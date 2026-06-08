Forradalmi indulók és a béke iránti vágy himnusza – ezeket éneklik majd a G-csoportban
BELGIUM
Hivatalos cím: La Brabanconne
Címe magyarul: Brabant dala
Dalszövegét írta: Alexandre Dechet (1830, eredeti), Charles Rogier (1860, jelenlegi változat)
Zenéjét szerezte: Francois van Campenhout (1830)
Hivatalossá vált: 1860
Háttér:
A himnusz a Belga Királyságot létrehozó 1830–1831-es forradalom idején született meg. Az eredeti szöveget Alexandre Dechet francia színész, a forradalom hősi halottja jegyezte, a dallamot pedig Francois van Campenhout operaénekes, karmester és zeneszerző írta – egy korabeli bordalgyűjteményben fellelhető népszerű dal alapján. 1860-ban Charles Rogier miniszterelnök kihúzta a szövegből az Oránia-Nassaui uralkodóházat támadó sorokat, majd ezt a változatot fogadtatta el a parlamenttel.
A háromnyelvű Belgium himnuszának az elsőként megszületett francia változata mellett flamand és német verziója létezik – manapság gyakran egy vegyes változatot énekelnek hivatalos alkalmak során.
EGYIPTOM
Hivatalos cím: Biladi, biladi, biladi
Címe magyarul: Hazám, hazám, hazám
Dalszövegét írta: Mohamed Junisz al-Kádi (1878)
Zenéjét szerezte: Szajed Darvis (1923)
Hivatalossá vált: 1979
Háttér:
A modern egyiptomi állam története során öt különböző himnusz volt használatban. A jelenlegi dal az ország függetlenségi küzdelmének hevében született meg, hivatalos státuszát azonban csak 1979-ben nyerte el.
„Hazám, hazám, hazám / Tied a szerelmem és a szívem” – így szól a refrén, amelyet a szerző egy, a szabad Egyiptomért küzdő aktivista, Musztafa Kamel egyik híres beszédéből idézett.
IRÁN
Hivatalos cím: Szorude mellije Dzsomhurije Eszlámije Irán
Címe magyarul: Az Iráni Iszlám Köztársaság nemzeti himnusza
Dalszövegét írta: Szajed Bageri (1989)
Zenéjét szerezte: Hasszan Rijahi (1988)
Hivatalossá vált: 1990
Háttér:
Az iráni iszlám forradalom vezetője, Ruholláh Muszavi Homeini 1989-ben bekövetkezett halálát követően új, mindössze hét sorból álló himnuszt vezettek be az országban: amely először az elhunyt vezetőt szólítja meg – „Üzeneted, ó, Imám, a szuverenitásról és szabadságról bevésődött lelkünkbe” –, majd felhívást intéz az országhoz: „Légy halhatatlan! Légy örök, Iráni Iszlám Köztársaság!”
ÚJ-ZÉLAND
Hivatalos cím: God defend New Zealand (angol) / Aotearoa (maori)
Címe magyarul: Isten, védelmezd Új-Zélandot!
Dalszövegét írta: Thomas Bracken (angol, 1870), Thomas Henry Smith (maori, 1878)
Zenéjét szerezte: John Joseph Woods (1876)
Hivatalossá vált: 1977
Háttér:
Új-Zélandnak két, egyenrangú státuszt élvező himnusza van: az egyik a brit God Save the King (Isten óvja a királyt), melyet majd az L-csoportról szóló cikkünkben mutatunk be, a másik pedig a God defend New Zealand (Isten, védelmezd Új-Zélandot) című.
Utóbbi az 1870-es években született hazafias dalként, amely Isten védelmét és áldását kéri az országra. Szövege a különböző népcsoportok békés együttélését hangsúlyozza. II. Erzsébet királynő 1977-ben hagyta jóvá, hogy ez a dal is az ország himnusza lehessen. A vb-n az új-zélandi meccsek előtt ez csendül majd fel.