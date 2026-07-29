BL: saját közönsége előtt szórakozta el háromgólos előnyét a Lech Poznan, majd tizenegyesekkel kiesett

A Kairat Almati elleni párharc első meccsén kiállított Loic Negót nélkülöző Omonia Nicosia a kazahsztáni visszavágón sem hazudtolta meg magát, a meccs 26. percében Andronikosz Kakulliszt szórta ki a játékvezető. A kazahok még a szünet előtt megszerezték a vezetést, kiegyenlítve a párharc állását. A folytatásban az eredmény nem változott, még a ráadásban sem – ellenben ciprusi oldalon az Omonia mali bekkje, Senou Coulibaly megkapta a második sárga lapját, így a zöld-fehérek kilenc emberrel vágtak neki a tizenegyespárbajnak. A szétlövés során az Omonia kapuját védő Fabiano egy, a másik oldalon Anarbekov két tizenegyest is kivédett, így az előző évadban a főtábláig menetelő Kairat jutott tovább.

Négy év szünet után ismét lesz litván klub egy európai kupasorozat főtábláján – a Kauno Zalgiris azzal, hogy a feröeri Klaksvíkot 1–0-ra legyőzve bejutott a harmadik fordulóba, legrosszabb esetben is a Konferencialigában fog szerepelni, akárcsak 2022-ben a Zalgiris Vilnius.

A nap összeomlását (és egyben meglepetését) a lengyel aranyérmes Lech Poznan produkálta. A kék-fehérek ugyanis háromgólos előnnyel várták a dán bajnok Aarhus elleni hazai visszavágót, s talán már a legvérmesebb dán drukkerek sem hittek a csodában. Jakob Poulsen legénysége azonban máshogy gondolta, s 90 perc alatt három gólt szerezve (mindezt megfejelve kapusuk, Mads Hedenstad védéseivel) hosszabbításra mentette a találkozót. A ráadásban gyorsan szépített a Lech, továbbjutásra is állt, de öt perccel később visszaállt a háromgólos dán előny, s mivel több gól nem született, jöhettek a tizenegyesek. Az első sorozatban a dánok részéről Arnstad találta el a kapufát, utána viszont Hedenstad két tizenegyest is kitolt a jobb alsóból, megnyerve a párbajt és a párharcot az Aarhusnak.

A tűzzel játszott Romániában a Levszki Szófia is, a bolgár bajnok az első percek után kétgólos (összesítésben háromgólos) előnyre tett szert az Universitatea Craiova vendégeként, ám a román bajnok a szünet előtt és után is betalált (a második gólt a Videotonban is megforduló Adrian Rus jegyezte), így egy gólra volt csak szükség a hosszabbításhoz. A mérkőzés hajrájában mindkét oldalon voltak helyzetek, de az újabb gól elmaradt, így a döntetlen a Levszki továbbjutását eredményezte.

Magyarországon ért véget az NB I-es aranyérmes ETO-t kiejtő Víkingur Reykjavík BL-menetelése, az izlandi bajnok ugyanis nem tudta megőrizni hazai pályán szerzett egygólos előnyét Szombathelyen, ahol 2–0-ra kikapott az izraeli Hapoel Beer-Sevától.

Elmaradt a meglepetés Belgrádban, a Crvena zvezda 5–0-ra kiütötte északír ellenfelét, összesítésben pedig 9–0-ra tudta le a párharcot.

Az is eldőlt, hogy a Ferencváros–Twente El-párharc győztese a Górnik Zabrzével fog összecsapni, mivel a lengyel csapat hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Fenerbahcéval, így nem tudta ledolgozni egygólos hátrányát.

Továbbjutott a Slovan Bratislava, amely megőrizte Grúziában szerzett kétgólos előnyét, így beérte döntetlennel is az Iberia elleni visszavágón.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

BAJNOKI ÁG

Kairat Almati (kazah)–Omonia (ciprusi) 1–0 – 11-esekkel 6–5

Továbbjutott: a Kairat, 1–1-es összesítéssel, tizenegyesekkel

Kauno Zalgiris (litván)–KÍ (feröeri) 1–0

Továbbjutott: a Kauno Zalgiris, 1–0-s összesítéssel

Lech Poznan (lengyel)–Aarhus GF (dán) 1–4 – 11-esekkel 3–4

Továbbjutott: az Aarhus, 5–5-ös összesítéssel, tizenegyesekkel

Universitatea Craiova (román)–Levszki Szófia (bolgár) 2–2

Továbbjutott: a Levszki, 3–2-es összesítéssel

Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Víkingur Reykjavík (izlandi) 2–0

Továbbjutott: a Beer-Seva, 3–2-es összesítéssel

Crvena zvezda (szerb)–Larne (északír) 5–0

Továbbjutott: a Cz, 9–0-s összesítéssel

Slovan (szlovák)–Iberia Tbiliszi (grúz) 1–1

Továbbjutott: a Slovan, 3–1-es összesítéssel

NEM BAJNOKI ÁG

Górnik Zabrze (lengyel)–Fenerbahce (török) 1–1

Továbbjutott: a Fenerbahce, 2–1-es összesítéssel