Már a 2028-as Eb-győzelem lebeg a világ legjobbjainak szeme előtt

Kétség sem férhet hozzá, hogy Spanyolország megérdemelten nyerte meg a 2026-os világbajnokságot. Bár a Zöld-foki-szigetek elleni 0–0-val kezdte a tornát, ezt követően szép, sokpasszos futballal ért fel 2010 után ismét a csúcsra. Lapunk a vb idején is megszólaltatta a helyszínről tudósító Fernando Sánchez Taverót, aki az As újságírójaként dolgozott az Egyesült Államokban. Miután hazaérkezett Spanyolországba, a Nemzeti Sportnak beszélt hazája válogatottjáról.

Fernando Sánchez Tavero

„Életre szóló élménnyel gazdagodtam az Egyesült Államokban. A válogatottat végigkísérni ezen az úton, a döntőt a helyszínen nézni, átélni a fantasztikus MetLife Stadion hangulatát, és közelről látni, amint a spanyol játékosok felemelik a trófeát… Még most is libabőrös leszek. Ami pedig a győzelmet illeti, nem is lehet kérdéses, hogy Spanyolország teljesen megérdemelten lett világbajnok. A torna legelejétől kezdve a miénk volt a legjobb csapat, amely kiegyensúlyozottan és remekül teljesített. Minden mérkőzésén a játék minden fázisát uralta, egy pillanatra sem tűnt sebezhetőnek.”

Azt nem mondhatjuk, hogy az argentinokkal ellentétben a spanyoloknak könnyű útjuk volt a döntőig, hiszen a kieséses szakaszban a nyolcaddöntőtől kezdve Portugáliával, Belgiummal, Franciaországgal és Argentínával találkoztak, a tornán mégis csak egy gólt kaptak (a belga Charles De Ketelaere talált be). Ráadásul olyannyira remekül zárt a spanyol védelem, hogy a fináléban Argentína a 105. percben próbálkozott először lövéssel, a kaput pedig a 120 perc alatt egyszer sem találta el.

„Spanyolország az elődöntőben Franciaországnál, majd a döntőben Argentínánál is egyértelműen jobb volt, mindkét mérkőzést maximálisan uralta. A fináléban a látottak alapján nagyobb különbséggel is nyerhetett volna, a két csapat közötti különbség az első perctől megmutatkozott. Hogy mi a válogatott titka? Az egyértelmű, hogy Luis de la Fuente szövetségi kapitány kulcsszerepet játszik a sikerben, jóllehet az együttes igazi ereje az egységben rejlik. Ez a csapat tényleg olyan, mint egy nagy család: összetartó, elkötelezett, segítőkész. No meg az összes futballista azonosul a kapitány elképzeléseivel.”

A spanyolok taroltak az egyéni díjak terén is, a világbajnokság legjobb játékosa Rodri, legjobb fiatalja Pau Cubarsí, legjobb kapusa pedig Unai Simón lett.

„Mindannyian maximálisan megérdemlik a díjat, Rodri volt a csapat agya, Cubarsí mindössze tizenkilenc évesen elképesztő teljesítményt nyújtott a védelemben, Unai Simón pedig rendre akkor mutatta meg klasszisát, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Sokak szerint Messinek kellett volna kapnia az MVP-címet, de valójában nem volt rá esélye, mert a döntőben semmit sem csinált, Spanyolország teljesen kivette a játékból. A díjazottakon kívül Pedro Porro, Marc Cucurella, Aymeric Laporte és Dani Olmo emelkedett ki, ragyogó teljesítményt nyújtott.”

Spanyolország az elmúlt években uralja a válogatottfutballt, elvégre a világbajnokság előtt az Európa-bajnokságot és az olimpiát is megnyerte. Mi a következő célja?

„A kétezerhuszonnyolcas Eb megnyerése. Bár a legnagyobb kihívás az, hogy a jelenlegi szinten maradva a csapat minél inkább elnyújtsa a sikerkorszakot.”

Fernando Sánchez Taverónak nincs sok ideje a pihenésre, hamarosan kezdődik a klubidény, és a Real Madrid szak­írójaként vélhetően izgalmas hónapok elé néz.

„Sikeres lehet José Mourinho második vezetőedzői időszaka a Real Madridnál, de csak akkor, ha a klub teljes bizalmat, szabad kezet és valódi döntési jogkört ad neki. Az igazolások azt mutatják, hogy megkapja, s ha a vezetőség támogatása megmarad, ütőképes együttest alakíthat ki. Jelenleg Rodri megszerzésére kellene összpontosítani, ő a Real Madridba akar szerződni – tökéletesen illeszkedne a csapatba.”