Nemzeti Sportrádió

NHL: Celebrini rekordszerződést kötött a San Jose Sharksszal

2026.07.29. 22:42
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Macklin Celebrini 94 millió dolláros szerződéshosszabbítást írt (Fotó: Getty Images)
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Macklin Celebrini NHL észak-amerikai profi jégkorongliga San Jose Sharks
Macklin Celebrini rekordot jelentő ötéves, 94 millió dolláros szerződéshosszabbítást írt alá az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő San Jose Sharksszal.

Az együttes közlése alapján a mindössze 20 éves támadó átlagosan évi 18.8 millió dollárt keres majd.

Macklin Celebrinit 2024-ben az amatőr játékosbörze (draft) első helyén választotta ki a Sharks, amelyhez még egy évig érvényes szerződés kötötte, az új megállapodás értelmében pedig a 2031–2032-es szezon végéig marad a klub kötelékében.

A kanadai játékos a legutóbbi idényben 45 gólja mellé kiosztott 70 gólpasszt is, ezzel megdöntötte Joe Thornton 114 pontos Sharks-idénycsúcsát. Celebrini az olimpián válogatottja gólkirálya volt, miután öt találattal járult hozzá nemzeti csapat februári, ötkarikás ezüstérméhez.

 

Macklin Celebrini NHL észak-amerikai profi jégkorongliga San Jose Sharks
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