„Olyan ez, mintha elveszítenéd életed szerelmét” – Mancini elnézést kért a 2023-as távozásáért

A squadra azzurrát 2018 és 2023 között irányító Mancini azzal kezdte a mondandóját, hogy tisztába tette a három évvel ezelőtti távozása körülményeit – mint ismert, akkor maga mondott le a négyszeres világbajnok csapat éléről, elfogadva Szaúd-Arábia szövetségi kapitányi tisztét.

„Ami három éve történt, az elsősorban a kommunikáció hiányára vezethető vissza Gravina elnök (a FIGC előző elnöke – a szerk.) és köztem. Ha találkozhattunk volna személyesen, máshogyan alakultak volna a dolgok. A nemzeti csapat nagyon fontos nekem, s távozni olyan, mintha elvesztenéd az életed szerelmét. Mindegy, mit értem el korábban, azért távoztam, mert valami menet közben elromlott. Elnézést kérek az elmúlt években történtekért, de a sors és Malago (a FIGC új elnöke – a szerk.) megadták nekem az esélyt, hogy ismét megpróbáljam eljuttatni a válogatottat az őt megillető helyre” – fogalmazott Roberto Mancini. A rutinos tréner kijelentette, hogy olyan csapatot akar összerakni, amely képes megismételni a 2021-es Eb-n látottakat.

„A keret és a tehetség adva van, és vannak fiataljaink is, a cél a pozitív és minőségi futball” – mondta Mancini, hozzátéve, hogy tudja: szövetségi kapitányként sok kritikusa lesz.

Ezt követően Claudio Ranieri vette át a szót.

„Nehéz dolog bármilyen időkeretről beszélni. Roberto azért van itt, hogy a pályán oldja meg a dolgokat, az én feladatom pedig az, hogy az önök számára láthatatlan problémákat oldjam meg. Cagliariban voltam, amikor valaki elmondta, hogy a gyerekeknek túl drága a focisuli, és számos család nem tudja ezt megengedni magának. Ezt nem hagyhatjuk – mondta Ranieri. – Egy hónapja mutattam rá, hogy az olaszok nagyon jól szerepelnek a korosztályos tornákon, rendre trófeákat nyernek, de az U21-et követő utolsó lépés az, ahol mi [az olasz labdarúgás] megakadunk.”

A 74 éves korábbi edző kiemelte, hogy az olasz válogatottnak nincs akkora merítése, mint más nemzeteknek. Szerinte az utánpótlás-válogatottak tornagyőzelmei csalókák, mert rendkívül taktikus játékkal jönnek ugyan az eredmények, de később a játékosok látják ennek a kárát felnőttként. Ranieri amondó, hogy a fiatal játékosok labdaügyességét és technikáját kell fejleszteni ahelyett, hogy a folyamatos eredménykényszer miatt túlzásba vigyék a taktikai elemek begyakorlását.

Mancini ezután megerősítette, hogy szerinte jó játékosok vannak Olaszországban, csak meg kell találni őket.

„Akár három hónap is jelentős különbséget jelenthet. Amikor felvittük Zaniolót a válogatottba, még egy élvonalbeli meccse sem volt. Az első meccsein még döcögött a játéka, de három hónappal később teljesen más játékos futott ki a pályára. Szerintem sok olyan játékos van, mint ő, akikben megvan a tehetség, s csupán lehetőséget kell adni nekik” – mondta a 61 éves szakvezető, aki valamivel később a konkrét célokról is beszélt.

„Amikor legutóbb elkezdtük a munkát, az újságírók 90-95 százaléka úgy látta, hogy mi vagyunk Európa hetedik vagy nyolcadik legjobb csapata. Szerintem, ha 30 győzelem és hét döntetlen után a spanyolok csak most döntötték meg a rekordunkat, akkor valamit jól csináltunk. Ha kijutunk a vébére, akkor mindenki ránk fog majd vadászni. Akkor is veszélyesek tudunk lenni, ha nem mi vagyunk a kimondott favoritok ezeken a tornákon. Megpróbálok összerakni egy olyan csapatot, amely a Nemzetek Ligája után ki tud jutni az Eb-re, s majd utána gondolok a világbajnokságra” – fogalmazott Mancini, megjegyezve, hogy a Nemzetek Ligáját is fontos erőfelmérőnek tartja.

Ranieri még arról beszélt, hogy az olasz gyerekeket a futball mellett sok más sportág csábítja, s el kell érni, hogy minél több gyerek döntsön a labdarúgás mellett.

Eközben Giovanni Malago FIGC-elnök újságírói kérdésre elmondta, hogy az UEFA oldalán áll a FIFA-val szembeni konfliktusban, és csütörtök estére ígért hivatalos szövetségi állásfoglalást az ügyben.