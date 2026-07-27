Összehasonlítottuk a 2010-es és a 2026-os spanyol válogatottat; Vámos Petráéknak több hét kellett, mire megnyugodtak

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Alig egy hete ért véget a labdarúgó-világbajnokság, s ki ne tudná, Argentína döntőbeli legyőzésével (1–0, hosszabbításban) Spanyolország másodszor lett vb-aranyérmes. Ennek apropóján a Nemzeti Sport összehasonlította a 2010-es és a 2026-os együttest: megvizsgáltuk, a posztokon mely játékosok teljesítettek jobban, egyúttal összeállítottuk a szerintünk legerősebb spanyol válogatottat a 16 évvel ezelőtti és az idei játékosállományból. Idézzük a 2026-ban diadalmaskodó csapat 65 esztendős szövetségi kapitányát, Luis de la Fuentét is, aki többek között ezt mondta: „A 2030-as vb? Nem gondolok még rá. Most az őszi Nemzetek Ligája lebeg a szemem előtt, de titkon remélem, négy év múlva meg tudjuk ismételni ezt a sikert.”

Interjút adott lapunknak a Bajnokok Ligája-címvédő francia Metz és a magyar női kézilabda-válogatott 25 éves irányítója, Vámos Petra. „Egy ekkora siker után több hét kellett, mire megnyugodtunk – mondta. – Elértünk egy nagy célt, de olyannyira győztes mentalitása van a csapatnak, hogy ez a motivációt nem veti vissza, ugyanolyan éhesek vagyunk a sikerre, azt érzem, hogy mindenki izgatott volt és várta, hogy elkezdjük az új idényt. Ott motoszkál bennünk, hogy a francia bajnoki címet nem sikerült elhódítani és biztos vagyok benne, az új kiírásban az lesz a prioritás, hogy visszahódítsuk, de minden versenysorozatban az a célunk, hogy nyerjünk.” Vámos elmondta, külön öröm, hogy Balatonbogláron is edzőtáboroznak majd.

Már februárban bejelentette a DVTK, hogy a szakmai igazgatói pozícióba visszatérő Völgyi Péter vezetőedző, egyben a szövetségi kapitány helyét Magyar Gergely veszi át a női kosárlabdacsapat kispadján. „Meglepő volt a felkérés, hazudnék, ha azt mondanám, hogy számítottam rá, nem volt benne a kalapban – mondta az előző évadban bajnoki ezüstérmes diósgyőriek 45 éves új trénere, a női U20-as válogatott szövetségi edzője, aki 2016 óta nem dolgozott női élvonalbeli klubnál. – Nem szépítem, helyi emberként tőlem jóval többet várnak el, ezt érzem. A jelenlegi helyzet nem könnyű, fontos lesz a szurkolókkal mielőbb megértetni, ez már nem az a világ, mint az elmúlt években, a lehetőségeink végesek.”

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