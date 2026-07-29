Kézilabda: Svájc elleni sikerrel kezdte az Eb-t az U18-as válogatott
Az U18-as fiú kézilabda-válogatott három góllal legyőzte a svájciakat a korosztály szerbiai Európa-bajnokságán.
Az U18-as fiú kézilabda-válogatott szerda este
33–30-ra legyőzte a svájciakat
a korosztály szerbiai Európa-bajnokságán.
Gulyás István együttesében a 11 gólig jutó Iváncsik Máté volt a legeredményesebb játékos.
A magyar válogatott csoportmérkőzései:
Július 29., szerda, 19:30 Magyarország–Svájc 33–30 (16–14)
Július 30., csütörtök, 19:30 Magyarország–Izland
Augusztus 1., szombat, 19:30 Magyarország–Montenegró
A magyar válogatott Eb-kerete:
Kapusok: Bai Richárd (Veszprém Handball Academy), Magyar Bence Levente (FTC Kézilabda Akadémia), Szentner András (Veszprém Handball Academy)
Jobbszélsők: Varga Levente (OTP Bank-PICK Szeged), Kőrösi Botond (Veszprém Handball Academy)
Jobbátlövők: Ambrus Bence (BFKA), Vágvölgyi Szilárd (OTP Bank-PICK Szeged)
Irányítók: Furka Máté Balázs (FTC Kézilabda Akadémia), Tolnai Gellért (Éles KISE)
Beállók: Harnóczi Attila Zsombor (Veszprém Handball Academy), Münnich Gergő (BFKA), Tóth Barnabás (Veszprém Handball Academy)
Balátlövők: Ágoston András (PLER-Budapest), Forgács Márkó (Budakalász), Juhász-Tóth Zalán (Veszprém Handball Academy)
Balszélsők: Iváncsik Máté (Veszprém Handball Academy), Rácz-Kovács Keve (NEKA)
Szövetségi edző: Gulyás István
Edző: Ocsovai Zsolt
Erőnléti edző: Németh Tamás
Július 29., szerda, 19:30 Magyarország–Svájc 33–30 (16–14)
Július 30., csütörtök, 19:30 Magyarország–Izland
Augusztus 1., szombat, 19:30 Magyarország–Montenegró
A magyar válogatott Eb-kerete:
Kapusok: Bai Richárd (Veszprém Handball Academy), Magyar Bence Levente (FTC Kézilabda Akadémia), Szentner András (Veszprém Handball Academy)
Jobbszélsők: Varga Levente (OTP Bank-PICK Szeged), Kőrösi Botond (Veszprém Handball Academy)
Jobbátlövők: Ambrus Bence (BFKA), Vágvölgyi Szilárd (OTP Bank-PICK Szeged)
Irányítók: Furka Máté Balázs (FTC Kézilabda Akadémia), Tolnai Gellért (Éles KISE)
Beállók: Harnóczi Attila Zsombor (Veszprém Handball Academy), Münnich Gergő (BFKA), Tóth Barnabás (Veszprém Handball Academy)
Balátlövők: Ágoston András (PLER-Budapest), Forgács Márkó (Budakalász), Juhász-Tóth Zalán (Veszprém Handball Academy)
Balszélsők: Iváncsik Máté (Veszprém Handball Academy), Rácz-Kovács Keve (NEKA)
Szövetségi edző: Gulyás István
Edző: Ocsovai Zsolt
Erőnléti edző: Németh Tamás
(Kiemelt kép forrása: Héraklész Program)
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