A marseille-i önkéntesektől a vörös oroszlánig – az I-csoport himnuszai

FRANCIAORSZÁG

Hivatalos cím: La Marseillaise

Címe magyarul: A marseille-i önkéntesek indulója (Jankovich Ferenc fordítása)

Dalszövegét írta: Claude Joseph Rouget de Lisle (1792)

Zenéjét szerezte: Claude Joseph Rouget de Lisle (1792)

Hivatalossá vált: 1795, 1879

Háttér:

„Előre ország népe, harcra / Ma diadal vár, hív hazánk!” – kezdődik a világ egyik legismertebb himnusza Jankovich Ferenc fordításában. A himnuszt Strasbourgban írta Rouget de Lisle százados, amikor a franciák 1792-ben hadat üzenetek a Habsburg Birodalomnak.

A dal gyorsan elterjedt, a forradalom során Párizsba vonuló marseille-i önkéntesek pedig indulójuknak választották. 1795-ben tették meg először az ország nemzeti himnuszának. III. Napóleon császári uralmának idején betiltották, majd néhány évvel halálát követően, 1879-ben újra hivatalossá tették.

IRAK

Hivatalos cím: Mavtini

Címe magyarul: Hazám

Dalszövegét írta: Ibrahim Tukan (1934)

Zenéjét szerezte: Mohamed Flajfel (1934)

Hivatalossá vált: 2004

Háttér:

Szaddám Husszein diktátor halála után egy 1930-as években írt arab nyelvű, hazaszeretetről szóló dalt tettek meg az ország himnuszának. Szövege a szabadság, a méltóság és a nemzeti egység eszméjét hangsúlyozza, erős érzelmi kötődést fejezve ki a szülőföld iránt.

NORVÉGIA

Hivatalos cím: Ja, vi elsker dette landet

Címe magyarul: Igen, mi szeretjük ezt az országot

Dalszövegét írta: Björnstjerne Björnson (1859–1868 között)

Zenéjét szerezte: Rikard Nordraak (1864)

Hivatalossá vált: 2019

Háttér:

A norvég függetlenségi küzdelemről és a haza szépségéről szóló dal már a XX. század elején általánosan elfogadottá vált, de érdekes módon törvényt csak 2019-ben hoztak arról, hogy ez legyen az ország himnusza.

SZENEGÁL

Hivatalos cím: Le Lion rouge (francia), Gayndeg sibi xiiru na (volof)

Címe magyarul: A vörös oroszlán

Dalszövegét írta: Léopold Sédar Senghor (1960)

Zenéjét szerezte: Herbert Pepper (1960)

Hivatalossá vált: 1960

Háttér:

Szenegál 1960-ban vált francia gyarmati területből független állammá: ebből az alkalomból komponálták a himnuszt, amely az új ország születését ünnepli. A szöveg az egységet és a szabadságot hangsúlyozza, illetve azt, hogy a nép a saját kezébe veszi a jövőjét.