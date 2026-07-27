A zöld-foki-szigeteki balhátvéd gólját választották meg a vb legszebb találatának – videó

A 12 gól közé a csoportkörből hét, az egyenes kieséses szakaszból öt került be, a győztes találat pedig a legjobb 32 között született. A későbbi ezüstérmes Argentína hosszabbítás után 3–2-re legyőzte a Zöld-foki-szigeteket, amelynek második gólja igazán emlékezetesre sikerült. Sidny Lopes Cabral kapta meg a bal oldalon a labdát Yannick Semedótól, kicselezte Alexis Mac Allistert, befelé tolt, majd 16 méterről kilőtte a bal felső sarkot – ezzel lett 2–2 az állás a 103. percben, és az argentinok nyolc perccel később öngóllal döntötték el az összecsapást.

A Trabzonspor 23 éves balhátvédje olyan játékosokat előzött meg a góljával a szavazáson, mint Lionel Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Erling Haaland vagy a finálét eldöntő Ferran Torres. Azt a FIFA – egyelőre – nem közölte, hogy Sidney Lopes Cabral gólja hány voksot kapott, illetve hány szavazattal előzte meg a többi jelöltet.

A LEGSZEBBNEK VÁLASZTOTT GÓL