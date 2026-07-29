Nemzeti Sportrádió

Kosár: hibátlan csoportkört zár az U18-as válogatott a B-divíziós Eb-n

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2026.07.29. 20:17
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kosárlabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A horvátországi U18-as B-divíziós kosárlabda Eb-n a magyar fiúválogatott négy győzelemmel zárt a csoportja élén és negyeddöntőbe jutott.

A negyedik csoportmeccsét is megnyerte az U18-as fiú kosárlabda-válogatott a korosztály Horvátországban zajló B-divíziós Európa-bajnokságán.

Szerdán Sipos Péter együttese

Georgia ellen nyert 68–62-re és csoportelsőként a negyeddöntőbe jutott.

B-DÍVIZIÓS U18-AS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG
D-csoport, 4. forduló, Rijeka(Horvátország)
Magyarország–Georgia 68–62 (24–15, 14–11, 9–19, 21–17)
Magyarország: Zöldi P. -, Bartik 14/12, Szafkó 1, Asztalos 17/12, Burony 15. Csere: Nagy Á 3/3, Gáspár 14/6, Kurfis 2, Halasy 2, Marokházi -.Georgia: D. Pachulia 17/12, Dokhnadze 10, Kurdadze 6, Kavlashvili 11/6, Khatiashvili 12/6. Csere: Suladze 2, Shervashidze, Balanchivad 2, S. Pachulia -, Gogolashvili -, Trapaidze -.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

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