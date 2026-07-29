„Az én időm lejárt” – Neymar visszavonul a brazil válogatottól

A 34 éves szélső mindezt azután jelentette be, hogy klubja, a Santos az ecuadori Universidad Central 4–2-es legyőzésével, 8–3-as összesítéssel bejutott a második számú dél-amerikai kupasorozatnak számító Copa Sudamericana nyolcaddöntőjébe.

„Az én időm a válogatottnál lejárt. Történelmet írtam a csapattal, ahol sok boldog pillanatot élhettem át. Az életemet és a véremet adtam a selecaóért, de elég volt” – nyilatkozta a meccs után Neymar, aki így 130 meccsen 80 góllal és 58 gólpasszal a neve mellett int búcsút a válogatottnak.

A rutinos szélső a válogatottsági örökranglista második helyén hagyja abba (az abszolút rekorder Cafu a maga 142 meccsével), míg a góllövést tekintve ő a brazilok abszolút csúcstartója a már említett 80 góllal.