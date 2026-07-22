Tuboly Máté meglátogatta a felvidéki tejfalusi focitábort

A kötetlen beszélgetés során pályafutása kezdetéről is sok mindent osztott meg a hatvan ifjú focipalántával. Elárulta, hogy ő is hasonló körülmények között, egy kis klubban szeretett bele a labdarúgásba. „Az első edzéseken még csak élveztem a játékot, nem gondoltam arra, hogy egyszer profi futballista lehetek” – mondta a gyerekeknek.

A magyar játékos elárulta, hogy minden állomás fontos volt a fejlődésében, hiszen minden klubnál új tapasztalatokat szerzett. „Hogyan kerültem a DAC-hoz? 2023 júniusában jelen voltam az idény utolsó találkozóján, melyen Eric Davis búcsúzott a sárga-kékektől. Szinte telt ház, fantasztikus hangulat uralkodott a MOL Arénában. Ugyan ezután egy évre Debrecenbe kerültem, de két éve már Dunaszerdahelyen kezdtem a felkészülést” – árulta el.

A kérdések között szerepelt az is, melyik volt pályafutása legemlékezetesebb gólja. A fiatal játékos mosolyogva idézte fel kedvenc találatát, de arról is beszélt, milyen érzés volt először betalálni tétmérkőzésen, nyolcévesen milyen focicsukát viselt és az édespadja születési éve miatt van 68-as a mezén. Majd a magyar nemzeti csapat került terítékre. „Amikor felveszem a címeres mezt, és a karomon van az U21-eseknél a csapatkapitányi karszalag, mindig libabőrös leszek. Ez óriási megtiszteltetés, de ugyanakkora felelősség is. Ilyenkor nemcsak magamat, hanem az egész csapatot, országot képviselem.”

A találkozó végén a fiataloknak is megfogalmazott egy fontos üzenetet. „A legfontosabb, hogy mindig higgyetek magatokban. Lesznek nehezebb időszakok, amikor valami nem sikerül, de ilyenkor sem szabad feladni. Dolgozzatok keményen, és soha ne adjátok fel álmaikat. A tehetség önmagában kevés, a kitartás, a szorgalom és az alázat az, ami hosszú távon meghozza a sikert.“

A felvidéki tejfalusi focitábor résztvevői olyan élménnyel gazdagodtak, amelyre még sokáig emlékezni fognak.