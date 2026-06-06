„Egységet, jogot, szabadságot!” és „Üdvözlégy, ó, Haza”! – a vb E-csoportjának himnuszai

CURACAO

Hivatalos cím: Himno di Korsou

Címe magyarul: Curacao himnusza

Dalszövegét írta: Radulphus testvér

Zenéjét szerezte: Candidus Nouwens testvér (1930')

Hivatalossá vált: 1978

Háttér:

A Holland Királysághoz tartozó Curacao szigetén több mint egy évszázadon át szolgálták az ifjúság nevelését és oktatását az Irgalmas Szűz Tilburgi testvérei nevű katolikus férfi szerzetesrend tagjai. A rendhez tartozó Radulphus testvér 1898-ban, Vilma királynő trónra lépésének alkalmából hazafias éneket írt, amelyet eleinte egy tiroli patrióta dal (1948 óta az osztrák tartomány himnuszának) dallamára szólaltattak meg. Rendtársa, Candidus testvér az 1930-as években saját dallamot szerzett a műhöz, amelyet onnantól kezdve a holland királyi ünnepeken játszottak. 1978-ban a szöveget néhány apró helyen módosították – például lekicsinylőnek vélték, hogy „kis szigetként” jellemezte Curacaót –, majd megtették a terület hivatalos himnuszának.

ECUADOR

Hivatalos cím: Salve, Oh Patría

Címe magyarul: Üdvözlégy, ó, Haza!

Dalszövegét írta: Juan León Mera (1865)

Zenéjét szerezte: Antonio Neumane (1870)

Hivatalossá vált: 1948

Háttér:

Az ecuadori szenátus felkérésére az íróként, költőként, festőként és politikusként is tevékenykedő Juan León Mera 1865-ben írta meg a haza nagysága előtt hódoló ecuadori himnuszt. A megzenésítés öt évvel később készült el, a dal hivatalos elfogadása azonban politikai viták és bizonyos csoportok által spanyolellenesnek tekintett szövege miatt csaknem nyolcvan évet váratott magára.

ELEFÁNTCSONTPART

Hivatalos cím: L'Abidjanaise

Címe magyarul: Abidjan dala

Dalszövegét írta: Pierre Marie Coty (1959), Mathieu Ekra (apróbb módosításokat végzett rajta)

Zenéjét szerezte: Pierre-Michel Pango (1959)

Hivatalossá vált: 1960

Háttér:

„Büszke elefántcsontpartiak, hív minket az ország! Ha békében visszahoztuk a szabadságot, kötelességünk az lesz, hogy az emberiségnek ígért remény példaképei legyünk, azáltal, hogy az új hitben egyesülve megkovácsoljuk az igazi testvériség hazáját” – így szól szabad fordításban az első refrén Elefántcsontpart himnuszában, amely az ország 1960-ra bekövetkezett függetlenné válásának alkalmából született meg. A himnusz megalkotására kiírt pályázatot két fiatal katolikus pap nyerte meg: Pierre-Marie Coty szerezte a szöveget, Pierre-Michel Pango pedig a dallamot.

NÉMETORSZÁG

Hivatalos cím: Das Lied der Deutschen / Deutschlandlied

Címe magyarul: A németek dala

Dalszövegét írta: August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1841)

Zenéjét szerezte: Joseph Haydn (1796–1797)

Hivatalossá vált: 1922, 1952, 1991

Háttér:

A himnusz dallamát Joseph Haydn II. Ferenc német-római császár (I. Ferenc néven osztrák császár és magyar király) tiszteletére írta. Az idők során számos szöveg született erre a dallamra, többek között August Heinrich Hoffmann von Fallersleben „Németország, Németország mindenek felett” – kezdetű verse, amelyet a német egység iránti vágy hevében írt. A költeményt Haydn dallamával a weimari köztársaság idején tették meg első alkalommal Németország himnuszának. A náci időkben már csak az első versszakot játszották, s a „Deutschland, Deutschland, über alles” sorok a nemzetszocialista diktatúra egyik szimbólumává váltak. Az NSZK 1949-es megalakulásakor az országnak épp ezért néhány évig nem is volt himnusza, majd 1952-ben újra bevezették a már korábban is énekelt dalt azzal a kitétellel, hogy hivatalos alkalmak során csak a harmadik, „Egységet, jogot és szabadságot a német hazának!” (Einigkeit und Recht und Freiheit) kezdetű versszakot éneklik. Az újraegyesítést követően hivatalosan is kihúzták a szövegből a használatból már korábban kivont szakaszokat.