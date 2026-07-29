Nemzeti Sportrádió

A női olasz élvonalba igazolt a magyar válogatott középpályás

2026.07.29. 19:01
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Papp Luca a Sassuolóban folytatja pályafutását (Fotó: sassuolocalcio.it)
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Sassuolo légiósok női labdarúgás Papp Luca
Papp Luca válogatott labdarúgó távozott a német VfL Wolfsburgtól, és az olasz élvonalban szereplő US Sassuolóhoz igazolt.

Az olasz klub honlapja szerdán közölte, hogy a 39-szeres válogatott középpályást nem kölcsönvették, hanem végleg szerződtették.

A 24 éves Papp Luca a bajnokságot öt, a Magyar Kupát két alkalommal nyerte meg a Ferencvárossal. A Wolfsburggal ezüstérmet szerzett a Bundesligában, és pályára lépett a Bajnokok Ligájában is.

A Sassuolo a múlt héten jelentette be, hogy átigazolta a bajnoki és Magyar Kupa-ezüstérmes Palakovics Laurát, aki korábban nyolc idényt töltött a Puskás Akadémián.

 

Sassuolo légiósok női labdarúgás Papp Luca
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