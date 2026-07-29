Múlt, jelen, jövő egyszerre a Balatonon – indul a Kékszalag!

Mindkét főpróba remekül sikerült a csütörtök reggel 9 órakor induló 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj előtt: a Fehér Szalag Nagydíjon 275 egység, míg az utánpótlásnak kiírt Kékpántlikán 40 hajó mérte össze tudását. A szervező Magyar Vitorlásszövetség (MVSZ) elvégezte a szükséges pályamódosítást az idei viadalra, az alacsony vízállás miatt a keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezték el, így az eredetileg 155 kilométeres pálya csak 3200 méterrel, azaz mindössze két százalékkal lett rövidebb.

A Kékszalagon mintegy 38 különböző kategória képviselteti magát, és nemcsak hazai, hanem külföldi – köztük esélyes svájci – hajók is rajthoz állnak. Ott lesz a mezőnyben a Balaton legidősebb vitorlása, a 130 éves Kishamis, mellette pedig találkozhatunk a legmodernebb technológiát képviselő katamaránokkal, köztük például a hatszoros győztes, 2022 óta verhetetlen Fifty-Fiftyvel, amely a verseny gyorsasági rekordját is tartja, tavaly 4 óra 24 perc 11 másodperc alatt tette meg a távot. Ez az idén minden bizonnyal nem fog megdőlni…

Az idén a nézők minden eddiginél közelebbről, elképesztő részletességgel követhetik a Kékszalagot, nappal szerkesztett stúdióadás várja őket műsorvezetővel és szakértőkkel. Az adás csütörtökön reggel 8-tól este 9-ig, pénteken reggel 9-től este 8-ig, szombaton pedig reggel 8-tól este 9-ig tart, de éjjel is biztosítanak élő képet, amely felváltva mutatja a kamerák felvételeit.

Összesen 34 kamera – ebből hét parti – rögzíti az eseményeket, valamint tíz hajón 16 fedélzeti kamera működik, amelyek segítségével belülről láthatjuk olyan végső győzelemre is esélyes egységek munkáját, mint a Fifty-Fifty és az RSM. Öt drón felel a folyamatos légi felvételekért, és három motoros kamerahajó dolgozik a vízen operatőrrel és szakkommentátorral, a Magyar Telekom dedikált 5G Campus-hálózata biztosítja a stabil mobilkapcsolatot. A közvetítés elérhető a kekszalag.hu weboldalon és a Telekom Live YouTube-csatornán is. Minden eddiginél sokoldalúbb élő közvetítés

A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje, hogy profik, amatőrök, idősek és fiatalok hajótípusra tekintet nélkül rajthoz állhatnak, a másik pedig az, hogy a sportág technikai arzenálja mellett megmaradt a klasszikus hajóosztályok viadalának is. Ezt hivatott jelképezni a kilencvenéves, legendás 30-as cirkálóosztály, amelyet kifejezetten a Balatonra terveztek, és amely az első Kékszalagot is megnyerte a

dr. Ugron Gábor vezette Rabonbán I révén, és természetesen ott lesz a sebességi rekordot 57 évig tartó 75-ös cirkáló, a Nemere II.

„A pályánk ugyanakkor nem egy stadion, hanem a Balaton, egy olyan természeti kincs, amelyet közös felelősségünk megóvni. Vigyázzunk erre a páratlan közösségre, vigyázzunk a Balatonra és vigyázzunk egymásra!” – mondta a nyitó sajtótájékoztatón prof. dr. Gellér László, a Magyar Vitorlásszövetség elnöke.

Ha a rekordját az idén nem is tudják megdönteni, többen ácsingóznak a Fifty-Fifty trónjára (Fotó: Szabó Miklós)

A győztesek olyan porcelánt emelhetnek majd a magasba, amelyet az idén 200 éves Herendi Porcelánmanufaktúra készített, a versenyhétvége pedig a szombaton 18 órakor kezdődő balatonfüredi ünnepélyes díjkiosztóval zárul. A Balaton-kerülő Kékszalagot egyébként ebben az évben a megszokotthoz képest későn rendezik, aminek az az oka, hogy a rendezők tiszteletben tartják az alapítók 1934-ben kifejezett szándékát, hogy a verseny a júliusi teliholdhoz közeli napon induljon, ami most 29-ére esik.