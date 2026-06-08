Forradalmi indulók és a béke iránti vágy himnusza – ezeket éneklik majd a G-csoportban

BELGIUM

Hivatalos cím: La Brabanconne

Címe magyarul: Brabant dala

Dalszövegét írta: Alexandre Dechet (1830, eredeti), Charles Rogier (1860, jelenlegi változat)

Zenéjét szerezte: Francois van Campenhout (1830)

Hivatalossá vált: 1860

Háttér:

A himnusz a Belga Királyságot létrehozó 1830–1831-es forradalom idején született meg. Az eredeti szöveget Alexandre Dechet francia színész, a forradalom hősi halottja jegyezte, a dallamot pedig Francois van Campenhout operaénekes, karmester és zeneszerző írta – egy korabeli bordalgyűjteményben fellelhető népszerű dal alapján. 1860-ban Charles Rogier miniszterelnök kihúzta a szövegből az Oránia-Nassaui uralkodóházat támadó sorokat, majd ezt a változatot fogadtatta el a parlamenttel.

A háromnyelvű Belgium himnuszának az elsőként megszületett francia változata mellett flamand és német verziója létezik – manapság gyakran egy vegyes változatot énekelnek hivatalos alkalmak során.

EGYIPTOM

Hivatalos cím: Biladi, biladi, biladi

Címe magyarul: Hazám, hazám, hazám

Dalszövegét írta: Mohamed Junisz al-Kádi (1878)

Zenéjét szerezte: Szajed Darvis (1923)

Hivatalossá vált: 1979

Háttér:

A modern egyiptomi állam története során öt különböző himnusz volt használatban. A jelenlegi dal az ország függetlenségi küzdelmének hevében született meg, hivatalos státuszát azonban csak 1979-ben nyerte el.

„Hazám, hazám, hazám / Tied a szerelmem és a szívem” – így szól a refrén, amelyet a szerző egy, a szabad Egyiptomért küzdő aktivista, Musztafa Kamel egyik híres beszédéből idézett.

IRÁN

Hivatalos cím: Szorude mellije Dzsomhurije Eszlámije Irán

Címe magyarul: Az Iráni Iszlám Köztársaság nemzeti himnusza

Dalszövegét írta: Szajed Bageri (1989)

Zenéjét szerezte: Hasszan Rijahi (1988)

Hivatalossá vált: 1990

Háttér:

Az iráni iszlám forradalom vezetője, Ruholláh Muszavi Homeini 1989-ben bekövetkezett halálát követően új, mindössze hét sorból álló himnuszt vezettek be az országban: amely először az elhunyt vezetőt szólítja meg – „Üzeneted, ó, Imám, a szuverenitásról és szabadságról bevésődött lelkünkbe” –, majd felhívást intéz az országhoz: „Légy halhatatlan! Légy örök, Iráni Iszlám Köztársaság!”

ÚJ-ZÉLAND

Hivatalos cím: God defend New Zealand (angol) / Aotearoa (maori)

Címe magyarul: Isten, védelmezd Új-Zélandot!

Dalszövegét írta: Thomas Bracken (angol, 1870), Thomas Henry Smith (maori, 1878)

Zenéjét szerezte: John Joseph Woods (1876)

Hivatalossá vált: 1977

Háttér:

Új-Zélandnak két, egyenrangú státuszt élvező himnusza van: az egyik a brit God Save the King (Isten óvja a királyt), melyet majd az L-csoportról szóló cikkünkben mutatunk be, a másik pedig a God defend New Zealand (Isten, védelmezd Új-Zélandot) című.

Utóbbi az 1870-es években született hazafias dalként, amely Isten védelmét és áldását kéri az országra. Szövege a különböző népcsoportok békés együttélését hangsúlyozza. II. Erzsébet királynő 1977-ben hagyta jóvá, hogy ez a dal is az ország himnusza lehessen. A vb-n az új-zélandi meccsek előtt ez csendül majd fel.