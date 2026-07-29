Nemzeti Sportrádió

Európában zárulhat az idei F1-es szezon, jövőre is 24 futammal terveznek

2026.07.29. 19:18
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Szeptemberben dőlhet el, hogy lesz-e idén Katari Nagydíj (Fotó: Getty Images)
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Stefano Domenicali F1 Formula–1
Stefano Domenicali, a Formula–1 vezérigazgatója szerint szeptemberben dőlhet el, hogy a mostani idény utolsó futamait meg tudják-e rendezni a Közel-Keleten.

Az olasz sportvezető szerdán újságíróknak arról beszélt, egyelőre mind a katari, mind az abu-dzabi versenyhétvégével számolnak, de amennyiben a közel-keleti konfliktus miatt a „száguldó cirkusz” mezőnye mégsem tudna ellátogatni a térségbe, úgy Európában szeretnék befejezni az idényt.

F1 Grand Prix of Hungary
Stefano Domenicali
(Fotó: Getty Images)

„A legvégsőkig kivárunk a döntés meghozatalával, a magunknak szabott határidő szeptember közepe. Egyelőre mindkét futam a versenynaptár része, ráadásul mindkét helyszínen minden jegy elkelt. Ha mégsem tudunk odautazni, akkor Európában zárul a szezon” – árulta el Stefano Domenicali.

A katari verseny november 29-én, az idényzáró szaúdi futam pedig december 6-án lenne.

Az múlt hétvégén dőlt el, hogy az áprilisban elmaradt szaúdi és bahreini verseny közül utóbbit Malajziában, a sepangi pályán pótolják október 4-én úgy, hogy a költségek nagy részét a bahreiniek állják.

Domenicali azt is elmondta, hogy az esetleges új beugrók közül az egyik várhatóan Imola lenne, amely amellett, hogy a szülővárosa, újabb hazai versenyt jelentene a világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli (Mercedes), valamint a Ferrari számára.

„Felvetődött két egymás utáni Las Vegas-i viadal is, de nem szeretnénk tönkretenni egy olyan ékszert, ami épp épülőben van” – magyarázta a sportvezető.

A jövő évi, még nem ismert versenynaptárral kapcsolatban a vezérigazgató elmondta, a cél, hogy 24 futamot rendezzenek.

„Természetesen vannak terveink, ha nem oldódik meg a közel-keleti konfliktus, de ezzel a kérdéssel csak év végén foglalkozunk. Vannak érdeklődések Kínából és Japánból is a rendezésre” – utalt a jövő évi naptárra Domenicali.

A Hungaroringnek – vagyis a Magyar Nagydíjnak – 2032-ig szerződése van a sorozat kereskedelmi jogait birtokló Liberty Mediával a futamrendezésre, az pedig már korábban eldőlt, hogy jövőre lesz Török és Portugál Nagydíj is.

 

Stefano Domenicali F1 Formula–1
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