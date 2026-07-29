Efraín Juárez szerint nem kell mindig a ziccerpassz és az erőlködés az ETO-tól

Vállt vállnak vetve, széles vigyorral lépett be az ETO Stadion sajtótermébe Efraín Juárez vezetőedző és a csapatkapitány Vitális Milán. A mexikói szakember a 15 perces késéssel tisztában volt, rögvest Vitálisra kente, és azt mondta, az ezért járó (valójában nem létező) büntetést kulcsembere állja. Mivel a délelőtti, a sajtó számára az első tizenöt percben nyílt edzés a tervezettnél húsz perccel korábban kezdődött, a kettő nagyjából kiegyenlítette egymást...

A vicces közjátékot a hivatalos, Atert Bissen elleni Konferencialiga-selejtező visszavágójának sajtótájékoztatója követte, Efraín Juárez azért a kérdések előtt kacsintások és Vitális Milán hátának lapogatása közben megjegyezte, játékosa nem megy sehova Győrből. Az ETO kiváló középpályása erre már csak kuncogni tudott.

„A célunk a továbbjutás biztosítása – mondta komoly arckifejezéssel a 38 éves vezetőedző, majd utalt a 6–2-re megnyert első mérkőzésre. – A csapat remek teljesítményt nyújtott idegenben, ami európai kupameccsen sohasem könnyű feladat. Csütörtökön nagy tisztelettel és alázattal játszunk a következő fordulóért, mindent energiánkat befektetjük a mérkőzésbe. A lehető legjobb csapattal állunk ki, nem agyalunk a jövőn, mert így tiszteljük meg az ellenfelet és a sorozatot is."

Lapunk arról érdeklődött, milyen eszközökkel próbálja megakadályozni az ETO, hogy labdavesztések után olyan könnyen lekontrázzák, mint Luxembourgban, illetve emberelőnyben Angyalföldön (vasárnap 2–2 az NB I első fordulójában).

„Még mindig a közös utunk elején járunk, igyekszünk minél jobban megismerni egymást, és próbáljuk kézben tartani ezt a folyamatot, hogy minél gyorsabban menjen. A futballunk alapja, hogy uralni akarjuk a játékot a labdával hazai pályán és idegenben is – ez a célunk a visszavágón is. A stílus nem változik, a támadó felfogás, labdajáratás miatt azonban nyílttá válunk. Természetes, hogy jönnek ebből a kontrák, erre fel kell készülni. Amikor minél több játékost akarunk az ellenfél kapuja elé küldeni, annál kevesebben lesznek hátrébb. Fontos, hogy labdabirtokláskor milyen döntéseket hozunk. Egyelőre nem a legjobbakat, így kitesszük magunkat ezeknek a kontratámadásoknak. Nem boldogítanak ezek a helyzetek, időnként túlbonyolítjuk. Különben ilyen a futball: hibák és jó döntések váltják egymást. Egyszerűbb megoldásokat kell találnunk, nincs szükség mindig ziccerpasszra, erőlködésre: a labdavesztésre gyors mozgással, jobb helyezkedéssel reagálni, így nemcsak megakadályozzuk a védekező átmenetet, hanem saját magunknak teremtünk lehetőséget támadó átmenetre."

A délelőtti edzés nyilvános részén Paul Anton a csapattal mozgott, viszont Csinger Márk és Tóth Rajmund nem volt a pályán. Nadir Benbuali helyzetét Sander Van Praet sportigazgató lapunknak adott szerdai interjújában tisztázta, hamarosan újra az ETO-val tréningezik, viszont a három sérült játékos állapotára rákérdeztünk Efraín Juáreznél.

Vitális Milánért, az ETO FC saját nevelésű, magyar bajnok középpályásáért Sander Van Praet sportigazgató szerint konkrét ajánlatok még nem érkeztek a nyári átigazolási időszakban, így távozása az elmúlt hónapok médiazajával ellentétben egyelőre nincs a napirenden. A sajtótájékoztatón a futballista azt mondta, az első meccs eredményétől függetlenül fontos a megfelelő hozzáállás. „Csak ismételni tudom a vezetőedzőt, alázatra lesz szükségünk a jelentős előny ellenére. Nincs veszítenivalója az ellenfélnek, mindent megtesz majd a gólokért, de szeretnénk a meccstervet követve győztes mérkőzéssel megörvendeztetni a szurkolóinkat." Kíváncsiak voltunk, mit gondol arról, középpályásként mekkora felelőssége volt abban, hogy a csapat ennyire nyílttá vált korábban a labdabirtoklás után. „Ezen a területen kisebb-nagyobb hibáink a Vasas ellen is megmutatkoztak, az ivószünetben meg is kérdeztem az edzőt, hogyan kellene reagálni ezekre, és úgy éreztem, ezután már nem voltak akkora problémáink. A belső védők és én látjuk hátulról a játékot, nekünk kell kommunikálni egymással és a csapattársakkal is. Videón megnéztük ezeket a helyzeteket, s bár tökéletes még nem lesz, mostantól sokkal nagyobb százalékban oldjuk meg." Vitális Milán: Már a Vasas ellen is megfelelően reagáltunk a hibákra

„Anton továbbra is dolgozik a felépülésén, időnként a csapattal edz már, fontos, hogy az erőnléte megfelelő állapotba kerüljön. Hamarosan játszhat, de nem szabad erőltetni, mert rendkívül nehéz időszak van mögötte. Nagyon rossz lenne, ha visszaesne az állapota. Megvan az edzésprogramja, lépésről lépésre halad, napról napra jobbnak látjuk, viszont ha mégsem érezné jól magát valamikor, azonnal egyet visszalépnénk nagy türelemmel. A fizioterapeuták és az orvosok kézben tartják az ügyet. Csinger Márk már labdás edzéseket végez, Tóth Rajmund pedig a konditeremben dolgozik, kis időre van szükségük a visszatéréshez."

Az ETO FC továbbjutása esetén a Riga FC-vel találkozik a Konferencialiga-selejtező harmadik fordulójában. Vasárnap este hatkor fogadja a Nyíregyháza Spartacust az NB I-ben, jövő héten csütörtökön Lettországban kellene pályára lépnie, míg a jövő hétvégén pihenhet, mert a Ferencváros edzőmeccset (a Real Madrid ellenit) szervezett a bajnokira.

Nehéz szóra bírni az ETO FC ellenfeleit a nemzetközi porondon: a Víkingur Reykjavík otthon és Győrben sem tartott sajtótájékoztatót a meccs előtt és után, a luxemburgi Atert Bissen még az edzését sem a csütörtök esti helyszínen tartja. Eredetileg szerda este hatkor tartott volna sajtótájékoztatót Pedro García, a csapat portugál vezetőedzője az ETO Stadion VIP-termében, ám délután negyed ötkor, a győriek sajtóeseménye után kiderült, ebből nem lesz semmi. Edzeni sem jön el a város túlsó felére Gyirmótról a luxemburgi bajnok, játékosai inkább az ottani stadionban mozogtak a csütörtöki meccs előtt. Inkább Gyirmóton edzett az Atert Bissen

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

BAJNOKI ÁG

Csütörtök, 19.00: ETO FC–Atert Bissen (luxemburgi) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FŐÁG

Csütörtök, 18.00: Pjunik Jereván (örmény)–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Csütörtök, 20.30: Panathinaikosz (görög)–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!