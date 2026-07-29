Szintlépésre készül a Team United Shipping

Két éve alakult meg a magyar Team United Shipping kerékpárcsapat, amely már az első idényében kiváló eredményeket ért el, Fetter Erik Isztriában nyert szakaszt, Pelikán János a V4-es kerékpárversenyt nyerte meg összetettben, míg a Tour de Hongrie fehér trikóját Feldhoffer Bálint szerezte meg – ő később a worldteam besorolású Bahrain-Victorious csapatához igazolt.

A TUS idén is szárnyal, már tizenegy győzelemnél tart a csapat, Fetter pedig megnyerte a Magyar körverseny hegyi ponttrikóját – már most kijelenthető a 2026-os lesz az eddigi legsikeresebb idény. Az istállónál azonban még nagyobb célokban gondolkodnak, a tervekről Kummer Zoltán adott tájékoztatást.

Az egyik nagy bejelentés, hogy jövőre női sort is indítanak. „A tervek szerint hat-nyolc versenyzőnk lesz, a magyar többség mellett pár külföldi lány is csatlakozik az alakulathoz. Célunk, hogy 2028–2029-re már egy magasabb szinten jegyzett profi női csapatunk legyen. Egy kis kuriózumot is belecsempészünk a projektbe: nemcsak a versenyzők, hanem az összes stábtag is kizárólag hölgyekből fog állni – ez lesz a világon az első száz százalékban ilyen összetételű profi csapat” – fogalmazott Kummer.

A fiatalokra is gondolnak, 2027-ben hat-nyolc hazai tehetséggel kezd el első évét a juniorcsapat, Búr Zsolt és Kenyeres Ábel felügyelete mellett. Megmarad a már több mint száz lelkes tagból álló amatőrcsapat, a kerékpárosok kortól és nemtől függetlenül is keményen edzenek és versenyeznek.

Ami a férficsapatot illeti, az aktuális keret jelentős része marad jövőre is. „Nagy büszkeség, hogy Nikiforosz Arvanítut az Astana worldtour csapata igazolja le, így két év alatt már a harmadik versenyzőt adjuk a legmagasabb szintre Feldhoffer Bálint és Mihajlo Sztolics után” – mondta Kummer.

A legnagyobb dobást azonban az jelenti, hogy 2028-ra a férfiak már pro szintűvé lépnének elő, ami a második legerősebb kategóriát jelenti a sportágban. Magyarországon egy pro-csapat már működik, a hazai bejegyzésű MBH Bank CSB Telecom Fort. Amennyiben két év múlva a TUS is csatlakozik, régiós szinten kiemelkedő helyzetbe kerülne a hazai kerékpársport, ráadásul Kummerék többségében hazai versenyzők szerepeltetésében gondolkodnak.

„2028-ban már nem continental besorolást, hanem proteam licencet fogunk igényelni, így egy magasabb szintre lépünk annak minden előnyével. Terveink szerint ezen a szinten is a minimum 20 fős csapat többségét magyar versenyzők fogják kitenni” – árulta el Kummer.

A tulajdonos emellett bejelentette, terveznek egy közösségi teret és kerékpárszervizt Törökbálinton, míg Etyeken kávézót és bringapontot nyitnának.