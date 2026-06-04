Kijutott az ország a vb-re, a király elrendelte, hogy írjanak szöveget – a C-csoport himnuszai

BRAZÍLIA

Hivatalos cím: Hino Nacional Brasileiro

Címe magyarul: Brazil nemzeti himnusz

Dalszövegét írta: Osório Duque-Estrada (1909)

Zenéjét szerezte: Francisco Manuel da Silva (1831)

Hivatalossá vált: 1831 (dallam), 1922 (szöveg)

Háttér:

A himnusz dallama abból az alkalomból született, amikor Brazília első császára, I. Péter lemondott trónjáról, és átadta hatalmát fiának, II. Péternek, aki később az ország utolsó uralkodójaként vonult be a történelembe. Az ország szépségét, szabadságát és büszkeségét dicsőítő szöveg később született meg: hosszú viták és több módosítás után Brazília függetlenségének századik évfordulóján, 1922-ben lett hivatalosan is a nemzeti himnusz része.

HAITI

Hivatalos cím: La Dessalinienne (francia), Desalinyèn (haiti kreol)

Címe magyarul: Dessalines-induló

Dalszövegét írta: Justin Lhérisson (1903)

Zenéjét szerezte: Nicolas Geffrard (1903)

Hivatalossá vált: 1904

Háttér:

A haiti függetlenségi háború (1791–1804) 100. évfordulójának alkalmából pályázatot írtak ki az ország nemzeti himnuszának elkészítésére. Ekkor született meg a ma is használt mű, amely a forradalom és annak vezetője, Jean-Jacques Dessalines – később I. Jakab néven az ország első császára – tiszteletére íródott.

MAROKKÓ

Hivatalos cím: An-Nasid as-Sarif (arab), Izli anamur (berber)

Címe magyarul: A sarifok himnusza

Dalszövegét írta: Ali Szkvalli Husszaini (1970)

Zenéjét szerezte: Léo Morgan (1952)

Hivatalossá vált: 1956 (zene), 1970 (szöveg)

Háttér:

A dallamot Léo Morgan francia katonatiszt és zeneszerző a marokkói francia protektorátus fennállásának utolsó éveiben írta a marokkói szultáni – 1957-től királyi – gárda számára. Amikor az ország 1956-ban függetlenné vált, megtették az ország himnuszának. Miután az ország válogatottja kijutott az 1970-es labdarúgó-világbajnokságra, II. Hasszan király kezdeményezése nyomán Ali Szkvalli Husszaini író és költő megalkotta a himnusz hazafias szövegét.

SKÓCIA

Hivatalos cím: Flower of Scotland

Címe magyarul: Skócia büszkesége

Dalszövegét írta: Roy Williamson (1966–1967)

Zenéjét szerezte: Roy Williamson (1966–1967)

Hivatalossá vált: nem hivatalos himnusz

Háttér:

Az Egyesült Királyság részeként Skóciának is a God save the King a hivatalos himnusza. Azokon a sporteseményeken (például labdarúgó- és rögbimérkőzéseken), ahol a skót állam saját válogatottat indít, ezt az 1960-as években íródott patrióta dalt használják himnuszként. A szöveg I. Róbert skót király 1314-ben, a bannockburni csatában a II. Eduárd vezette angolok felett aratott győzelmét eleveníti fel.