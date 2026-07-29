A női olasz élvonalba igazolt a magyar válogatott középpályás

Az olasz klub honlapja szerdán közölte, hogy a 39-szeres válogatott középpályást nem kölcsönvették, hanem végleg szerződtették.

A 24 éves Papp Luca a bajnokságot öt, a Magyar Kupát két alkalommal nyerte meg a Ferencvárossal. A Wolfsburggal ezüstérmet szerzett a Bundesligában, és pályára lépett a Bajnokok Ligájában is.

A Sassuolo a múlt héten jelentette be, hogy átigazolta a bajnoki és Magyar Kupa-ezüstérmes Palakovics Laurát, aki korábban nyolc idényt töltött a Puskás Akadémián.