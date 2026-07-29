Kardiológust választottak meg a Horvát Olimpiai Bizottság elnökének

A 41 éves kardiológus 81 szavazatot kapott – míg ellenfele, Dragan Primorac 68-at –, így ő lett a HOO negyedik elnöke Antun Vrdoljak (1991–2000), Zdravko Hebel (2000–2002) és Zlatko Matesa (2002–2026) után. Mandátuma 2028-ig szól.

Josip Varvodic 2022 óta irányította a Horvát Úszószövetséget, és azóta tevékenykedik alelnökként a vizes sportágak európai szövetségében (EA) is. Korábban hosszú ideig tagja volt az orvosi bizottságnak a vizes sportágak európai és nemzetközi szövetségében is.

Matesa májusban azt követően mondott le, hogy az utóbbi időben korrupciógyanús ügyek sora rázta meg a horvát sportéletet: a horvát korrupcióellenes ügyészség márciusban indított nyomozást hat ember ellen hatalommal való visszaélés és pénzmosás gyanújával. Eszerint tevékenységükkel közel 30 millió eurós kárt okozhattak a Horvát Síszövetségnek.