Sajtóhír: kimaxolják a lehetőségeket – Zinédine Zidane a legjobban fizetett francia kapitány lesz

„Őszintén? Amikor tavaly februárban először találkoztunk, a pénzről egyáltalán nem beszéltünk. A nemzet vágyairól, a sikerről beszéltünk, arról, mi kell a játékosoknak és a szurkolóknak” – nyilatkozta a keddi kinevezés után a Francia Labdarúgó-szövetség elnöke, Philippe Diallo.

A francia RMC Sport persze nem hagyta annyiban, és kiderítette, mennyit kereshet Zinédine Zidane a válogatott élén szövetségi kapitányként.

A szövetségben (leszámítva az elnököt) szabályozva vannak a fizetések, egy hónap alatt maximum 450 ezer euró viheti haza, persze ezt sem éri el senki – vagyis érte el idáig. Didier Deschamps ez idáig éves szinten úgy 3.8 millió eurót keresett, tehát havonta közel 320 ezer eurót.

Ezzel szemben Zidane alapbére állítólag 3.6 millió euró lesz évente, ám ez megugorható bónuszok mellett 5.4 milliót kóstálhat, ami a maximális havi 450 ezer eurót jelentené. Persze azt egyelőre nem tudjuk, milyen bónuszokról van szó, de az biztosnak tűnik, hogy Zidane pénzügyileg elődje fölé nő majd. Na, de eredményekben?