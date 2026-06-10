Nemzeti Sportrádió

A marseille-i önkéntesektől a vörös oroszlánig – az I-csoport himnuszai

VÉGH JÁNOSVÉGH JÁNOS
2026.06.10. 18:38
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Illusztráció: Getty Images/NS-montázs
Címkék
vb 2026 himnuszok Franciaország Norvégia Irak Szenegál
A június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokságra hangolva új sorozatunkban bemutatjuk a tornán részt vevő 48 ország nemzeti himnuszát. Lássuk az I-csoportot!

FRANCIAORSZÁG

Hivatalos cím: La Marseillaise
Címe magyarul: A marseille-i önkéntesek indulója (Jankovich Ferenc fordítása)
Dalszövegét írta: Claude Joseph Rouget de Lisle (1792)
Zenéjét szerezte: Claude Joseph Rouget de Lisle (1792)
Hivatalossá vált: 1795, 1879
Háttér:
„Előre ország népe, harcra / Ma diadal vár, hív hazánk!” – kezdődik a világ egyik legismertebb himnusza Jankovich Ferenc fordításában. A himnuszt Strasbourgban írta Rouget de Lisle százados, amikor a franciák 1792-ben hadat üzenetek a Habsburg Birodalomnak.

A dal gyorsan elterjedt, a forradalom során Párizsba vonuló marseille-i önkéntesek pedig indulójuknak választották. 1795-ben tették meg először az ország nemzeti himnuszának. III. Napóleon császári uralmának idején betiltották, majd néhány évvel halálát követően, 1879-ben újra hivatalossá tették.

 

IRAK

Hivatalos cím: Mavtini
Címe magyarul: Hazám
Dalszövegét írta: Ibrahim Tukan (1934)
Zenéjét szerezte: Mohamed Flajfel (1934)
Hivatalossá vált: 2004
Háttér:
Szaddám Husszein diktátor halála után egy 1930-as években írt arab nyelvű, hazaszeretetről szóló dalt tettek meg az ország himnuszának. Szövege a szabadság, a méltóság és a nemzeti egység eszméjét hangsúlyozza, erős érzelmi kötődést fejezve ki a szülőföld iránt.

 

NORVÉGIA

Hivatalos cím: Ja, vi elsker dette landet
Címe magyarul: Igen, mi szeretjük ezt az országot
Dalszövegét írta: Björnstjerne Björnson (1859–1868 között)
Zenéjét szerezte: Rikard Nordraak (1864)
Hivatalossá vált: 2019
Háttér:
A norvég függetlenségi küzdelemről és a haza szépségéről szóló dal már a XX. század elején általánosan elfogadottá vált, de érdekes módon törvényt csak 2019-ben hoztak arról, hogy ez legyen az ország himnusza.

 

SZENEGÁL

Hivatalos cím: Le Lion rouge (francia), Gayndeg sibi xiiru na (volof)
Címe magyarul: A vörös oroszlán
Dalszövegét írta: Léopold Sédar Senghor (1960)
Zenéjét szerezte: Herbert Pepper (1960)
Hivatalossá vált: 1960
Háttér:
Szenegál 1960-ban vált francia gyarmati területből független állammá: ebből az alkalomból komponálták a himnuszt, amely az új ország születését ünnepli. A szöveg az egységet és a szabadságot hangsúlyozza, illetve azt, hogy a nép a saját kezébe veszi a jövőjét.

 

8. rész: Egykoron spanyolellenesnek írt himnusz is megszólal a spanyolok ellen – H-csoport
7. rész: Forradalmi indulók és a béke iránti vágy himnusza – ezeket éneklik majd a G-csoportban
6. rész: A világ legősibb szövegű himnuszai is felcsendülnek a vb F-csoportjában
5. rész: „Egységet, jogot, szabadságot!” és „Üdvözlégy, ó, Haza”! – a vb E-csoportjának himnuszai
4. rész: Két himnuszhoz is van köze magyar zeneszerzőnek a vb D-csoportjában
3. rész: Kijutott az ország a vb-re, a király elrendelte, hogy írjanak szöveget – a C-csoport himnuszai
2. rész: A himnusz, amely ellen tüntetnek a szurkolók, és amelyiknek kétféle szövege van – ezek csendülnek fel a B-csoportban
1. rész: Harci indulótól egy vígjáték betétdaláig – bemutatjuk a világbajnokság A-csoportjának himnuszait
A SOROZAT KORÁBBI RÉSZEI

 

 

vb 2026 himnuszok Franciaország Norvégia Irak Szenegál
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