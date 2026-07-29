Kl: Bolla két gólpasszt adott Bécsben; a tíz emberrel nyerő Köbenhavn várhat a DVSC-re a következő körben

Kassán 3–3-at játszott egymással a Köbenhavn és a Polisszja Zsitomir, majd a visszavágón a dánok kerültek előnybe tizenegyesből, ám rögtön a második félidő elején megfogyatkoztak Szuzuki Dzsunnoszuke kiállítása miatt. Ennek ellenére a koppenhágaiak (akiknél Németh Hunor sérülés miatt nem volt kerettag) növelték előnyüket, az ukrán csapat pedig már csak a hajrában tudott szépíteni, az egyenlítésre, így a hosszabbítás kiharcolására már nem maradt ideje. 2–1

A párharc győztese találkozhat a következő körben a DVSC-vel, ha a Loki továbbjut csütörtökön Örményországban, miután a hazai odavágón 1–0-ra legyőzte a Pjunik Jerevánt.

A SK Rapid az idegenbeli 3–1-es sikerrel jó helyzetbe kormányozta magát, de Bécsben sem lazsálta el a meccset, és 6–2-re nyert hazai pályán az andorrai Santa Coloma ellen. A mérkőzést végigjátszó Bolla Bendegúz két gólpasszt is adott. Előbb a 10. percben jobbról adott középre, Ercan Kara pedig kilenc méterről pörgetett a kapu közepébe – ezzel szerzett vezetést a Rapid. A 36-szoros magyar válogatott jobb oldali szárnyvédő az ötödik hazai gólnál ismét asszisztot jegyzett: a 63. percben is jobbról centerezett, és újfent Ercan Kara értékesítette a helyzetet, aki hat méterről lőtt a léc fölé, ezzel triplázott a találkozón.

Az osztrák csapatra a következő fordulóban az azeri Zira vagy az észt Paide Linnameeskond vár – a párharc első meccsét előbbi együttes 1–0-ra megnyerte vendégként.

BOLLA BENDEGÚZ ELSŐ GÓLPASSZA

BOLLA BENDEGÚZ MÁSODIK GÓLPASSZA

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

FŐÁG

Dukagjini (koszovói)–Lugano (svájci) 1–5

Továbbjutott: a Lugano, kettős győzelemmel, 6–1-es összesítéssel

FC Köbenhavn (dán)–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1

Továbbjutott: a Köbenhavn, 5–4-es összesítéssel

SK Rapid (osztrák)–Santa Coloma (andorrai) 6–2

Továbbjutott: a Rapid, kettős győzelemmel, 9–3-as összesítéssel

A CSÜTÖRTÖKI PROGRAM

FŐÁG

16.00: Tobol (kazah)–Panevezys (litván)

16.00: Atletic d'Escaldes (andorrai)–Vaduz (liechtensteini)

18.00: Pjunik Jereván (örmény)–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Inter Turku (finn)–Istanbul Basaksehir (török)

18.00: Nomme Kalju (észt)–Shelbourne (ír)

18.00: Zira (azeri)–Paide Linnameeskond (észt)

18.00: Ilves (finn)–Stjarnan (izlandi)

18.00: Noa (örmény)–Zimbru (moldovai)

18.00: Auda (litván)–FCSB (román)

18.00: Jablonec (cseh)–Varazdin (horvát)

18.30: Levadia Tallinn (észt)–IFK Göteborg (svéd)

19.00: Velez Mostar (boszniai)–DAC 1904 (szlovákiai)

19.00: Dinamo Minszk (fehérorosz)–Neftci (azeri)

19.00: Zalgiris Vilnius (litván)–Dinamo Tbiliszi (grúz)

19.00: Nordsjaelland (dán)–GAIS (svéd)

19.00: Brann (norvég)–Universitatea Cluj (romániai)

19.00: HB Tórshavn (feröeri)–Motherwell (skót)

19.30: Beitar (izraeli)–AEK Larnaca (ciprusi)

19.30: Valletta FC (máltai)–Raków Czestochowa (lengyel)

19.30: Derry City (ír)–Rijeka (horvát)

20.00: FC Ballkani (koszovói)–Bohemians (ír)

20.00: Vestri (izlandi)–RFS (lett)

20.00: Ajax (holland)–Vojvodina (szerb)

20.00: Ludogorec (bolgár)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.00: Skëndija (északmacedón)–NK Bravo (szlovén)

20.15: FC Sion (svájci)–BATE Boriszov (fehérorosz)

20.15: UNA Strassen (luxemburgi)–Partizan (szerb)

20.30: Panathinaikosz (görög)–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.30: GKS Katowice (lengyel)–Zilina (szlovák)

20.30: Gent (belga)–LNZ Cserkaszi (ukrán)

20.30: CFR Cluj (romániai)–Alaskert (örmény)

20.30: Austria Wien (osztrák)–Liepaja (lett)

20.30: Zrinjski Mostar (boszniai)–Valur (izlandi)

20.45: Coleraine (északír)–HJK (finn)

20.45: Koper (szlovén)–NSÍ Runavík (feröeri)

21.00: Braga (portugál)–Zselezsnicsar Pancsevo (szerb)

21.00: Hibernian (skót)–Malisheva (koszovói)

21.00: Dinamo City (albán)–Aluminij (szlovén)

BAJNOKI ÁG

19.00: ETO FC–Atert Bissen (luxemburgi) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: Petrocub (moldovai)–Borac Banja Luka (boszniai)

19.30: The New Saints (walesi)–Flora Tallinn (észt)

21.00: Szutjeszka (montenegrói)–Vityebszk (fehérorosz)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

FŐÁG

Apollon Limassol (ciprusi)–Dila Gori (grúz) 3–0

Továbbjutott: az Apollon, kettős győzelemmel, 7–0-s összesítéssel

CSZKA 1948 (bolgár)–Spartak Trnava (szlovák) 0–0 – 11-esekkel 5–3

Továbbjutott: a CSZKA, 0–0-s összesítéssel, tizenegyesekkel

BAJNOKI ÁG

Riga FC (lett)–FK Vardar (északmacedón) 5–2 – h. u.

Továbbjutott: a Riga FC, kettős győzelemmel, 8–4-es összesítéssel

Drita (koszovói)–Floriana (máltai) 2–1 – h. u.

Továbbjutott: a Drita, 3–2-es összesítéssel