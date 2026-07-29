Kl: Bolla két gólpasszt adott Bécsben; a tíz emberrel nyerő Köbenhavn várhat a DVSC-re a következő körben
Kassán 3–3-at játszott egymással a Köbenhavn és a Polisszja Zsitomir, majd a visszavágón a dánok kerültek előnybe tizenegyesből, ám rögtön a második félidő elején megfogyatkoztak Szuzuki Dzsunnoszuke kiállítása miatt. Ennek ellenére a koppenhágaiak (akiknél Németh Hunor sérülés miatt nem volt kerettag) növelték előnyüket, az ukrán csapat pedig már csak a hajrában tudott szépíteni, az egyenlítésre, így a hosszabbítás kiharcolására már nem maradt ideje. 2–1
A párharc győztese találkozhat a következő körben a DVSC-vel, ha a Loki továbbjut csütörtökön Örményországban, miután a hazai odavágón 1–0-ra legyőzte a Pjunik Jerevánt.
A SK Rapid az idegenbeli 3–1-es sikerrel jó helyzetbe kormányozta magát, de Bécsben sem lazsálta el a meccset, és 6–2-re nyert hazai pályán az andorrai Santa Coloma ellen. A mérkőzést végigjátszó Bolla Bendegúz két gólpasszt is adott. Előbb a 10. percben jobbról adott középre, Ercan Kara pedig kilenc méterről pörgetett a kapu közepébe – ezzel szerzett vezetést a Rapid. A 36-szoros magyar válogatott jobb oldali szárnyvédő az ötödik hazai gólnál ismét asszisztot jegyzett: a 63. percben is jobbról centerezett, és újfent Ercan Kara értékesítette a helyzetet, aki hat méterről lőtt a léc fölé, ezzel triplázott a találkozón.
Az osztrák csapatra a következő fordulóban az azeri Zira vagy az észt Paide Linnameeskond vár – a párharc első meccsét előbbi együttes 1–0-ra megnyerte vendégként.
BOLLA BENDEGÚZ ELSŐ GÓLPASSZA
BOLLA BENDEGÚZ MÁSODIK GÓLPASSZA
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK
FŐÁG
Dukagjini (koszovói)–Lugano (svájci) 1–5
Továbbjutott: a Lugano, kettős győzelemmel, 6–1-es összesítéssel
FC Köbenhavn (dán)–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1
Továbbjutott: a Köbenhavn, 5–4-es összesítéssel
SK Rapid (osztrák)–Santa Coloma (andorrai) 6–2
Továbbjutott: a Rapid, kettős győzelemmel, 9–3-as összesítéssel
A CSÜTÖRTÖKI PROGRAM
FŐÁG
16.00: Tobol (kazah)–Panevezys (litván)
16.00: Atletic d'Escaldes (andorrai)–Vaduz (liechtensteini)
18.00: Pjunik Jereván (örmény)–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Inter Turku (finn)–Istanbul Basaksehir (török)
18.00: Nomme Kalju (észt)–Shelbourne (ír)
18.00: Zira (azeri)–Paide Linnameeskond (észt)
18.00: Ilves (finn)–Stjarnan (izlandi)
18.00: Noa (örmény)–Zimbru (moldovai)
18.00: Auda (litván)–FCSB (román)
18.00: Jablonec (cseh)–Varazdin (horvát)
18.30: Levadia Tallinn (észt)–IFK Göteborg (svéd)
19.00: Velez Mostar (boszniai)–DAC 1904 (szlovákiai)
19.00: Dinamo Minszk (fehérorosz)–Neftci (azeri)
19.00: Zalgiris Vilnius (litván)–Dinamo Tbiliszi (grúz)
19.00: Nordsjaelland (dán)–GAIS (svéd)
19.00: Brann (norvég)–Universitatea Cluj (romániai)
19.00: HB Tórshavn (feröeri)–Motherwell (skót)
19.30: Beitar (izraeli)–AEK Larnaca (ciprusi)
19.30: Valletta FC (máltai)–Raków Czestochowa (lengyel)
19.30: Derry City (ír)–Rijeka (horvát)
20.00: FC Ballkani (koszovói)–Bohemians (ír)
20.00: Vestri (izlandi)–RFS (lett)
20.00: Ajax (holland)–Vojvodina (szerb)
20.00: Ludogorec (bolgár)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.00: Skëndija (északmacedón)–NK Bravo (szlovén)
20.15: FC Sion (svájci)–BATE Boriszov (fehérorosz)
20.15: UNA Strassen (luxemburgi)–Partizan (szerb)
20.30: Panathinaikosz (görög)–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.30: GKS Katowice (lengyel)–Zilina (szlovák)
20.30: Gent (belga)–LNZ Cserkaszi (ukrán)
20.30: CFR Cluj (romániai)–Alaskert (örmény)
20.30: Austria Wien (osztrák)–Liepaja (lett)
20.30: Zrinjski Mostar (boszniai)–Valur (izlandi)
20.45: Coleraine (északír)–HJK (finn)
20.45: Koper (szlovén)–NSÍ Runavík (feröeri)
21.00: Braga (portugál)–Zselezsnicsar Pancsevo (szerb)
21.00: Hibernian (skót)–Malisheva (koszovói)
21.00: Dinamo City (albán)–Aluminij (szlovén)
BAJNOKI ÁG
19.00: ETO FC–Atert Bissen (luxemburgi) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.00: Petrocub (moldovai)–Borac Banja Luka (boszniai)
19.30: The New Saints (walesi)–Flora Tallinn (észt)
21.00: Szutjeszka (montenegrói)–Vityebszk (fehérorosz)
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
FŐÁG
Apollon Limassol (ciprusi)–Dila Gori (grúz) 3–0
Továbbjutott: az Apollon, kettős győzelemmel, 7–0-s összesítéssel
CSZKA 1948 (bolgár)–Spartak Trnava (szlovák) 0–0 – 11-esekkel 5–3
Továbbjutott: a CSZKA, 0–0-s összesítéssel, tizenegyesekkel
BAJNOKI ÁG
Riga FC (lett)–FK Vardar (északmacedón) 5–2 – h. u.
Továbbjutott: a Riga FC, kettős győzelemmel, 8–4-es összesítéssel
Drita (koszovói)–Floriana (máltai) 2–1 – h. u.
Továbbjutott: a Drita, 3–2-es összesítéssel