„Nem sok ez az előny, nincsenek elvarrva a szálak” – Borbély Balázs a Twente elleni El-visszavágóról

Péntek óta tudjuk, hogy augusztus 8-án a Ferencváros a Real Madridot fogadja felkészülési mérkőzésen a Groupama Arénában, a szurkolók számolják a napokat, mennyit kell aludni a tizenötszörös BEK/BL-győztes spanyol sztárcsapat (amelyet immár újra José Mourinho irányít) fellépéséig. Lassan már 31 éve, hogy 1995. november 1-jén a Fradi a Madriddal játszott az Üllői úti stadionban, és nem vallott szégyent, hiszen 1–1 végzett vele (ifjabb Albert Flórián első félidőben született góljára Raúl válaszolt a másodikban). Persze az augusztusi találkozónak messze nem lesz akkora tétje, mint a két csapat eddigi utolsó találkozójának, arról nem is beszélve, hogy addig még bőven vár feladat a zöld-fehér klub labdarúgóira.

Mindjárt csütörtökön az Európa-ligában a Twente ellen.

Tavaly ilyenkor a Ferencváros az örmény Noa elleni BL-visszavágóra készült (majd nyert 4–3-ra és jutott kettős győzelemmel a következő körbe, amelyben a bolgár Ludogoreccel csapott össze), most a holland bajnokság előző idényét a negyedik helyen befejező enschedei klub ellen. Nos, ez a csata annak ellenére sem tűnik ujjgyakorlatnak, hogy a párharc első felvonásán idegenben győzött az FTC 2–1-re. Tény, Lenny Joseph két gólja kedvező helyzetbe hozta a Fradit, ám az ellenfél az első meccsen is megmutatta erejét, és a hátránya ellenére nem tekinti lefutottnak a párharcot.

„Biztos vagyok benne, hogy a mérkőzés elején egyik csapat sem kockáztat – mondta szerdai sajtótájékoztatóján Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője arra a felvetésre, hogy a rivális nyíltabb futballt vállalhat fel, vagy pedig úgy lép pályára, hogy nem kaphat gólt és egyet valahogy majd csak talál. – Nem sok ez az előny, nincsenek elvarrva a szálak. Hasonló Twentére számítok, mint Hollandiában: az ellenfelünknek képzett labdarúgói vannak, ugyanakkor szeretnénk a saját futballunkat játszani, maximális koncentrációval, kellő önbizalommal. Bízom benne, hogy a szurkolóink segítségével kiharcoljuk a továbbjutást.”

(Fotó: Török Attila)

Alighanem mindenki tudja, a Ferencváros a nemzetközi porondon három győzelemmel kezdte idei kupakalandját, hiszen a Twente elleni idegenbeli sikert megelőzően a Vojvodinát kettős győzelemmel búcsúztatta az Európa-liga-selejteztőben, ugyanakkor a bajnoki rajtja nem sikerült. Persze jól látható volt, a szakember Pakson szinte teljesen más összetételben küldte pályára együttesét, mint a El-ben, ám ez nem változtat a tényen, az NB I-es rangadón 4–2-re nyertek a tolnaiak.

„Nyilván alkalmazkodunk a magyarszabályhoz, be is tartjuk, jóllehet a vasárnapi összeállításunk egyik indoka az volt, hogy ilyen melegben és meccsritmus mellett friss labdarúgókat tudjunk bevetni a Twente elleni visszavágón. Természetesen nekünk mind a két sorozat, a bajnokság és a Európa-liga is fontos nekünk, még ha ilyenkor utóbbinak kicsivel talán nagyobb jelentőséget is tulajdonítunk. Igen, kikaptunk Pakson, de a vereség dacára láttam pozitívumokat a játékosainktól. Sohasem örülünk a vereségnek, de tanulunk belőle és a tapasztaltakat felhasználjuk.”

Nyilván sok ferencvárosi szurkolót érdekel, mi a helyzet a klub korábbi labdarúgójával, Nagy Ádámmal. Az elmúlt napokban arról lehetett hallani, mi több, Olaszországban jószerével tényként kezelik, hogy a 31 éves, 88-szoros válogatott középpályás visszatér az FTC-hez. Nos, a sajtótájékoztatón azt az információt kaptuk, hogy bár jó esély van a megszerzésére, egyelőre nem tudni, mikor lesz a bejelentés. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a Pakson megsérülő Franko Kovacevic nem bevethető csütörtökön, várhatóan kéthetes kihagyás vár rá, arra viszont van esély, hogy a Vojvodina elleni párharcban remek teljesítményt nyújtó, ám az enschedei találkozót kisebb sérülése miatt kihagyó Naby Keita már csütörtökön visszatérjen a keretbe.

Vajon a múlt héten Hollandiában mutatott játék elég lehet a Fradinak a továbbjutás kiharcolásához?

„Ami a futballunkat illeti, mindig van min javítani, de az is igaz, a három nemzetközi meccsünkön nem nyújtottunk rossz teljesítményt, az eredmények is rendben voltak. Elemeztük a hollandiai mérkőzést, tisztában vagyunk vele, a Twentének milyen erősségei, illetve gyenge pontjai vannak. Azon dolgozunk az utolsó pillanatig, hogy ami nekünk nem ment a legjobban Enschedében, abban javuljunk, ami pedig működött, abban még jobbak legyünk.”

(Fotó: Török Attila)

PHILIPPE ROMMENS: A MÚLT HETI JÁTÉKUNKHOZ KÉPEST IS JAVULNUNK KELL

– Belga labdarúgóként Hollandiában nevelkedett, a teljes pályafutását ott töltötte, mielőtt a Ferencvároshoz igazolt. Milyen érzés volt a múlt héten ellenfélként visszatérni?

– Mindig különleges élmény holland csapat ellen futballozni, ráadásul a stadionban nézte a meccset a családom, jó volt látni az ismerős arcokat – válaszolta Philippe Rommens, az FTC középpályása a sajtótájékoztatón. – Ennél is fontosabb, hogy győztünk a Twente vendégeként, de azzal is tisztában vagyunk, a továbbjutás még nem dőlt el.

– Enschedében jól futballozott a Fradi, előnyt szerzett a visszavágóra. Mit gondol, milyen Twente érkezhet csütörtökön a Groupama Arénába?

– Már az első találkozón is tapasztaltuk ellenfelünk erejét, kemény visszavágó lesz, de nagyon várom. Tőlünk elvárják, hogy ott legyünk az Európa-liga csoportkörében, de ne feledjük, a Twente az öt legerősebb holland klub egyike. Van nyomás rajtunk, nincs ezzel semmi probléma.

– Milyen futball kell a Fraditól a továbbjutás eléréséhez?

– Úgy kell a hazai meccshez is hozzáállni, ahogyan a kinti találkozón tettük. Ki kell segítenünk egymást, csapatot kell alkotnunk. Hollandiában megleptük az ellenfelünket, de ez új mérkőzés lesz, nem jelent sokat az egygólos előnyünk. A párharc első mérkőzésén jól futballoztunk, de a múlt heti játékunkhoz képest is javulnunk kell, mert az biztos, hogy ellenfelünk próbál egy fokozattal feljebb kapcsolni.

VÉLEMÉNYEK John Van DEN BROM, a Twente vezetőedzője: – Reméljük, hogy megnyerjük a visszavágót. A Ferencváros erős rivális, az első találkozón jobban kellett volna védekeznünk, sajnos sokszor eladtuk a labdát, és voltaképpen meg kel köszönnünk, hogy csak két gólt kaptunk. Elemeztük ellenfelünk futballját, bízom benne, a tapasztaltakat a javunkra tudjuk fordítani. Önmagunkat adjuk, nem forgatjuk fel a játékunkat. Hazai pályán sok gondunk volt a Fradi gyors támadóival, ritmusváltásaival, s mivel hátrányban vagyunk, nyilván kockáztatnunk is kell, ha úgy alakul a mérkőzés. BABOS Gábor, a NAC Breda, a Feyenoord és a NEC korábbi válogatott kapusa: – A hollandiai találkozó előtt szó sem volt arról, hogy a Twenténél lebecsülnék a Ferencvárost, ugyanakkor az volt az általános vélemény, saját közönség előtt a csapat mindenképpen esélyes a győzelemre. Láttam a mérkőzést, a Fradi szervezetten futballozott, és bár a házigazda is jól teljesített, kihagyta a lehetőségeit. Ebben nagy szerepe volt Dibusz Dénesnek, aki több nagy védést is bemutatott. Biztos vagyok benne, a Twente nem adja föl, kapott kritikát azért, mert hazai pályán magyar csapattól szenvedett vereséget. Ha az FTC hozza azt, amit Enschedében, jó esélye lesz a továbbjutás kicsikarására.

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Csütörtök, 20.30: Ferencváros–Twente (holland) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Az első mérkőzésen: 1–2