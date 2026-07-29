Ukrajna a CAS-nál támadja meg az oroszokat visszahelyező NOB-döntést

„Azt gondoljuk, hogy a NOB döntése, amellyel visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát a szervezetben, elhamarkodott volt, és anélkül hozta meg, hogy alaposan megvizsgálta volna, Oroszország orvosolta-e a jogsértést, ami a 2023-as felfüggesztéséhez vezetett” – írta közösségi oldalán Matvij Bidnij ukrán sportminiszter.

A NOB végrehajtó bizottsága júliusban döntött úgy, hogy ideiglenesen megszünteti a 2022 februárjában kitört ukrajnai háború után életbe léptetett felfüggesztést, egyúttal javasolta a nemzetközi sportági szövetségeknek a szankciók megszüntetését, aminek köszönhetően a sportolók részt vehetnek a 2028-as Los Angeles-i olimpia kvalifikációs küzdelmeiben.

Az orosz sportolók semlegesként vettek részt a 2024-es párizsi nyári és a 2026-os milánói–cortinai téli olimpián.