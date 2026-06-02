Nemzeti Sportrádió

Harci indulótól egy vígjáték betétdaláig – bemutatjuk a világbajnokság A-csoportjának himnuszait

VÉGH JÁNOSVÉGH JÁNOS
2026.06.02. 18:23
null
Illusztráció: Getty Images – NS-montázs
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 himnuszok
A július 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokságra hangolva új sorozatunkban bemutatjuk a tornán részt vevő 48 ország nemzeti himnuszát. Kezdjük az A-csoporttal!

MEXIKÓ

Hivatalos cím: Himno nacional Mexicano
Címe magyarul: Mexikói nemzeti himnusz
Dalszövegét írta: Francisco González Bocanegra (1853)
Zenéjét szerezte: Jaime Nunó Roca (1854)
Hivatalossá vált: 1943
Háttér:
Mexikóiak, a csatakiáltásra / A kardot tartsátok, és a zablát” – így kezdődik a himnusz harcias szövege, amely az 1833 és 1855 között tizenegy különböző időszakban mexikói államelnök Antonio López de Santa Anna tábornok felhívására, pályázat keretében született meg. Jelenlegi, hivatalos változatát 1943-ban hirdette ki rendeletében Manuel Ávila Camacho elnök.

DÉL-AFRIKA

Hivatalos cím: Nkosi sikelel' iAfrika
Címe magyarul: Isten, áldd meg Afrikát
Dalszövegét írta/szerkesztette: Enoch Mankayi Sontonga
Zenéjét szerezte/áthangszerelte: Enoch Mankayi Sontonga
Hivatalossá vált: 1997
Háttér:
Az apartheid rendszer bukását követően az ország Dél-Afrika hívó szava című, angol, illetve afrikaans nyelvű himnuszát összedolgozták egy szotó, xhosza és zulu nyelven íródott, vallásos énekkel, amely a faji elnyomás ellen küzdők körében nagy népszerűségnek örvendett. A fohász a dél-afrikai nemzet védelmére és minden viszály megszüntetésére kéri Istent.

DÉL-KOREA

Hivatalos cím: Egukka
Címe magyarul: Hazafias dal
Dalszövegét írta: ismeretlen, valószínűleg Jun Cshiho vagy An Cshangho (XIX. század vége)
Zenéjét szerezte: An Ikthe (1935)
Hivatalossá vált: 1948
Háttér:
A himnusz a japán megszállás elleni függetlenségi harc hevében íródott. A II. világháború után kettéosztott Korea déli felén vált hivatalos himnusszá. Szövege a félsziget szépséges vidékeiről és nagyszerű lakóiról zengedezik.

CSEHORSZÁG

Hivatalos cím: Kde domov muj?
Címe magyarul: Hol van hazám?
Dalszövegét írta: Josef Kajetán Tyl (1834)
Zenéjét szerezte: Frantisek Skroup (1834)
Hivatalossá vált: 1918 (Csehszlovákia himnuszának részeként), 1993 (önálló formában)
Háttér:
A dal eredetileg egy színházi vígjáték betétdalaként született meg, ám hamar az osztrák császári hatalom elleni ellenállás és a cseh nemzeti indentitás szimbólumává vált. Szövege a cseh föld szépségéről áradozik. Csehszlovákia létrejöttekor első versszaka az új állam himnuszának részévé vált. Amikor az ország 1993-ban kettévált, a teljes, két versszakos változatot tették meg a Cseh Köztársaság himnuszának.

 

 

foci vb 2026 vb 2026 himnuszok
Legfrissebb hírek

Vb 2026: tapasztalt játékosok, világklasszis edzővel – íme, az üzbég keret!

Foci vb 2026
2 órája

Megoldódtak a vízumgondok, szerdára teljes lesz a dél-afrikai küldöttség Mexikóban

Foci vb 2026
2 órája

Vb 2026: a brazil és az argentin bajnokságban játszókra épít a paraguayiak kapitánya

Foci vb 2026
3 órája

Vb 2026: az Optánál Spanyolország a fő esélyes

Foci vb 2026
4 órája

Vb 2026: a Rennes támadójában bíznak a jordán válogatottnál – íme, a keret!

Foci vb 2026
5 órája

Búcsút mondhat a vb-szereplésnek Willi Orbán és Gulácsi Péter csapattársa

Foci vb 2026
5 órája

Yamal, Haaland, Wirtz – íme, a vb-újoncok álomcsapata!

Foci vb 2026
8 órája

Vb 2026: a párizsi védő is kikerült a szenegáli keretből

Foci vb 2026
9 órája
Ezek is érdekelhetik