Nemzeti Sportrádió

Ukrajna a CAS-nál támadja meg az oroszokat visszahelyező NOB-döntést

2026.07.29. 21:33
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A CAS-hoz fordul Ukrajna (Fotó: Getty Images)
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Oroszország NOB CAS Ukrajna orosz–ukrán háború
Ukrajna a nemzetközi Sportdöntőbíróságnál támadja meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) döntését, amivel ismét engedélyezte az orosz sportolók részvételét, illetve zászlajának és nemzeti himnuszának használatát a sporteseményeken.

„Azt gondoljuk, hogy a NOB döntése, amellyel visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát a szervezetben, elhamarkodott volt, és anélkül hozta meg, hogy alaposan megvizsgálta volna, Oroszország orvosolta-e a jogsértést, ami a 2023-as felfüggesztéséhez vezetett” – írta közösségi oldalán Matvij Bidnij ukrán sportminiszter.

A NOB végrehajtó bizottsága júliusban döntött úgy, hogy ideiglenesen megszünteti a 2022 februárjában kitört ukrajnai háború után életbe léptetett felfüggesztést, egyúttal javasolta a nemzetközi sportági szövetségeknek a szankciók megszüntetését, aminek köszönhetően a sportolók részt vehetnek a 2028-as Los Angeles-i olimpia kvalifikációs küzdelmeiben.

Az orosz sportolók semlegesként vettek részt a 2024-es párizsi nyári és a 2026-os milánói–cortinai téli olimpián.

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Arról még nem született döntés arról, hogy Oroszország használhatja-e zászlaját és nemzeti színeit, illetve felcsendülhet-e himnusza az olimpián.

 

 

Oroszország NOB CAS Ukrajna orosz–ukrán háború
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