Godfrey (Rangers)

Kölcsönből vissza: Yunus Musah (Milan)

FC BOLOGNA

ÉRKEZETT: Tommaso Pobega (Milan, kölcsön után végleg, 7 000 000), Rahim Alhassane (Oviedo, 3 500 000)

Kölcsönből vissza: Jesper Karlsson (Utrecht), Emil Holm (Juventus), Tommaso Corazza (Cesena), Niklas Pyyhtiä (Modena), Usszama El-Azzuzi (Auxerre), Michel Aebischer (Pisa), Mihajlo Ilics (Anderlecht)

TÁVOZOTT: Giovanni Fabbian (Fiorentina, kv., 13 000 000), Michel Aebischer (Pisa, 4 500 000), Haralamposz Likojannisz (szerződése lejárt), Remo Freuler (szl.)

Kölcsönbe: Tommaso Corazza (Vicenza), Niklas Pyyhtiä (FC Südtirol)

Kölcsönből vissza: Simon Sohm (Fiorentina), Joao Mário (Juventus)

CAGLIARI CALCIO

ÉRKEZETT: Sebastiano Esposito (Inter, kv., 4 000 000), Harry Winks (Leicester City)

Kölcsönbe: Alessandro Romano (Roma, 500 000), Jacopo Fazzini (Fiorentina, 800 000)

Kölcsönből vissza: Matteo Prati (Torino), Mateusz Wieteska (Kocaelispor)

TÁVOZOTT: Gianluca Gaetano (Atalanta, 12 000 000), , Nik Prelec (Oxford United, kv., 1 000 000), Leonardo Pavoletti (szl.), Andrea Belotti (szl.)

Kölcsönből vissza: Michael Folorunsho (Napoli), Alberto Dossena (Como), Ibrahim Sulemana (Atalanta), Marco Palestra (Atalanta), Semih Kilicsoy (Besiktas), Luca Mazzitelli (Como)

COMO 1907

ÉRKEZETT: Álvaro Morata (Milan, kölcsön után végleg, 12 000 000), Luis Milla (Getafe, 6 000 000), Andrés Cuenca (Barcelona B, 500 000), Mattia Liberali (Catanzaro, 6 000 000)

Kölcsönbe: Kaiki (Cruzeiro)

Kölcsönből vissza: Alberto Dossena (Cagliari), Fellipe Jack (Catanzaro), Andréa Le Borgne (Avellino), Stefan Posch (Mainz), Iván Azón (Ipswich), Fabio Rispoli (Catanzaro), Emil Audero (Cremonese), Alieu Fadera (Sassuolo), Luca Mazzitelli (Cagliari), Yannik Engelhardt (Borussia Mönchengladbach), Tommaso Cassandro (Catanzaro)

TÁVOZOTT: Patrick Cutrone (Monza, kölcsön után végleg, 4 000 000), Tommaso Cassandro (Palermo, 1 500 000), Ben Lhassine Kone (Frosinone, 1 300 000), Sergi Roberto (szl.), Alberto Moreno (szl.), Mërgim Vojvoda (Udinese, 1 500 000), Yannik Engelhardt (Freiburg, 7 000 000)

Kölcsönbe: Fellipe Jack (Cremonese)

Kölcsönből vissza: Henrique Menke (Internacional), Diego Carlos (Fenerbahce)

AC FIORENTINA

ÉRKEZETT: Arthur Atta (Udinese, 25 000 000), Viery (Gremio, 15 000 000), Giovanni Fabbian (Bologna, kv., 13 000 000), Marco Brescianini (Atalanta, kv., 10 000 000), Christ Inao Oulai (Trabzonspor, 26 000 000)

Kölcsönbe: Radu Dragusin (Tottenham, 1 500 000), Álex Jiménez (Bournemouth)

Kölcsönből vissza: Amir Ricsardszon (Köbenhavn), Simon Sohm (Bologna), M'Bala Nzola (Sassuolo), Maat Daniel Caprini (Mantova), Matías Moreno (Levante), Jonas Harder (Padova), Filippo Distefano (Carrarese), Tommaso Rubino (Carrarese), Lorenzo Lucchesi (Monza), Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Nicolás Valentini (Hellas Verona), Riccardo Sottil (Lecce), Alessandro Bianco (PAOK), Lucas Beltrán (Valencia), Tommaso Martinelli (Sampdoria)

TÁVOZOTT: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna, 2 500 000), Lorenzo Lucchesi (Monza, 1 000 000), Abdelhamid Szabiri (szl.), Jonas Harder (FC Basel, 2 000 000), Filippo Distefano (Empoli, 250 000), Alessandro Bianco (Modena, 1 000 000), Tariq Lamptey (Queens Park, i.)

Kölcsönbe: Lucas Beltrán (River Plate, 500 000), Eddy Kouadio (Monza), Tommaso Martinelli (Avellino), Tommaso Rubino (Carrarese), Jacopo Fazzini (Cagliari, 800 000), Amir Richardson (Le Havre), Robin Gosens (Schalke), Maat Daniel Caprini (Cesena)

Kölcsönből vissza: Daniele Rugani (Juventus), Manor Szolomon (Tottenham), Jack Harrison (Leeds United)

FROSINONE CALCIO

ÉRKEZETT: Ben Lhassine Kone (Como, kv., 1 300 000), Giacomo Cala (Cesena, 300 000), Anuar el-Azzuzi (Fortuna Düsseldorf), Luis Hasa (Napoli, 2 500 000), Alessio Zerbin (Napoli, 2 000 000)

Kölcsönbe: Sebastiano Desplanches (Palermo)

TÁVOZOTT: Riccardo Marchizza (Vicenza, i.)

Kölcsönből vissza: Seydou Fini (Genoa), Antonio Fiori (Mantova), Giacomo Calo (Cesena), Gabriele Calvani (Genoa)

GENOA CFC

ÉRKEZETT: Lorenzo Colombo (Milan, kv., 7 000 000), David Puczka (Juventus Next Gen, 6 000 000), Franz-Ethan Meichtry (Thun, 4 000 000), Samuel Wiafe (Modena, 3 000 000), Elias Havel (Hartberg, 2 000 000), Latif Ouedraogo (Genoa U20)

Kölcsönbe: Hamed Traoré (Marseille)

Kölcsönből vissza: Seydou Fini (Frosinone), Alan Matturro (Levante), Gabriele Calvani (Frosinone), Alessandro Vogliacco (PAOK), Lorenzo Venturino (Roma)

TÁVOZOTT: Jeff Ekhator (Juventus, 16 400 000), David Ankeye (Zseleznicsar Pancsevo, 500 000), Nicola Leali (Hellas Verona, i.), Ruszlan Malinovszkij (Trabzonspor, i.), Caleb Ekuban (szl.)

Kölcsönből vissza: Nils Zätterström (Sheffield United), Maxwel Cornet (West Ham), Jean Onana (Besiktas)

INTERNAZIONALE

ÉRKEZETT: Alekszandar Sztankovics (Club Bruges, 23 000 000 euró), Manuel Akanji (Manchester City, kölcsön után végleg, 15 000 000 euró), Ivan Provedel (Lazio, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Yanis Massolin (Modena), Kristjan Asllani (Besiktas), Benjamin Pavard (Olympique Marseille)

TÁVOZOTT: Denzel Dumfries (Real Madrid, 20 000 000), Sebastiano Esposito (Cagliari, kölcsön után végleg, 4 000 000), Franco Carboni (Parma, kölcsön után végleg, 2 500 000), Stefan de Vrij (Panathinaikosz, i.), Matteo Darmian (szl.), Francesco Acerbi (szl.), Yann Sommer (FC Bruges, i.)

JUVENTUS

ÉRKEZETT: Lois Openda (RB Leipzig, kölcsön után végleg, 42 750 000), Jeff Ekhator (Genoa, 16 400 000), Jérémie Boga (Nice, kv., 4 800 000), Zeki Celik (AS Roma, i.)

Kölcsönből vissza: Arthur Melo (Gremio), Douglas Luiz (Aston Villa), Jonas Rouhi (Carrarese), Joao Mário (Bologna), Daniele Rugani (Fiorentina), Nico González (Atlético Madrid)

TÁVOZOTT: Timothy Weah (Olympique Marseille, kv., 14 400 000), Facundo González (Santander, kv., 2 500 000), Filip Kosztics (szl.), Dusan Vlahovics (szl.)

Kölcsönbe: Lois Openda (Lyon, 3 500 000)

Kölcsönből vissza: Emil Holm (Bologna)

LAZIO

ÉRKEZETT: Boulaye Dia (Salernitana, kv., 11 300 000), Alfonso Pedraza (Villarreal, i.), Bruno Galassi (Real Madrid C, 4 000 000), Danilho Doekhi (Union Berlin, i.)

Kölcsönből vissza: Hrisztosz Mandasz (Bournemouth), Romano Floriani Mussolini (Cremonese), Gabriele Artistico (Spezia)

TÁVOZOTT: Mario Gila (Milan, 30 000 000), Ivan Provedel (Inter, 3 000 000), Toma Basic (Venezia, i.), Pedro (szl.), Elseid Hysaj (szl.)

Kölcsönből vissza: Daniel Maldini (Atalanta)

US LECCE

ÉRKEZETT: –

Kölcsönből vissza: Mohamed Kaba (Nantes), Jusszef Maleh (Cremonese), Christ-Owen Kouassi (Laval)

TÁVOZOTT: Giacomo Faticanti (Juventus Next Gen, kv., 1 000 000), Ylber Ramadani (Corum, 1 000 000), Thórir Jóhann Helgason (Venezia, i.)

Kölcsönbe: Filip Marchwinski (Cracóvia), Álex Sala (Mallorca)

Kölcsönből vissza: Francesco Camarda (Milan), Riccardo Sottil (Fiorentina), Valid Cseddira (Napoli)

AC MILAN

ÉRKEZETT: Goncalo Ramos (PSG, kv., 74 000 000), Mario Gila (Lazio, 30 000 000), Sankhoun Diawara (Troyes, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Francesco Camarda (Lecce), Iszmael Bennaszer (Dinamo Zagreb), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia), Samuel Chukwueze (Fulham), Yunus Musah (Atalanta), Warren Bondo (Cremonese), Filippo Terracciano (Cremonese), Christian Comotto (Spezia)

TÁVOZOTT: Álex Jiménez (Bournemouth, kv., 18 500 000), Álvaro Morata (Como, kv., 12 000 000), Tommaso Pobega (Bologna, kv., 7 000 000), Lorenzo Colombo (Genoa, kv., 7 000 000)

Kölcsönből vissza: Niclas Füllkrug (West Ham)

AC MONZA

ÉRKEZETT: Patrick Cutrone (Como, kv., 4 000 000), Foe Ondoa (Estoril U23, 1 500 000), Lorenzo Lucchesi (Fiorentina, kv., 1 000 000), Gustavo Varela (Benfica B, 2 500 000)

Kölcsönbe: Eddy Kouadio (Fiorentina), Ricardo Mangas (Sporting CP)

Kölcsönből vissza: Alessandro Sorrentino (Padova)

TÁVOZOTT: Hernani (Palermo, 1 000 000), Alessandro Sorrentino (Padova), Luca Ravanelli (Sampdoria), Mirko Maric (NK Lokomotiva Zagreb, i.)

Kölcsönből vissza:Agustín Álvarez (Sassuolo), Giuseppe Caso (Modena)

SSC NAPOLI

ÉRKEZETT: Rasmus Höjlund (Manchester United, kv., 44 000 000), Alisson Santos (Sporting CP, kv., 16 500 000), Vanja Milinkovics-Szavics (Torino, kv., 6 000 000)

Kölcsönből vissza: Valid Cseddira (Lecce), Lorenzo Lucca (Nottingham), Noa Lang (Galatasaray), Cyril Ngonge (Espanyol), Luca Marianucci (Torino), Giuseppe Ambrosino (Modena), Alessio Zerbin (Cremonese), Emanuele Rao (Bari), Jesper Lindström (Wolfsburg), Michael Folorunsho (Cagliari), Rafa Marín (Villarreal), Jens Cajuste (Ipswich Town), Nosa Edward Obaretin (Empoli), Luis Hasa (Carrarese)

TÁVOZOTT: Giovanni Simeone (Torino, kv., 7 200 000), ), Alessandro Zanoli (Udinese, kv., 5 000 000), Juan Jesus (szl.), Luis Hasa (Frosinone, 2 500 000), Alessio Zerbin (Frosinone, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Eljif Elmasz (RB Leipzig)

PARMA CALCIO 1913

ÉRKEZETT: Hans Nicolussi Caviglia (Venezia, kv., 6 000 000), Giovanni Daffara (Juventus Next Gen, 6 000 000), Benja Cremaschi (Inter Miami, kv., 4 000 000), Franco Carboni (Inter, kv., 2 500 000), Daniel Mikolajewski (Parma U20)

Kölcsönből vissza: Adrian Benedyczak (Kasimpasa), Rachid Kouda (Mantova), Tjas Begic (Sampdoria), Balogh Botond (Kocaelispor), Antoine Joujou (Famalicao)

TÁVOZOTT: Tjas Begic (Sampdoria, 1 200 000), Nahuel Estévez (Palermo, i.), Adrian Benedyczak (Kasimpasa, 4 000 000)

Kölcsönből vissza: Gaetano Oristanio (Venezia), Gabriel Strefezza (Olympiakosz)

AS ROMA

ÉRKEZETT: Donyell Malen (Aston Villa, kv., 25 000 000), Daniele Ghilardi (Hellas Verona, kv., 8 000 000)

Kölcsönből vissza: Devis Vásquez (Besiktas), Riccardo Pagano (Bari), Alessandro Romano (Spezia), Anassz Szalah-Eddin (PSV), Luigi Cherubini (Sampdoria), Marash Kumbulla (Mallorca), Mattia Mannini (Juve Stabia)

TÁVOZOTT: Buba Sangaré (Elche, kv., 4 500 00), Szaud Abdulhamid (Lens, kv., 3 500 000), Eldor Shomurodov (Basaksehir, kv., 2 800 000), Stephan El Shaarawy (szl.), Zeki Celik (Juventus, i.), Paulo Dybala (szl.)

Kölcsönbe: Alessandro Romano (Cagliari, 500 000)

Kölcsönből vissza: Evan Ferguson (Brighton), Konsztantinosz Cimikasz (Liverpool), Lorenzo Venturino (Genoa), Bryan Zaragoza (Bayern München)

US SASSUOLO

ÉRKEZETT: Arijanet Murics (Ipswich, kv., 7 000 000), Sebastian Walukiewicz (Torino, kv., 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Filippo Missori (Avellino), Laurs Skjellerup (Spezia), Cas Odenthal (Bari), Nicholas Pierini (Sampdoria), Justin Kumi (Avellino), Janis Antiste (Rapid Wien), Patrick Nuamah (Catanzaro), Riccardo Ciervo (Cesena), Samuele Mulattieri (Deportivo La Coruna), Agustín Álvarez (Monza)

TÁVOZOTT: Ruan (Atlético Mineiro, kv., 3 500 000), Tarik Muharemovic (Leeds United, 40 000 000)

Kölcsönből vissza: Aster Vranckx (Wolfsburg), Woyo Coulibaly (Leicester), M'Bala Nzola (Fiorentina), Ulisses Garcia (Olympique Marseille), Pedro Felipe (Juventus Next Gen)

FC TORINO

ÉRKEZETT: Giovanni Simeone (Napoli, kv., 7 200 000), Tino Anjorin (Empoli, kv., 4 500 000), Sandro Kulenovic (Dinamo Zagreb, kv., 3 000 000), Diego Mascardi (Spezia, 1 600 000)

Kölcsönbe: Gaetano Oristanio (Venezia)

Kölcsönből vissza: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Ali Dembélé (Mantova), Alessandro Dellavalle (Modena)

TÁVOZOTT: Vanja Milinkovics-Szavics (Napoli, kv., 6 000 000), Sebastian Walukiewicz (Sassuolo, kv., 5 000 000), Demba Seck (Partizan Beograd, kv., 1 400 000), Valentino Lazaro (Al-Ain, i.), Guillermo Maripán (Internacional, i.), Adrien Tameze (szl.)

Kölcsönbe: Sergiu Perciun (Ascoli)

Kölcsönből vissza: Enzo Ebosse (Udinese), Luca Marianucci (Napoli), Matteo Prati (Cagliari), Rafa Obrador (Benfica), Niels Nkounkou (Eintracht Frankfurt)

UDINESE CALCIO

ÉRKEZETT: Idrissa Gueye (Metz, kv., 6 000 000), Nicolo Zaniolo (Galatasaray, kv., 5 000 000), Alessandro Zanoli (Napoli, kv., 5 000 000), Unai Gómez (Athletic Bilbao, 4 500 000), Omar Traoré (Heidenheim, i.), Giorgi Csakvetadze (Watford), Mërgim Vojvoda (Como, 1 500 000)

Kölcsönből vissza: Enzo Ebosse (Torino), Rui Modesto (Palermo ), Szaba Goglicsidze (Watford), James Abankwah (Watford), Leonardo Buta (Rio Ave), Sandi Lovric (Hellas Verona), Iker Bravo (Las Palmas), Matteo Palma (Sampdoria), David Pejicic (NK Maribor), Simone Pafundi (Sampdoria), Martín Payero (Cremonese), Luca Kjerrumgaard (Watford)

TÁVOZOTT: Arthur Atta (Fiorentina, 25 000 000), Razvan Sava (Universitatea Craiova, 2 500 000), Kingsley Ehizibue (szl.), Omar Traoré (Watford), Luca Kjerrumgaard (Watford), Iker Bravo (Watford)

Kölcsönbe: Alessandro Nunziante (Arezzo)

VENEZIA FC

ÉRKEZETT: Albion Rrahmani (Sparta Praha, 7 500 000), Armel Bella-Kotchap (Hellas Verona, 7 000 000), Kornel Lisman (Lech Poznan, 2 500 000), Ale Gomes (Zaragoza, 2 000 000), Bartol Franjic (Wolfsburg, kv., 1 250 000), Lorenzo Berardi (Pescara, 1 000 000), Mattia Compagnon (Juventus Next Gen, kv., 1 000 000), Alessio Pozzi (Vis Pesaro, 100 000), Toma Basic (Lazio, i.), Thórir Jóhann Helgason (Lecce, i.), Thierry Correia (Valencia, i.), Akor Adams (Sevilla, 16 000 000)

Kölcsönből vissza: Gaetano Oristanio (Parma), Daniel Fila (Empoli), Junior Ligue (Mantova), Lamine Fanne (Pescara), Alvin Okoro (Juve Stabia)

TÁVOZOTT: Issa Doumbia (Sporting CP, 20 530 000), Hans Nicolussi Caviglia (Parma, kv., 6 000 000), Michael Svoboda (Brighton, 5 000 000)

Kölcsönbe: Seid Korac (Hellas Verona), Gaetano Oristanio (Torino), Daniel Fila (Avellino)

AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK

PISA SPORTING CLUB

ÉRKEZETT: Felipe Loyola (Independiente, 5 500 000), Michel Aebischer (Bologna, kv., 4 500 000), Tommaso Marras (Mantova, 2 800 000), Daniel Denoon (Zürich, 1 000 000), Giuseppe Leone (Juve Stabia, 1000)

Kölcsönből vissza: Tomás Esteves (Bari)

TÁVOZOTT: Alexander Lind (Nordsjaelland, KV., 3 200 000), Pietro Beruatto (Benevento, 500 000), Alessandro Arena (Arezzo, 220 000), Marius Marin (Al-Naszr, i.), Juan Cuadrado (szl.), Raúl Albiol (szl.), Pietro Beruatto (Benevento, 500 000), Rafiu Durosinmi (Genk, 10 500 000)

Kölcsönből vissza: Ebenezer Akinsanmiro (Inter), Samuel Iling-Junior (Aston Villa), Calvin Stengs (Feyenoord), Lorran (Flamengo), Felipe Loyola (Independiente)

HELLAS VERONA

ÉRKEZETT: Salvatore Cerbone (Casarano, 1 200 000), Nicola Leali (Genoa, i.), Ioan Vermesan (Hellas Verona U20)

Kölcsönbe: Seid Korac (Venezia)

Kölcsönből vissza: Grigoris Kastanos (Aris Limassol), Nicolo Calabrese (Carrarese)

TÁVOZOTT: Daniele Ghilardi (Roma, KV., 8 000 000), Armel Bella-Kotchap (Venezia, 7 000 000), Mathis Lambourde (Servette, 2 300 000), Pol Lirola (szl.), Jean-Daniel Akpa Akpro (szl.), Roberto Gagliardini (szl.)

Kölcsönből vissza: Sandi Lovric (Udinese), Nicolás Valentini (Fiorentina), Victor Nelsson (Galatasaray), Gift Orban (Hoffenheim), Moataszem al-Muszrati (Besiktas)

US CREMONESE

ÉRKEZETT: Tommaso Berti (Cesena, 2 700 000), Simone Pontisso (Catanzaro, 1 250 000), Fabio Gerli (Modena, 1 000 000)

Kölcsönbe: Fellipe Jack (Como)

Kölcsönből vissza: Manuel De Luca (Modena), Luca Zanimacchia (Modena), Marco Nasti (Empoli), Felix Afena-Gyan (Amed)

TÁVOZOTT: Luca Zanimacchia (Padova), Marco Silvestri (Karagümrük), Federico Ceccherini (szl.), Jamie Vardy (szl.), David Okereke (szl.), Felix Afena-Gyan (Igdir)

Kölcsönből vissza: Jusszef Maleh (Lecce), Romano Floriani Mussolini (Lazio), Emil Audero (Como), Alessio Zerbin (Napoli), Filippo Terracciano (Milan), Warren Bondo (Milan), Martín Payero (Udinese), Faris Moumbagna (Olympique Marseille), Mikayil Faye (Rennes)

Vastaggal az előző két hét átigazolásai, lezárva szerdán.