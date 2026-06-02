Harci indulótól egy vígjáték betétdaláig – bemutatjuk a világbajnokság A-csoportjának himnuszait

MEXIKÓ

Hivatalos cím: Himno nacional Mexicano

Címe magyarul: Mexikói nemzeti himnusz

Dalszövegét írta: Francisco González Bocanegra (1853)

Zenéjét szerezte: Jaime Nunó Roca (1854)

Hivatalossá vált: 1943

Háttér:

„Mexikóiak, a csatakiáltásra / A kardot tartsátok, és a zablát” – így kezdődik a himnusz harcias szövege, amely az 1833 és 1855 között tizenegy különböző időszakban mexikói államelnök Antonio López de Santa Anna tábornok felhívására, pályázat keretében született meg. Jelenlegi, hivatalos változatát 1943-ban hirdette ki rendeletében Manuel Ávila Camacho elnök.

DÉL-AFRIKA

Hivatalos cím: Nkosi sikelel' iAfrika

Címe magyarul: Isten, áldd meg Afrikát

Dalszövegét írta/szerkesztette: Enoch Mankayi Sontonga

Zenéjét szerezte/áthangszerelte: Enoch Mankayi Sontonga

Hivatalossá vált: 1997

Háttér:

Az apartheid rendszer bukását követően az ország Dél-Afrika hívó szava című, angol, illetve afrikaans nyelvű himnuszát összedolgozták egy szotó, xhosza és zulu nyelven íródott, vallásos énekkel, amely a faji elnyomás ellen küzdők körében nagy népszerűségnek örvendett. A fohász a dél-afrikai nemzet védelmére és minden viszály megszüntetésére kéri Istent.

DÉL-KOREA

Hivatalos cím: Egukka

Címe magyarul: Hazafias dal

Dalszövegét írta: ismeretlen, valószínűleg Jun Cshiho vagy An Cshangho (XIX. század vége)

Zenéjét szerezte: An Ikthe (1935)

Hivatalossá vált: 1948

Háttér:

A himnusz a japán megszállás elleni függetlenségi harc hevében íródott. A II. világháború után kettéosztott Korea déli felén vált hivatalos himnusszá. Szövege a félsziget szépséges vidékeiről és nagyszerű lakóiról zengedezik.

CSEHORSZÁG

Hivatalos cím: Kde domov muj?

Címe magyarul: Hol van hazám?

Dalszövegét írta: Josef Kajetán Tyl (1834)

Zenéjét szerezte: Frantisek Skroup (1834)

Hivatalossá vált: 1918 (Csehszlovákia himnuszának részeként), 1993 (önálló formában)

Háttér:

A dal eredetileg egy színházi vígjáték betétdalaként született meg, ám hamar az osztrák császári hatalom elleni ellenállás és a cseh nemzeti indentitás szimbólumává vált. Szövege a cseh föld szépségéről áradozik. Csehszlovákia létrejöttekor első versszaka az új állam himnuszának részévé vált. Amikor az ország 1993-ban kettévált, a teljes, két versszakos változatot tették meg a Cseh Köztársaság himnuszának.