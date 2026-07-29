Nemzeti Sportrádió

Múlt, jelen, jövő egyszerre a Balatonon – indul a Kékszalag!

VINCZE SZABOLCSVINCZE SZABOLCS
2026.07.29. 22:19
null
Tavaly a leggyorsabb hajó nyert, de idén várhatóan kisebb lesz a szél, így nagyobb taktikai csata várható a csütörtök reggel rajtoló Kékszalagon (Fotó: Nemzeti Sport)
Címkék
Balaton Kékszalag vitorlázás
A 2026-os Kékszalag mezőnye csütörtök reggel 9 órakor indul Balatonfüredről, Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő vitorlásversenyén ezúttal is több száz hajó és több ezer versenyző áll rajthoz.

Mindkét főpróba remekül sikerült a csütörtök reggel 9 órakor induló 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj előtt: a Fehér Szalag Nagydíjon 275 egység, míg az utánpótlásnak kiírt Kékpántlikán 40 hajó mérte össze tudását. A szervező Magyar Vitorlásszövetség (MVSZ) elvégezte a szükséges pályamódosítást az idei viadalra, az alacsony vízállás miatt a keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezték el, így az eredetileg 155 kilométeres pálya csak 3200 méterrel, azaz mindössze két százalékkal lett rövidebb.

A Kékszalagon mintegy 38 különböző kategória képviselteti magát, és nemcsak hazai, hanem külföldi – köztük esélyes svájci – hajók is rajthoz állnak. Ott lesz a mezőnyben a Balaton legidősebb vitorlása, a 130 éves Kishamis, mellette pedig találkozhatunk a legmodernebb technológiát képviselő katamaránokkal, köztük például a hatszoros győztes, 2022 óta verhetetlen Fifty-Fiftyvel, amely a verseny gyorsasági rekordját is tartja, tavaly 4 óra 24 perc 11 másodperc alatt tette meg a távot. Ez az idén minden bizonnyal nem fog megdőlni…

Its all fans on deck for Annapolis yacht races

Az idén a nézők minden eddiginél közelebbről, elképesztő részletességgel követhetik a Kékszalagot, nappal szerkesztett stúdióadás várja őket műsorvezetővel és szakértőkkel. Az adás csütörtökön reggel 8-tól este 9-ig, pénteken reggel 9-től este 8-ig, szombaton pedig reggel 8-tól este 9-ig tart, de éjjel is biztosítanak élő képet, amely felváltva mutatja a kamerák felvételeit.
Összesen 34 kamera – ebből hét parti – rögzíti az eseményeket, valamint tíz hajón 16 fedélzeti kamera működik, amelyek segítségével belülről láthatjuk olyan végső győzelemre is esélyes egységek munkáját, mint a Fifty-Fifty és az RSM. Öt drón felel a folyamatos légi felvételekért, és három motoros kamerahajó dolgozik a vízen operatőrrel és szakkommentátorral, a Magyar Telekom dedikált 5G Campus-hálózata biztosítja a stabil mobilkapcsolatot. A közvetítés elérhető a kekszalag.hu weboldalon és a Telekom Live YouTube-csatornán is.

Minden eddiginél sokoldalúbb élő közvetítés

A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje, hogy profik, amatőrök, idősek és fiatalok hajótípusra tekintet nélkül rajthoz állhatnak, a másik pedig az, hogy a sportág technikai arzenálja mellett megmaradt a klasszikus hajóosztályok viadalának is. Ezt hivatott jelképezni a kilencvenéves, legendás 30-as cirkálóosztály, amelyet kifejezetten a Balatonra terveztek, és amely az első Kékszalagot is megnyerte a
dr. Ugron Gábor vezette Rabonbán I révén, és természetesen ott lesz a sebességi rekordot 57 évig tartó 75-ös cirkáló, a Nemere II.

 „A pályánk ugyanakkor nem egy stadion, hanem a Balaton, egy olyan természeti kincs, amelyet közös felelősségünk megóvni. Vigyázzunk erre a páratlan közösségre, vigyázzunk a Balatonra és vigyázzunk egymásra!” – mondta a nyitó sajtótájékoztatón prof. dr. Gellér László, a Magyar Vitorlásszövetség elnöke.

Ha a rekordját az idén nem is tudják megdönteni, többen ácsingóznak a Fifty-Fifty trónjára (Fotó: Szabó Miklós)

A győztesek olyan porcelánt emelhetnek majd a magasba, amelyet az idén 200 éves Herendi Porcelánmanufaktúra készített, a versenyhétvége pedig a szombaton 18 órakor kezdődő balatonfüredi ünnepélyes díjkiosztóval zárul. A Balaton-kerülő Kékszalagot egyébként ebben az évben a megszokotthoz képest későn rendezik, aminek az az oka, hogy a rendezők tiszteletben tartják az alapítók 1934-ben kifejezett szándékát, hogy a verseny a júliusi teliholdhoz közeli napon induljon, ami most 29-ére esik.

Józsa Márton, a gyorsasági rekorder Fifty-Fifty kormányosa

– Mikor indult először a Kékszalagon? 
– A kétezres évek elején egy Nautic osztályú vitorlás volt az első saját hajóm, akkor kapott el az az érzés, ami azóta is hajt. Utána bekerültem egy liberacsapatba, amellyel másodikok is voltunk, és van egy tengeri versenyvitorlás projektem, a Wild Joe, amivel jelentős versenyprogramot csináltunk végig az elmúlt húsz évben. Aztán jött a lehetőség a Fifty-Fifty kétárbócos katamaránnal, a hajó tervezője és építője, Paulovits Dénes 2011-ben felajánlotta a lehetőséget, hogy beszállhatok a projektbe, 2012-re elkészült a hajó. Így indult az egész.

– Azóta miben kellett a Fifty-Fiftyt fejleszteni? 
Az elmúlt öt évben egy nagyobb fejlesztést vittünk végbe rajta, ami gyakorlatilag a hajó teljes újraépítését jelentette, hogy a gyenge szeles tulajdonságain javítsunk. Azt láttuk, hogy a kétárbócos koncepció frissebb szélben előnyben van a többiekhez képest, viszont gyenge szélben nem voltak jók a tapasztalataink. A két-
ezertizennégyes győzelmünk után volt hét-nyolc év, amikor a gyenge szél miatt nem tudtunk nyerni. Akkor határoztuk el, hogy újjáépítjük a hajót. Nagyon várjuk az idei versenyt, mert úgy néz ki, gyenge szél lesz, és bizonyítani szeretnénk, hogy így is ott tudunk lenni az élmezőnyben.

– A Fifty-Fifty a Balatonra készült. Kipróbálták máshol is? 
– Voltunk a Genfi-tavi versenyen, a Bol d’Oron, ahová az a svájci csapat hívott vissza, amelyik kétszer is megnyerte a Kékszalagot, de az igazat megvallva nagy macera volt odaszállítani a hajót. Annyira nem ismertük a tavat sem, és versenyen kívül indultunk, mert 35 láb a méretkorlát, a Fifty-Fifty pedig 50 láb hosszú. Szóba került a másik két nagy tókerülő, a Centomiglia és a Rund Um, de előbbin teljesen leépült a katamarános mezőny, utóbbi pedig éjszakai verseny, sok lassú hajóval és rengeteg uszadékfával a felszínen, amit a hegyi patakok hoznak le, így biztonsági okokból nem erőltettük a versenyt. A Fifty-Fifty balatoni hajó.

„Bizonyítani szeretnénk, hogy így is ott tudunk lenni az élmezőnyben” 

 

Balaton Kékszalag vitorlázás
Legfrissebb hírek

Vitorlázás: Érdi Mária negyedik lett a Los Angeles-i Grand Slamen

Egyéb egyéni
2026.07.26. 14:49

Kettős Fifty-Fifty-győzelem a Fehér Szalagon

Egyéb egyéni
2026.07.25. 19:30

Még egy héttel elhalasztják a 44. Lidl Balaton-átúszást

Egyéb egyéni
2026.07.23. 13:29

A tavalyinál izgalmasabb és taktikusabb Kékszalag várható

Egyéb egyéni
2026.07.18. 14:30

Erdélyi futballszabadság a Balaton-parton

Hátsó füves
2026.07.16. 11:53

Módosítani kellett a Kékszalag útvonalát az alacsony vízállás miatt

Egyéb egyéni
2026.07.10. 15:25

Repülőhollandi-vb: Majthényi Szabolcs és Domokos András tizenötödször világbajnok

Egyéb egyéni
2026.06.28. 20:12

ILCA-vb: az írországi helyszínen készült Érdi Mária

Egyéb egyéni
2026.06.27. 11:51